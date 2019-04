Londýn - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský měl po vyřazení ve čtvrtfinále Evropské ligy od Chelsea smíšené pocity. Neskrýval zklamaní, že jeho svěřenci nepostoupili, protože cítil, že mohli jít ještě dál. Na druhou stranu byl ale hrdý na to, co aktuální lídr české ligy v této pohárové sezoně dokázal. Podle něj to až časem docení.

"Aktuální pocity jsou zklamání, protože jsme soupeře hodně potrápili. Kdybychom nějaké věci udělali jinak, mohli jsme třeba přejít i přes tohoto soupeře. Zaplatili jsme za nezkušenost, čtyři inkasované góly v prvním poločase nás stály postup. Všichni cítíme, že tým byl nastavený tak, že jsme mohli jít ještě dál," řekl Trpišovský novinářům po prohře 3:4 v Londýně, která v součtu s domácí porážkou 0:1 znamenala vyřazení.

"Na druhou stranu cítím samozřejmě hrdost na tým. Celkově to úspěch je, asi nám to dojde časem. Z reakcí hráčů a realizačního týmu Chelsea po zápase vycítíte, že to není jen slušnost, ale respekt. Jsem rád, že jsme si ho vydobyli. Nejen teď, ale za celou sezonu v Evropě," dodal Trpišovský.

Jeho svěřenci na Stamford Bridge po poločase prohrávali 1:4, ale po pauze dvěma góly Petra Ševčíka ještě utkání pořádně zdramatizovali. "První poločas musím vzít na sebe, moje přesvědčení, že je můžeme honit po celém hřišti, zapříčinilo, že jsme je pustili hodně rychle do vedení. Ve chvíli, kdy se to pro nás vyvíjelo nejhůř, nás to hry vrátila energie od fanoušků," uvedl Trpišovský.

"Ve druhém poločase kluci hráli skvěle. Dali jsme dva góly po krásných dvou střelách, pak v té největší šanci jsme gól bohužel nedali. Škoda, že Petr Ševčík nedal třetí gól, to by si ho tu možná nechali," vtipkoval kouč.

Pražané vstoupili v létě do pohárů vyřazením v kvalifikaci Ligy mistrů od Dynama Kyjev, ale od té doby se jim na evropské scéně dařilo. "Linie mezi úspěchem a neúspěchem je vždy hrozně tenká. My jsme začali v sezoně určitým zklamáním s Kyjevem, ale když si pak vzpomenu na ty další zápasy... Bordeaux, v Kodani, postoupili jsme z nesmírně těžké skupiny. Ve vyřazovací fázi jsme postoupili přes Genk, vyřadili jsme Sevillu. Dostali jsme Slavii na Chelsea a dali jsme tři góly tady na Stamford Bridge," řekl Trpišovský.

"Všichni dávají za příklad anglickou ligu, že je to jak z jiné planety, že my na to nemáme. Myslím, že kluci v těch dvou zápasech ukázali, že se dokážou tomu týmu vyrovnat. Samozřejmě se nebudeme bavit o technické úrovni, ta je někde jinde," dodal Trpišovský.

Tažení pohárovou Evropou by podle něj mělo být pro Slavii ponaučením do dalších sezon. "Musíme si na to vzpomenout, až budeme zase v létě zase dřít a připravovat se na sezonu. My máme to štěstí od vedení, že jsme si mohli poskládat tým k obrazu svému, do sportovní stránky nám nikdo nemluví. Musíme pokračovat v těch věcech, které jsme dělali, být stále tak hladoví a pracovití. A musíme strašně vylepšit technickou stránku, protože některé ztráty v jednoduchých pozicích jsou šílené. A taky jsme dostali hrozně moc gólů ve vyřazovací fázi," doplnil kouč.