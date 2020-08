Trpišovský: Jsme hermeticky uzavření, ale budeme připraveni

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský věří, že fotbalisté Slavie budou navzdory omezením kvůli jednomu případu koronaviru v kádru na nedělní vstup do ligové sezony v Českých Budějovicích stoprocentně připravení. Obhájce titulu musel na začátku minulého týdne předčasně ukončit soustředění v Rakousku, hráči šli na několik dnů do izolace a trénují ve speciálním režimu. Omezení se dotkla fyzického vyladění a také videopřípravy. Pokud tým projde v sobotu dalšími kontrolními testy na covid-19 s negativním výsledkem, bude moci na jihu Čech hrát.

"Zasáhlo nám to do toho hodně. Měli jsme nějaký program na soustředění plus dva přípravné zápasy, které jsme museli zrušit. Museli jsme překopat režim, hráči se na pár dní zpátky vrátili k individuálnímu tréninku. Pak jsme se znovu scházeli za hygienických opatření a postupně se vracíme zpátky do plného tréninku. Ve středu jsme absolvovali přípravné utkání mezi sebou," řekl novinářům Trpišovský.

"Jsme v hermeticky uzavřeném režimu, aby se k nám nikdo nedostal, abychom nepřišli do kontaktu s okolím. Je to věc, kterou se učíme. Máme ale veškerý servis, je myšleno i na poslední detaily. Máme dostatečně zkušený kádr, abychom si s tím poradili. Začínáme trénovat pohromadě a připravujeme se na nedělní zápas. Pokud se už nestane nic mimořádného, budeme v neděli připraveni, abychom zvládli zápas na ligové úrovni," dodal kouč.

Slávisté se musejí vyvarovat toho, aby se potkávali ve větším počtu ve vnitřních prostorech. "Kdybych měl říct, v čem nás to nejvíc limituje, tak zaprvé je to videopříprava a zadruhé změna rytmu tréninků. Videopřípravu většinou máme ve velkém rozsahu, teď vymýšlíme, jak to dělat. Jestli to třeba dělat do budoucna na otevřeném prostoru, nebo třeba na obrazovkách na stadionu. Komplikace je to i ohledně fyzického vyladění hráčů, v půlce musíte přejít zpátky do individuálního režimu," řekl Trpišovský.

"Ale všechno jsou to věci, které se dají vyladit. Máme zkušené hráče, kondiční trenéry, spoustu specialistů. Jsme hlavně šťastní, že to nezasáhlo více hráčů. Je to nepříjemnost, ale zase je člověk o něco zkušenější. Pravděpodobně je to věc, která nás bude provázet delší dobu," dodal trenér.

V letní pauze posílili jeho tým čtyři hráči z Liberce - Ondřej Karafiát, Tomáš Malinský, Jan Kuchta, Michal Beran a Ondřej Lingr z Karviné. K velkým změnám v základní sestavě oproti jarní části ale Trpišovský nesáhne.

"Jasno mám na devíti postech, řešíme jeden post v záloze a na stoperu. Jeden hráč z nových má blízko do základní sestavy, tři budou asi v nominaci. Zatím jsou ale hráči v týmu krátkou dobu, je to složité. Nemáme možnost pracovat s videem, musíme se prát," prohlásil Trpišovský.

Uvítal, že ligu kvůli následkům koronavirové krize a nedokončení závěru minulé sezony bude hrát rekordních 18 týmů. Zrušena byla tentokrát nadstavba.

"Kdybych si měl vybrat mezi nadstavbou a rozšířením, budu pro 18 týmů. Jsou to dva nové týmy v lize. Brno je bašta fotbalu, když bude hrát dobře, budou chodit lidi. Vždy je zajímavější i pro fanoušky chodit na nové týmy. Nadstavba stejně dvakrát nic nevyřešila, pořadí vždy zůstalo stejné. Pro lidi v Brně a Pardubicích potažmo v Praze je to další možnost přijít na zápas se Spartou, se Slavií," konstatoval Trpišovský.

Před sezonou prodloužil se Slavií smlouvu. Nový kontrakt je na tři roky s následnou dvouletou opcí, kterou mohou uplatnit obě strany. "Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že bych nechtěl zůstat. Kdybych přemýšlel z finančního hlediska, tak tu byl klub z Kataru se smlouvou přímo v Praze. Měl jsem ale v hlavě, že chci zůstat, to jsem vždy říkal. Smlouva je na pět let. Je to vyjádření toho, jakým směrem chce klub směřovat. Věřím, že vrchol ještě může teprve přijít," řekl Trpišovský.