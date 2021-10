Tripartita odmítla uložení restrikcí pro neočkované zaměstnance

Praha - Zaměstnavatelé, odboráři i zástupci vlády odmítli na dnešním mimořádném jednání tripartity uložení jakýchkoliv restrikcí pro neočkované zaměstnance. O výsledku jednání k opatřením proti koronaviru na pracovištích tripartita informovala na twitteru. Podle zprávy premiér Andrej Babiš (ANO) současně vyjádřil nesouhlas s povinným očkováním. Končící ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci po tripartitním jednání řekl, že se s plošným testováním ve firmách nepočítá. Tripartita se shodla na podpoře očkování.

"Tripartita stojí za vládou, podporuje očkování. Domlouvali jsme se, jak bychom mohli společně ještě víc propagovat očkování jako jediné řešení," řekl Babiš. Podle něj vláda udělala vše pro to, aby lidi k očkování přesvědčila. "Ale zkrátka naše vláda nedospěla k tomu, abychom zavedli povinné očkování," uvedl premiér. Zaměstnavatelé, odbory a hospodářská komora se chtějí zapojit do kampaně na podporu očkování.

Po pondělním jednání Ústředního krizového štábu jeho šéf a končící vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zmínil návrh, podle něhož by do provozů a kanceláří nesměli lidé bez očkování, negativního testu či potvrzení o prodělaném covidu. Odboráři a podnikatelé to kritizovali. Poukazovali na to, že k zákazu přístupu na pracoviště je potřeba změna zákona. Překážky v práci upravuje zákoník práce. Babiš dnes návrh se zákazem vstupu do práce označil za protizákonný a nesmyslný.

Očkování podporují zaměstnavatelé i odbory. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka by v oblastech s menší proočkovaností měly dál působit mobilní očkovací týmy a dál by měla fungovat i očkovací centra v nákupních střediscích. "Jenom očkování rozhodne," řekl. Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek míní, že by lidé měli své certifikáty o bezinfekčnosti ukazovat v práci či v restauracích sami bez vyzvání. Podotkl, že v jiných zemích to tak funguje.

Vojtěch podotkl, že zájem o očkování roste. Dodal, že s nařízením plošného testování ve firmách se nepočítá. Podle Hanáka řada firem dál testuje sama.

Předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula před pár dny uvedl, že není možné za nízkou proočkovanost trestat pracovníky a firmy. Zaměstnavatelé už na jaře neúspěšně usilovali o to, aby mohli zřizovat svá očkovací centra. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje by podniky dokázaly své lidi k očkování motivovat. Odbory a podnikatelé si stěžovali už dřív také na to, že s nimi vláda předem chystaná opatření neprojednává a dozvídají se o nich až po schválení.