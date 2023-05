Tripartita projedná vládní konsolidační balíček a návrhy změn penzí

Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se chystají dnes jednat o konsolidačním balíčku a změnách penzí, které kabinet představil minulý čtvrtek. Tripartita by měla diskutovat o jednotlivých opatřeních k ozdravení státních financí i o úpravách důchodového systému. Probrat by měla také výsledky analýzy o dopadech demografického vývoje na český pracovní trh.

Vláda plánuje v příštím roce uspořit na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy 94,1 miliardy Kč. V dalším roce by to pak mělo být celkem 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu. Nulovou daň má mít ale dál tiché víno.

Místo tří sazeb daně z přidané hodnoty mají být dvě. Živnostníkům se mají postupně zvednout minimální odvody. Platit by pak měli tolik jako pracovník s minimální mzdou. Zaměstnanci budou nově odvádět nemocenské pojištění. Věk nástupu do penze by se měl řídit podle prodlužování života. Nové důchody mají být nižší a valorizace mírnější.

Odbory návrhy ostře kritizovaly. Podle vedení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) změny míří proti zaměstnancům a jejich rodinám i proti důchodcům. Předáci zmínili snížení sumy na platy, možné zdražování po úpravě DPH, zavedení nemocenských odvodů či zvyšování penzijního věku. Dnes před tripartitou se chtějí poradit o dalším postupu.

Spokojeni nejsou ani zaměstnavatelé. Stěžují si stejně jako odboráři na to, že s nimi kabinet změny předem neprobíral. Uskutečnilo se sice pár jednání o penzích, ale až v posledních týdnech a bez podkladů. Podnikatelé podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka chápou složitost situace. Předpokládali ale, že kabinet začne na provozu státu šetřit už letos. Vadí jim zvýšení daní pro firmy či zrušení daňových výjimek u zaměstnaneckých benefitů. Očekávají od vlády přesné informace o dotačních škrtech.

Tripartita má v programu i analýzu o dopadech demografického vývoje na trh práce. Ve 30. letech začnou do důchodu odcházet nejpočetnější ročníky takzvaných Husákových dětí. Slabší generace obrovský výpadek pracovních sil nedorovnají. Experti poukazují na to, že to může ohrozit ekonomický růst.