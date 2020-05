Tripartita se chystá jednat o Antiviru a odpuštění odvodů firmám

Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se chystají dnes projednávat opatření ke zmírnění dopadů koronavirové krize. Debatovat budou mimo jiné o rozšíření kurzarbeitového programu Antivirus o odpuštění sociálních odvodů. Nynější návrh tohoto takzvaného režimu C zaměstnavatelé kritizují. Celá tripartita zasedne po víc než půl roce, jednání se uskuteční na dálku přes internet.

Z programu Antivirus stát vyplácí dva druhy příspěvků na náhrady mezd firmám, na které dopadla nařízená omezení. V režimu C by podle návrhu odpustil sociální odvody a příspěvek na politiku zaměstnanosti podnikům do 50 zaměstnanců, nebo do 25. Zaměstnavatel by nesměl propustit víc než desetinu lidí, snížit mzdy a pobírat jiný příspěvek z Antiviru. Musel by platit daně v ČR či v EU. O modelu C začala vláda jednat před dvěma měsíci. Na návrhu snížit na tři měsíce odvody na pětinu firmám s poklesem tržeb či odbytu o 30 procent se nedohodla.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj uvedl, že režim C jen pro malé podniky představuje šetření na nesprávném místě a firmy se cítí po dvou měsících slibů podvedeny. Zaměstnavatelé žádají, aby se Antivirus prodloužil minimálně do konce srpna, strop příspěvků se zvýšil a režim C byl pro všechny firmy.

Zaměstnavatelé a odbory si stěžují na to, že s nimi vláda opatření ke zmírnění koronavirové krize neprojednává. Celá tripartita nezasedala od loňského listopadu. Sejít se měla 2. března, jednání se ale zrušilo. Předsednictvo pak debatovalo dvakrát, a to v polovině března a začátkem května.