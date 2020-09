Trpišovský čeká s Dány velkou válku o Ligu mistrů

Praha - Trenér Jindřich Trpišovský předpokládal, že se fotbalisté Slavie v závěrečném 4. předkole Ligy mistrů utkají s Midtjyllandem. Dokonce přesně odhadl, že dánský šampion ve 3. předkole porazí Young Boys Bern 3:0. Očekává naprosto vyrovnaný dvojzápas a velkou válku. Pražané začnou v úterý doma v Edenu.

"Po losu máme krátkou dobu na přípravu. Když jsme měli společnou poradu, říkal jsem, že se připravuji zatím na jednu variantu, že věřím Dánům. Že v domácím prostředí na jeden zápas vyhrají 3:0. Viděl jsem zápas Midtjyllandu s Razgradem, kde podali skvělý výkon a byli jednoznačně lepší. Proti Bernu hráli doma, myslel jsem si, že technickým Švýcarům nebude vyhovovat jejich styl, což se potvrdilo," řekl Trpišovský při online tiskové konferenci po ligové výhře 5:1 nad Teplicemi.

"V kvalifikaci ještě nedostali branku. Strašně se mi v tom zápase s Bernem líbili, jejich výkon postupně gradoval. Potvrdili suverenitu, kterou měli v dánské lize. Je to tým, který nemá moc slabin. Jsou teď v kompletním složení, jsou zodpovědní, důrazní, hodně běhaví a dobří v práci v rychlosti s míčem," dodal slávistický kouč.

Nechtěl spekulovat, kdo je ve 4. předkole favoritem. "První zápas hrajeme doma, týmy se v žádném případě vzájemně nepodcení. Bude to určitě velká válka a bude to vyrovnané. Budou rozhodovat drobnosti," mínil Trpišovský. Za jedinou dobrou zprávu považuje to, že jeho tým nebude muset hrát odvetu na umělé trávě, která je na stadionu v Bernu.

"Midtjylland vyhrál s Bernem jednoznačně zaslouženě. Mají kvalitní hráče, je to dobré mužstvo. Jsou skvěle kondičně připraveni, navíc jsou to urostlí chlapi. Bude to těžká prověrka," doplnil slávistický defenzivní univerzál Tomáš Holeš.

Červenobílí jsou nyní extrémně izolovaní, aby předešli nákaze koronavirem. "Režim funguje už od včerejška, je odlišný i od předcházející situace. Jsme izolovaní na hotelu, pohybujeme se jen po ose stadion a hotel. Sportovně je to výhoda, jsme neustále pohromadě, můžeme se na vše dívat společně. Hráče máme 24 hodin po ruce," dodal Trpišovský.