Tropické teploty s rekordy naměřili také dnes, v Doksanech 32,8°C

Praha - Také dnes v Česku meteorologové na řadě míst zaznamenali tropické teploty nad 30 stupňů Celsia, rekord pro 11. září má 24 ze 162 dlouhodobě měřících míst. Nejtepleji bylo opět v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 32,8 stupně Celsia. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nová maxima meteorologové na některých stanicích naměřili už v předešlých třech dnech.

"Dneska rekordy padaly častěji v nejnižších polohách Čech, to znamená Mělnicko, Praha, Žatecko," řekl ČTK Jan Šrámek z ČHMÚ. V Doksanech, kde teploty zaznamenávají 72 let, dnešní maximum překonalo sedm let starý rekord 32 stupňů. "Celkově byl teplotní rekord překonán nebo vyrovnán na 24 stanicích (15 procent) ze 162, které měří alespoň 30 let," uvedl ČHMÚ.

Teplotu 31,5 stupně Celsia dnes teploměr ukázal v Tuhani na Mělnicku a Neumětelech na Berounsku, o desetinu stupně méně bylo na stanici Plzeň-Mikulka. Z dlouhodobě měřících stanic byl rekord překonán ještě třeba v Žatci s dnešním maximem 31,3 stupně Celsia, v Průhonicích u Prahy s 31,2 stupně a na stanici Plzeň-Bolevec s 31,1 stupně.

Za zmínku podle meteorologů stojí také rekordních 28 stupňů Celsia zaznamenaných dnes na Milešovce, nejvyšší hoře Českého středohoří, kde se měří už 116 let. "Definitivní číslo z pražského Klementina budeme mít až zítra (v úterý), prozatím to vypadá, že na stanici měřící 246 let byl vyrovnán teplotní rekord pro 11. září (29,6 stupně)," dodali.

Tropické teploty by v Česku podle předpovědi měly vydržet i v úterý, letos možná naposled. Mírné ochlazení s přeháňkami a místy bouřkami meteorologové očekávají od středeční studené fronty. Po nižších čtvrtečních teplotách se ke konci týdne znovu oteplí, polojasné počasí doplní odpolední teploty nejčastěji kolem 24 stupňů Celsia, uvedl ČHMÚ.