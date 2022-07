Trpišovský: Kdybychom proměnili půlku šancí, vyhráli jsme dvouciferným rozdílem

Gibraltar - Přestože fotbalisté Slavie v úvodním utkání 2. předkola Evropské konferenční ligy na půdě gibraltarského týmu St Joseph's vyhráli 4:0 a vyrovnali své nejvyšší venkovní vítězství v pohárech, byl jejich trenér Jindřich Trpišovský nespokojený s produktivitou. V některých situacích se jen pousmál tomu, co vše lze neproměnit. Byl přesvědčen, že kdyby Pražané využili polovinu šancí, vyhráli by v prvním duelu nové sezony dvouciferným rozdílem.

"Jsem spokojen s tím, že jsme zvládli povinnost a vyhráli velkým rozdílem, že se nikdo nezranil. Přístup byl v některých chvílích velmi dobrý. Vytvořili jsme si množství šancí a jsem trochu zklamaný, jak jsme s nimi naložili. Kdybychom proměnili půlku, byl ten výsledek dvouciferný," řekl Trpišovský pro klubovou televizi.

Jeho svěřenci rozhodli třemi góly už v první půli, dvakrát se prosadil útočník Yira Sor. Po změně stran se favorit trefil jen jednou, byť hrál přesilovku. "Vzhledem k podmínkám, které tady panovaly, měli kluci dobrý přístup. Chtěli jsme zápas brzy rozhodnout, což se nám podařilo. Potěšil mě Yira Sor, Moses Usor měl velké nasazení. Kdybych měl v ofenzivě vypíchnout dva hráče, tak zrovna tyto dva," prohlásil Trpišovský.

Hlavně v druhé půli jeho tým selhal v koncovce. "Vytvořili jsme si více šancí, než jsme předpokládali. Nevěřil jsem, co vše dokážeme zahodit. Někdy jsem se tomu pousmál. Na lavici jsem říkal, že s počtem vytvořených brankových situacích přímo úměrně roste také to, co nedáte. Několikrát to bylo tím, že nás bylo ve vápně tolik, že jsme si překáželi a dávali si přednost," uvedl kouč českého vicemistra.

V 54. minutě hned čtyřikrát vystřídal. "Chtěli jsme dát šanci dalším hráčům, aby se ukázali. U Oscara tam třeba byly dva ostřejší zákroky. Momentálně hraje ve skvělé formě a je pro nás důležitý, tak jsme nechtěli riskovat nějaké zranění. Christ Tiéhi a Tomáš Holeš měli také nějaké drobné problémy po srážkách. Nechtěli jsme střídat hned o poločase, to není dobré. Chtěli jsme vytížit všechny hráče ve venkovním zápase, dost podobné to bude také v domácím duelu," nastínil Trpišovský.

Zápas se hrál v netradičním prostředí na umělé trávě a těsně před koncem na dráze hned vedle stadionu přistávalo letadlo. "Měli jsme ohlášené, že bude přistávat. Byl tu i nějaký zvukový signál, že k tomu dojde, i tak mě to překvapilo. V tu chvíli jsme byli ve velké šanci a nebylo vůbec nic slyšet. Nevím, co slyšel Mandy (brankář Aleš Mandous), který to měl přímo za zády. Dokreslilo to celý průběh utkání," uvedl Trpišovský s úsměvem.

V domácí odvetě za týden nechce nic podcenit, byť slávisté mají prakticky jistý postup. "Bude to první domácí soutěžní zápas v sezoně, určitě přijdou diváci. Víme, že dorazí také děti na tribunu, kterou máme zavřenou. Pro nás všechny to bude motivace, dnes jsme si to zdůrazňovali. Momentálně je tu takový tlak na to být v základní sestavě a vejít se do nominace na zápas, že všichni vědí, že některý slabší moment v zápase by jim byl vyčítaný. Věřím, že budeme hrát ještě mnohem lépe a gólů dáme více. Musíme si vážit lidí, kteří dorazí na zápas," dodal trenér.