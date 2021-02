Trpišovskému se splnilo přání, Slavia si zahraje na skotské půdě

Praha - Trenérovi slávistických fotbalistů Jindřichu Trpišovskému se splnilo přání, los přisoudil jeho svěřencům do osmifinále Evropské ligy Glasgow Rangers. Pražané se těší na souboj se suverénním lídrem skotské ligy o to víc, že ho jako kouč vede legenda Liverpoolu Steven Gerrard. Červenobílí čekají vyrovnaný dvojzápas a věří v postup.

"Jsem samozřejmě nadšený, protože je skotský klub, Rangers, trenér Gerrard, stadion Ibrox Park, obrovská historie. Přál jsem si je dlouhodobě, protože ve Skotsku jsme ještě nebyli. Se Skoty je to vždy takový zajímavý zápas. I vzhledem k tomu, které týmy tam byly, musíme být tentokrát s losem hodně spokojeni," řekl v nahrávce pro média Trpišovský.

Slávisté se vrátí na ostrovy, v předchozím kole po čtvrteční výhře 2:0 ve venkovní odvetě vyřadili anglický Leicester. "Jsme nadšení, protože se můžeme konfrontovat s dalším kvalitním soupeřem, jako jsou Rangers. Půjdeme si to s nimi rozdat a uvidíme pak, na co to bude stačit. Ale každopádně budeme chtít postoupit," řekl slávistický útočník Jan Kuchta.

"S losem jsem spokojený, i když jsem si přál někoho trochu jiného. Chtěl jsem Manchester United nebo Arsenal. Myslím si, že to bude podobné jako s Leicesterem, je to určitě kvalitní soupeř. Vede o ohromné množství bodů skotskou soutěž. Bude to určitě těžký a vyrovnaný dvojzápas," doplnil slávistický obránce David Zima.

Rangers trénuje Gerrard, bývalý kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu, kterému dlouhodobě fandí Trpišovský. "Je to úžasné spojení. Máme na ty trenéry velké štěstí. Nice s Patrickem Vieirou, Leverkusen s Peterem Boszem, Leicester s Brendanem Rodgersem a teď Steven Gerrard, legenda Liverpoolu. Slyšel jsem spoustu pozitivních a zajímavých historek o něm třeba od (bývalého hráče Liverpoolu) Milana Baroše. Takže je to ještě velký bonus a přidaná hodnota," pochvaloval si Trpišovský.

"Těšíme se na Gerrarda, je to legenda Liverpoolu, strávil tam obrovskou řadu let. Jak celý realizační tým, tak i my hráči se těšíme, až se s ním setkáme tváří v tvář," podotkl s úsměvem Zima.

Rangers, kteří byli v nedávné minulosti kvůli dluhům přeřazeni až do čtvrté ligy, aktuálně vedou skotskou nejvyšší soutěž o 18 bodů a na úvod jarní fáze Evropské ligy vyřadili po výhrách 4:3 venku a 5:2 doma Antverpy. V této sezoně prohráli jediný soutěžní zápas.

"Zhruba před třemi týdny jsem viděl jeden jejich zápas. Nejen postavení ve skotské ligy, ale i účinkování v Evropě ukazuje, že je to momentálně nejsilnější tým, co skotský fotbal za poslední dobu měl. Antverpám dali devět gólů, i ve skupině hráli velmi dobře. Hlavně směrem do ofenzivy jsou tam velmi zajímaví hráči," podotkl Trpišovský.

Český šampion znovu začne dvojzápas doma, kde s Leicesterem remizoval 0:0. "Ještě lepší by bylo, kdybychom doma dali nějaký gól a žádný neobdrželi. Jeli bychom tam s klidnější hlavou. Ale vůbec bych se nezlobil, kdyby to bylo stejně jako s Leicesterem," uvedl Kuchta.

"Zatím soupeře nemáme tolik nakoukaného, musíme si udělat rozbor. Bude to trochu podobné jako s Leicesterem, hrajeme první zápas doma. I když Rangers hrají trochu odlišným stylem. Pro nás je dobrá zkušenost, že jsme si s Leicesterem vyzkoušeli tohle pořadí zápasů. Víme, do čeho jdeme," uvedl Trpišovský.

Slávisty mrzí, že se kvůli koronaviru hraje bez fanoušků. V Glasgow je vyhlášená kulisa. "Jak nám, tak jim určitě bude atmosféra chybět. Zápasu to neprospěje. Ale my už jsme tak nějak zvyklí, přizpůsobíme se tomu. Budeme rádi, když pro fanoušky uděláme výborný výsledek," řekl Kuchta.