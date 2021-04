Tripartita projedná postup proti epidemii či národní plán obnovy

Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou dnes jednat o dalším postupu a opatřeních v covidové epidemii. Tripartita se chystá debatovat také o dopadech Zelené dohody pro Evropu na Česko, národním plánu obnovy, čerpání evropských dotací či stavu příprav větších dopravních staveb.

Firmy musí své zaměstnance jednou týdně testovat. Využívají antigenní testy. Zdravotní pojišťovny přispívají pracovníkovi na test 60 korun, tedy měsíčně celkem 240 korun. Experti doporučují častější testování i testy PCR. Firmy také chtějí začít své lidi samy co nejdřív očkovat. Podnikatelé, na které dopadla nařízená omezení a krize, mohou získat příspěvky na mzdy od státu z programu Antivirus. Ten má skončit na konci dubna. Odboráři a zaměstnavatelé požadují jeho pokračování do doby, než se zavede dlouhodobý kurzarbeit.

Tripartita by měla znovu jednat o Zelené dohodě pro Evropu. O tomto plánu Evropské komise na ochranu klimatu debatovala už v prosinci a v únoru. Podle zaměstnavatelů a odborářů chybí analýzy dopadů na jednotlivé členské státy. Chtějí znát vliv na český automobilový průmysl a další sektory, celou ekonomiku, regiony i sociální situaci obyvatel.

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů budou diskutovat i o národním plánu obnovy. ČR musí svůj návrh Evropské komisi předložit nejpozději do konce dubna. Podle podkladů pro tripartitu by Česko mohlo získat kolem 171,4 miliardy korun. Pětina částky musí putovat do digitalizace a 37 procent do opatření na ochranu klimatu, tedy třeba do přeměny a modernizace výroby.