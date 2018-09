Praha - O nedostatku lékařů a sester v regionech začali dnes odpoledne v Praze jednat zástupci celostátní tripartity s představiteli tripartit z krajů. Asociace krajů opakovaně varovala, že kvůli chybějícímu personálu by se mohla omezit dostupnost péče. Odbory si stěžují na přetíženost pracovníků a chtějí se obrátit na inspekci práce. Tripartity budou diskutovat i o propojení škol s firmami a o dostavbě Pražského okruhu.

Vláda rozhodla o tom, že by se zdravotníkům měly příští rok zvednout tarifní platy o sedm procent. Odbory požadují deset procent. Odvolávají se na to, že jim předchozí kabinet slíbil desetiprocentní přidání tři roky po sobě. S ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) se snažili odboráři ještě vyjednávat, na vyšším růstu se nedohodli. Podle šéfa resortu si sestry, které pracují na směny, příští rok polepší o 5000 korun měsíčně. Sanitáři a další pracovníci by měli dostat navíc 2000 korun.

Podle zdravotnických odborů kabinet nedrží slib. Stěžují si na přetíženost personálu a chtějí začít důsledně dodržovat pravidla zákoníku práce o pracovní době. Obrátí se kvůli tomu na inspekci práce. Odboráři poukazují také na to, že nařízení vlády o zvýšení platů se týká jen státních nemocnic, ne soukromých zařízení.

Také asociace krajů varovala, že by se kvůli nedostatku lékařů a sester mohla omezit péče a její dostupnost. Už nyní v mnoha zařízeních pracují zdravotníci ze zahraničí. Šéfka asociace Jana Mračková Vildumetzová (ANO) před nedávnem řekla, že by některým nemocnicím bez ukrajinských doktorů hrozil kolaps.

Celostátní tripartita se zástupci tripartit z krajů jednala poprvé v listopadu 2014. Od té doby se společné zasedání koná každý rok. Už loni tripartity diskutovaly o nedostatku pracovníků, zaměstnávání cizinců a o odborném vzdělávání.

Po skončení jednání s krajskými tripartitami bude pokračovat zasedání celostátní tripartity. Zabývat by se měla výběrem dopravců na železničních tratích v regionech či dostavbou jaderných bloků. Poslední bodem programu je nastavení celoživotního vzdělávání podle potřeb trhu práce kvůli nástupu robotizace a digitalizace, tedy takzvaného Průmyslu 4.0.