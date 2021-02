Trpišovský: Čeká nás zápas s jedním z nejlepších týmů v Evropě

Praha - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského čeká fotbalisty Slavie proti Leicesteru souboj s jedním z aktuálně nejlepších týmů Evropy. Přesto věří, že se jeho svěřenci v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy postaví anglickému favoritovi čelem. Soupeřova kanonýra Jamieho Vardyho považuje kouč za jednoho z pěti nejlepších útočníků světa, stejně nebezpečný ale podle něj je i záložník Harvey Barnes.

"Všichni se strašně moc těšíme. Je to zápas se špičkovým týmem Premier League a jedním z nejlepších v Evropě. Už aby se začalo. I pro klub je to určitý přelom a historická událost. Vidím na klukách, že jsou nesmírně koncentrovaní na každý detail," řekl Trpišovský při on-line tiskové konferenci před čtvrtečním úvodním duelem doma v Edenu.

"Leicester je jeden z mých nejoblíbenějších týmů vůbec na světě. Má spoustu nebezpečných hráčů do ofenzivy. O Vardym všichni víme, je to útočník, kterého řadím mezi pět nejnebezpečnějších na světě. Maddison je zase špičkový špílmachr. Ale hráč, který je podle mě fantastický a na kterého se strašně rád dívám, je Barnes. Podle mě patří k nejnebezpečnějším v celé Premier League. O něm se tolik nemluví, ale podle mě je nebezpečností na úrovni Vardyho," mínil Trpišovský.

Uhlídat Vardyho, jednoho z nejlepších střelců anglické ligy, podle něj bude pro slávistickou defenzivu náročným úkolem. "Jeho styl hry nesmírně obdivuji. On je nejen rychlý, ale velmi rychle se také rozhoduje. Je to takový zabiják. Málokdy je v ofsajdu, jeho pohyb na ofsajdové lajně by se mohl vyučovat. Snažili jsme se na něj připravit, ale nejvíc je to o klucích na hřišti. O předvídavosti, výběru místa, zajišťování. Kluky v tomhle čeká maturita," poznamenal Trpišovský.

Příprava na soupeře podle něj nebyla jednoduchá, protože Leicester často mění rozestavení. "Tentokrát je to komplikovanější, Leicester je těžko čitelný. Je schopný během zápasu měnit rozestavení, nedávno v jednom utkání použil tři rozestavení. Navíc má rozdílnou typologii hráčů. Nevíme, v jakém rozestavení ani s kterými hráči nastoupí. Bereme v potaz silné stránky Leicesteru, ale tentokrát budeme více zaměřeni na naši hru než soupeře," uvedl čtyřiačtyřicetiletý trenér.

Leicester prohrál jediné z posledních 14 soutěžních utkání, v říjnu ho ale dokázal 3:0 porazit West Ham s dvěma bývalými oporami Slavie Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. "Jsem s oběma v kontaktu v podstatě každý týden. O Leicesteru jsme se bavili, ale spíš tak nějak komplexně a obecně. Viděl jsem jejich zápas. Byl to první zápas Vládi v Anglii. Úplně konkrétní věci jsme neprobírali, protože všichni ten tým známe důkladně. Viděl jsem posledních 15 zápasů Leicesteru úplně celých, na přípravu jsme měli dva měsíce. Informací máme dost," uvedl kouč lídra české ligy.

Nesmírně ho mrzí, že kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru nebudou moci být při zápase fanoušci. "Je mi hrozně líto, že takovéhle utkání budeme hrát bez diváků. Všichni si pamatujeme, jaké atmosféry tu byly, jaký svátek to je pro nás i pro lidi. Je mi jich hrozně líto. Víme, že nás budou sledovat. Budeme chtít udělat všechno pro to, aby na nás mohli být hrdí a pokusíme se postavit anglickému týmu čelem," dodal Trpišovský.