Trojice týmů může v pátek sesadit Mladou Boleslav z čela extraligy

Praha - Netradičně jen čtyři zápasy bude mít v pátek na programu hokejová extraliga. Dvě utkání 14. kola se totiž předehrávají dnes a souboj Liberce s Českými Budějovicemi se odehrál již minulý týden. Šlágrem bude zápas mistrovského Třince a Pardubic, jehož vítěz se může posunout do čela soutěže. Vedoucí Mladá Boleslav má totiž ve 14. kole volno.

Oceláři se chystají na náročný víkend. Po Pardubicích totiž v neděli doma přivítají Mladou Boleslav. "V extralize se držíme nahoře, to je dobře. Dál ale musíme poctivě makat a vyhrávat zápasy," řekl obránce Martin Marinčin na klubovém webu. Třinečtí jsou aktuálně čtvrtí a na Bruslaře ztrácejí tři body, ale mají horší skóre. Svěřenci trenéra Václava Varadi vyhráli čtyřikrát za sebou, bodovali v devíti duelech v řadě.

Dynamo ve středu zakončilo výhrou 6:0 nad Vítkovicemi sérii čtyř domácích utkání a teď se chystá ke třem zápasům na kluzištích soupeřů. "Chtěli jsme z domácích zápasů získat deset bodů a máme devět. Teď přijdou těžší soupeři, motivace budou třeba daleko větší. Hrajeme venku, kde budeme hrát trošku jiný hokej. Myslím si, že se nebudeme tolik tlačit do obran jako například proti Olomouci, což by mohlo být jednodušší," řekl trenér Richard Král. "Čekají nás teď dva top týmy, takže nám to něco ukáže a doufám, že to zvládneme," poukázal Král i na skutečnost, že další duel čeká Pardubice ve středu na Spartě.

Do čela tabulky se může posunout i Hradec Králové, který ze třetího místa ztrácí na Mladou Boleslav a Pardubice dva body. Mountfield čeká souboj s Vítkovicemi, proti kterým bude usilovat o pátou výhru v řadě. Kapitán Radek Smoleňák si vydařený start do sezony pochvaluje. "Body na startu se počítají. Jsme za ně rádi, bereme je s pokorou a vážíme si jich. Moc dobře ale víme, že někdy jsme je získali s odřeným zadkem, někde jsme je naší vinou poztráceli. Ještě musíme spoustu věcí vyladit, ale jsem rád za to, jak tým letos funguje na ledě i mimo něj," uvedl Smoleňák.

Vítkovice po debaklu 0:6 v Pardubicích hrají na východě Čech další zápas v sousedním Hradci Králové. Podle kouče Miloše Holaně tým nejvíce sráží nízká produktivita: s 16 góly v extralize nikdo horší není. "Nedá se dlouhodobě vyhrávat na jeden gól, v Pardubicích jsme opět neskórovali. Samozřejmě na tom pracujeme a potřebujeme to co nejdříve zlepšit,“ řekl Holaň, jehož svěřence čeká deváté venkovní utkání z deseti odehraných.

Poslední Zlín jako jediný tým soutěže dosud nevyhrál zápas v základní hrací době. Prohrál sedmkrát v řadě, na Spartu si ale věří. "Nejdeme do zápasu s tím, že prohrajeme, můžeme zápas vyhrát. Nesmíme ovšem dělat stupidní chyby, když budeme dobře pracovat, pánbůh nám to vrátí," uvedl Luboš Jenáček, který byl v úterý potvrzen jako hlavní kouč po krátkém období improvizace. "Je to jeden z top týmů v naší extralize, se čtyřmi kvalitními lajnami, k úspěchu prostě musíme podat maximální výkon," dodal Jenáček.

Pražané v úterý vybojovali v německém Bremerhavenu postup do play off Ligy mistrů, teď ale musejí "přepnout" zpět na extraligu. Ve Zlíně budou chtít prodloužit sérii dvou výher, proti Beranům se budou snažit navázat na výsledky z minulé sezony, kdy je čtyřikrát porazili. V domácím prostředí dvakrát bez inkasované branky.

O posun v tabulce se bude snažit i Olomouc, která přivítá Litvínov. Zatímco Hanáci vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů, Severočechům se moc nedaří. Uspěli jen ve dvou z posledních deseti utkání. Litvínov ale zvládl poslední dva duely na kluzištích soupeřů, vyhrál v Českých Budějovicích a v Ostravě. "Musíme dovézt domů body, které jsme ztratili v neděli s Hradcem. Musíme se ale vyvarovat výpadků, které nás stojí zápasy," řekl útočník Vervy Patrik Zdráhal.

Statistické údaje před pátečními zápasy 14. kola extraligy: HC Oceláři Třinec (4.) - HC Dynamo Pardubice (2.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 11 zápasů/16 bodů (8 branek + 8 asistencí) - David Cienciala 13/14 (3+11). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 1,98 obdržené branky, úspěšnost zákroků 93,18 procenta a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,44 a 90,00 - Milan Klouček 2,45, 92,63 a jednou udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,96, 91,88 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec čtyřikrát za sebou vyhrál a devětkrát v řadě bodoval, přičemž jen dvakrát z toho prohrál. - Oceláři doma v této sezoně bodovali ve všech šesti duelech a z toho pětkrát zvítězili. - Pardubice bodovaly šestkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrály. - Dynamo v tomto ročníku vyhrálo venku tři z pěti zápasů. - Třinec bodoval ve třech z posledních čtyř zápasů a z toho dvakrát vyhrál. - Oceláři se ve středu představili v Lize mistrů v Bratislavě a výhrou 4:1 nad Slovanem uzavřeli účast v tomto ročníku soutěže. - Útočníkovi Martinu Růžičkovi chybí jediný gól či asistence k dosažení hranice 600 bodů v extralize. V 704 zápasech má na kontě 282 branek a 317 přihrávek. - Brankář Ondřej Kacetl z Třince oslaví v pátek 31. narozeniny. PSG Berani Zlín (15.) - HC Sparta Praha (5.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Tomáš Mikúš 13/10 (3+7) - Erik Thorell 11/15 (5+10). Statistiky brankářů: Libor Kašík 3,53 a 90,79, Daniel Huf 3,57 a 89,36 - Alexander Salák 2,64 a 90,13, Jakub Neužil 3,14 a 90,00. Zajímavosti: - Zlín prohrál sedmkrát za sebou a získal za tu dobu jediný bod. - Berani doma prohráli všech šest duelů v tomto ročníku a dosáhli na jediný bod. - Sparta vyhrála dvakrát za sebou a utrpěla porážku jen ve dvou z posledních devíti duelů. Jen v jednom z nich vyšla bodově naprázdno. - Mimo svůj led se Pražané představí teprve počtvrté v sezoně a z dosavadních tří duelů venku dva vyhráli. - Sparta ve vzájemných zápasech vyhrála pětkrát za sebou a neztratila ani bod. Zlín proti ní uspěl naposledy loni 18. ledna, kdy doma zvítězil 4:1. - Pražané se v úterý představili v Lize mistrů v německém Bremerhavenu a výhrou 3:1 dovršili postup do osmifinále. - Útočník Pavel Kubiš ze Zlína si začne odpykávat čtyřzápasovou stopku za disciplinární prohřešky. - Kapitánovi Sparty Michalu Řepíkovi chybí jedna trefa k hranici 100 branek v extralize. V 211 zápasech dal 99 gólů. HC Olomouc (8.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: David Krejčí 10/12 (7+5) - Patrik Zdráhal 12/12 (5+7). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,38 a 91,05, Jakub Sedláček 0,98, 96,67 a jednou udržel čisté konto - Denis Godla 2,72, 90,26 a jednou udržel čisté konto, Šimon Zajíček 5,28 a 83,13. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála čtyři z posledních pěti zápasů. - Hanáci doma zvítězili v pěti ze sedmi duelů v tomto ročníku. - Litvínov vyhrál jen dva z posledních deseti zápasů. - Verva venku dvakrát za sebou naplno bodovala. - Litvínov vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. Mountfield Hradec Králové (3.) - HC Vítkovice Ridera (13.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jordann Perret 12/10 (5+5) - Rostislav Marosz 9/7 (2+5). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 1,53, 94,41 a třikrát udržel čisté konto, Henri Kiviaho 3,00 a 86,96 - Aleš Stezka 2,42 a 92,02, Daniel Dolejš 3,50 a 87,04. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod. Z posledních sedmi utkání prohrál jediné. - Mountfield doma třikrát za sebou naplno bodoval a prohrál na svém ledě jediný z pěti duelů v ročníku. - Ostravany čeká v desátém zápase v sezoně už deváté vystoupení venku. - Vítkovice prohrály čtyři z uplynulých šesti zápasů. Po dvou výhrách venku za sebou ve středu podlehly na ledě Pardubic 0:6. - Hradec Králové bodoval v pěti z posledních šesti zápasů a z toho čtyřikrát vyhrál. - Francouzský útočník Jordann Perret z Hradce Králové oslaví v pátek 27. narozeniny. - Útočník Lukáš Krenželok z Vítkovic může v neděli proti Liberci jako 21. hráč v historii dosáhnout na hranici 1000 zápasů v nejvyšší domácí soutěži. Další program: Neděle 17. října - 15. kolo: 15:00 HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary (ČT sport). 16:00 HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec, HC Sparta Praha - Rytíři Kladno, 17:00 Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové, HC Kometa Brno - HC Olomouc, HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav.