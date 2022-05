Trojnásobná olympijská vítězka Ledecká je popáté Královnou bílé stopy

Praha - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká je popáté Královnou bílé stopy. Vyhrála i hodnocení obou svých sportů, tedy alpského lyžování a snowboardingu. Na trůnu vystřídala snowboardcrossařku Evu Samkovou, která o vrchol olympijské sezony přišla po té, co si v prosinci zlomila obě nohy u kotníků. Naopak Ledecká v Pekingu vyhrála paralelní obří slalom na snowboardu a přidala ke dvěma zlatým olympijským medailím z Pchjongčchangu další triumf.

Ledecká na ZOH útočila na medaile i na lyžích. V kombinaci skončila čtvrtá, v superobřím slalomu pátá a ve sjezdu ji jen hrubá chyba srazila až na 27. příčku. Na stupně vítězů se mezi lyžařkami dostala v závodech Světového poháru. Při únorových sjezdech v Crans Montaně byla první a druhá, v lednu obsadila třetí příčku při sjezdu v Cortině d'Ampezzo. Třetí místo jí patřilo i v celkovém hodnocení sjezdu ve Světovém poháru.

Sedmadvacetiletá lyžařka a snowboardistka v tradiční anketě Svazu lyžařů ČR navázala na triumfy z let 2016 až 2018 a 2020. "Je to ocenění celého týmu a myslím, že jsme si to společně zasloužili. Ankety beru s nadhledem, je složité porovnávat různé disciplíny a i jiní sportovci v uplynulé sezoně předvedli fantastické výkony. Každopádně mám radost, já totiž ceny a poháry a medaile a korunky sbírám docela ráda," uvedla v tiskové zprávě Ledecká. "Jsem hrozně ráda, že jsem stále schopná v obou sportech držet krok se světovou špičkou. Není to jenom moje zásluha, ale také celého lyžařského a snowboardového týmu. Moc si toho vážím a doufám, že další rok uděláme zase další krok dopředu," doplnila.

Slavnostního vyhlášení ankety ve Žlutých lázních se dnes nemohla zúčastnit. "Měla jsem v plánu dorazit, ale bohužel plány se mění kvůli podmínkám a počasí na kopci. Ale beru to tak, že cenu za mě někdo může převzít, ale odtrénovat za mě nikdo nemůže. Jsem na horách, testuju nový materiál, lyžuju a pak pojedu snowboardovat. Všechny na místo zdravím a doufám, že se potkáme společně brzy u jiné příležitosti," vzkázala česká královna zimních sportů.

Její lyžařští koučové Tomáš Bank a Franz Gamper vyhráli kategorii Trenér roku. Juniorem roku se stal sedmnáctiletý freestyle snowboardista a zlatý a stříbrný medailista z Evropského olympijského festivalu mládeže Jakub Hroneš.

V běhu na lyžích byl nejlepší Michal Novák, v akrobatickém lyžování skikrosařka Nikol Kučerová, mezi sdruženáři Jan Vytrval, ve skoku na lyžích stejně jako loni Karolína Indráčková a nejlepším travním lyžařem je tradičně Martin Barták. Do Síně slávy byl dvacet let po olympijském triumfu v Salt Lake City uveden akrobatický skokan Aleš Valenta.