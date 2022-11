Trpišovský nečekal, že Slavia nebude mít postup ve svých rukou

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský připustil, že by ho před začátkem skupiny Evropské konferenční ligy nenapadlo, že fotbalisté Slavie nebudou mít před závěrečným zápasem se Sivassporem postup ve vlastních rukou. Pokud v souběžném utkání Kluž porazí Ballkani, nestačilo by Pražanům k účasti ve vyřazovací fázi ani případné vítězství. Trpišovský odhaduje postupové šance 50 na 50, druhý duel sledovat nebude.

"Už před skupinou bylo řečeno, že jsme favorit. To znamená, že když nepostoupíme, nepotvrdili bychom roli favorita. Ale furt před sebou ještě máme poslední zápas. Nemáme to ve svých rukách, ale třeba se to povede a s 10 body postoupíme," uvedl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Věřím, že zítra vyhrajeme, a budeme fandit Ballkani. Upřímně to neumím odhadnout. Přemýšlel jsem nad tím, ale když vidím zápasy ve skupině, jak probíhají, tak se strašně těžko něco predikuje. Kdybych měl říct první, co mě napadne, tak je to 50 na 50," doplnil kouč českého vicemistra.

Jeho tým si zkomplikoval boj o první dvě místa dvěma porážkami s Kluží. "Upřímně bych před začátkem skupiny ani po prvních dvou zápasech, ve kterých jsme remizovali v Sivasu a porazili Ballkani, nevěřil, že se dostaneme do této situace. Že to v posledním kole nebudeme mít ve svých rukách. Skupina byla určitě taková, že jsme si měli rozhodnout o postupu sami, neměli jsme na nikoho spoléhat. Bohužel stalo se. Rozhodující bylo, že jsme s Kluží neudělali ani bod, kvůli tomu jsme se do této situaci dostali," řekl Trpišovský.

"Je to i paradox. V předchozích sezonách jsme za sebou nechali týmy z bundesligy, francouzské ligy, dánského nebo izraelského mistra. Kromě Ligy mistrů jsme to vždy měli ve svých rukách. Třeba minule jsme museli na Unionu Berlín neprohrát. Teď to poprvé nemáme ve svých rukách," doplnil trenér.

Utkání v Kluži sledovat nebude. "Chceme vyhrát svůj zápas, hraje se o hodně. To ostatní nijak neovlivníme. Je možné, že se to od někoho dozvím, ale určitě to pro mě nebude rozhodující. Hlavní bude, abychom zítra podali co nejlepší výkon a zvládli jsme to. Přijde velké návštěva, hrajeme o body do koeficientu, klubového i národního, o peníze, o svoje jméno. Vědět, jak bude probíhat druhý zápas, nám k ničemu nebude. Takže určitě to vyhledávat nebudu," řekl Trpišovský.

Ballkani už v minulém kole po prohře se Slavií ztratil naději na postup. "Skupina má i pro mě nečekané pořadí. Když jsem viděl zápasy Ballkani, měl mít více bodů než čtyři. Doma s Kluží přišli o vítězství v nastavení, proti Sivassporu vedli 1:0, hráli skvěle a dostali dva góly na konci. Naznačili své možnosti. Samozřejmě je otázka, jak se jim povede zítřejší zápas," prohlásil Trpišovský.

Očekává, že Sivasspor vyrukuje se silnou sestavou, byť už má jistý postup a jde mu již jen o první místo. "Myslím si, že nastoupí s tím nejsilnějším, co tady mají. Navíc za sebou v poslední době nemají tolik evropských zápasů, i pro ně je to svátek. Budou se chtít dostat na 13 bodů ve skupině," uvedl Trpišovský.