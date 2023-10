Trojnásobný mistr světa Verstappen zaútočí v USA na 50. výhru v F1

Austin (USA) - Nizozemský pilot formule 1 Max Verstappen z Red Bullu si zajistil před dvěma týdny třetí mistrovský titul po sobě, do konce sezony má ale stále o motivaci postaráno. Ve víkendové Velké ceně USA zaútočí na jubilejní 50. triumf v kariéře a patnáctý v sezoně, kterým by vyrovnal vlastní rekord z minulého ročníku. V texaském Austinu může završit vítězný hattrick.

"Max přišel do formule jako surový diamant, ale teď se z něj stal vybroušený diamant. Zachoval si všechny původní vlastnosti, k nimž přidává zkušenosti. Jeho sezona předčila naše očekávání," uvedl šéf týmu Christian Horner.

Šestadvacetiletý rodák z Hasseltu si zajistil v předstihu obhajobu titulu v předchozí Velké ceně Kataru, kde skončil druhý ve sprintu a ovládl hlavní závod. Získal čtrnáctý triumf z letošních sedmnácti závodů.

Verstappen se může stát pátým pilotem s 50 výhrami v F1. V případě úspěchu v Austinu by se přiblížil Francouzi Alainu Prostovi, který jich má 51. Do konce sezony může nizozemský jezdec překonat v historickém žebříčku i 53 triumfů Sebastiana Vettela. "Max chce vyhrát pokaždé. Uvidíme, co přijde," řekl agentuře Reuters Verstappenův otec Jos.

Stejně jako před dvěma týdny v Kataru se v USA pojede v pátek místo druhého tréninku kvalifikace na nedělní závod. V sobotu je na programu sprintový "rozstřel", který určí pořadí na startu samostatně bodovaného sprintu. Do konce sezony se v tomto formátu pojede ještě v Brazílii.

"Mohlo by to být docela hektické. Máme jen jeden trénink na to, abychom našli optimální nastavení vozu. Vypadá to, že bude vedro, takže očekávám další těžký závod," podotkl Verstappen.

Potvrdit vzestupnou formu chtějí piloti McLarenu. Oscar Piastri by rád navázal na triumf ze sprintu v Kataru a druhé místo z hlavního závodu. Jeho týmového kolegu Landa Norrise čeká jubilejní 100. start v F1. Mezi týmy Mercedesu a Ferrari bude pokračovat boj o druhou příčku v Poháru konstruktérů. "Stříbrné šípy" mají náskok 28 bodů.

Do kokpitu vozu AlphaTauri se vrátí po necelých dvou měsících Daniel Ricciardo. Australan si zlomil na konci srpna v tréninku na Velkou cenu Nizozemska ruku a vynechal pět závodů. Během minulých podniků jej nahradil Novozélanďan Liam Lawson.

Velká cena USA začne pátečním tréninkem, po němž bude následovat od 23:00 SELČ kvalifikace na nedělní hlavní závod. V sobotu se pojede od 19:30 kvalifikace sprintu, samotný závod na 100 km je v plánu o půlnoci českého času. Nedělní Grand Prix odstartuje v 21:00.