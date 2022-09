Tripartita jednala o opatřeních na podporu firem i přípravě kurzarbeitu

Praha - Zaměstnavatelé navrhují kvůli drahým energiím pro firmy případné snížení záloh na dani či jiné daňové úlevy. Žádají o zrychlení příprav opatření ke zmírnění dopadů růstu cen na podniky. Ministerstvo práce nachystá preventivně kurzarbeit. Odbory po vládě požadují vyčíslení dopadů zdražování na konkurenceschopnost Česka. Projednávala to dnes tripartita. Novinářům to po jednání řekli vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) a zástupci zaměstnavatelů a odborů.

"Zítra (ve středu) by vláda měla dofinalizovat podporu pro velké firmy, které jsou na velmi vysokém napětí v oblasti elektřiny i plynu. Pro ty, kteří jsou na nízkém napětí, platí zastropovaná částka," uvedl Jurečka. O zastropování a dotování cen elektřiny a plynu pro domácnosti, veřejné služby, živnostníky a menší podniky rozhodl kabinet v pondělí. Podle Jurečky tripartita projednávala i "možné nástroje pro zastropování" cen pro velké firmy.

Tripartita se dohodla také na tom, že ministerstvo práce připraví pravidla pro případné spuštění kurzarbeitu. Jurečka upřesnil, že by se zkrácená práce s příspěvkem od státu na mzdy týkala firem, které se kvůli energiím dostaly do mimořádné krizové situace, a také jejich dodavatelů. "Děláme tyto kroky z preventivních důvodů," zdůraznil Jurečka. Dodal, že kurzarbeit jeho úřad nachystá jako zálohu, se spuštěním nyní nepočítá.

Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka se do krizové situace dostávají sklářské, keramické, slévárenské či hutní firmy, ale také veřejná doprava. Zaměstnavatelé vyzvali vládu ke zrychlení přípravy opatření podle dočasného krizového rámce EU. "Snad vláda zváží i jiná opatření pro velké firmy, zváží možnost řešení daňových věcí, určité vrácení či možnost úpravy záloh daní. To je to nejdůležitější, aby ve firmách zůstaly peníze. Není klíčový hospodářský výsledek nebo provozní ztráta. Klíčové je, aby firma měla cash," řekl Hanák. Podle něj zástupci svazů o daňových úpravách pro velkoodběratele energií jednali na ministerstvu průmyslu v pondělí.

Členské státy mohou z dočasného krizového rámce EU poskytovat různou pomoc, pokud si ji nechají předem schválit Evropskou komisí. Resort průmyslu podle podkladů pro tripartitu zvažuje mimo jiné záruky za úvěry jako za covidu. Jako další plánovaná opatření ministerstvo průmyslu jmenuje urychlení povolovacího procesu instalování obnovitelných zdrojů, půjčku obchodníkům s energiemi či dotace pět miliard korun z Národního plánu obnovy na nahrazení výrobních technologií, kde se využívají fosilní paliva a materiály.

Odboráři požadují po vládě vyčíslení dopadů drahých energií na konkurenceschopnost Česka. Poukazují na jiné ceny v cizině, varují také před přesunem výroby z ČR jinam. Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly se musí možné ztráty a záchrana firem vyvažovat. "Není možné, aby si někdo myslel, že by se z veřejných peněz hradilo vše," podotkl odborář.

Odborář Dufek: Elektřina by měla stát 4 Kč za kWh, plyn 1,50 Kč za kWh

Ceny elektřiny by se měly zastropovat na čtyřech korunách za kilowatthodinu (kWh), plyn by měl stát maximálně 1,50 koruny za kWh pro domácnosti i pro firmy. Novinářům to dnes před jednáním tripartity o státním rozpočtu a energetice řekl předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Vláda v pondělí stanovila maximální ceny pro domácnosti a živnostníky na šesti korunách za kWh za elektřinu a třech korunách za kWh za plyn.

Dufek očekává, že ke korekci maximálních cen ještě dojde, protože i po pondělním rozhodnutí vlády jsou stále velmi vysoké. Tvrdí také, že čeští občané platí největší ceny v Evropě, ať už se to týká pohonných hmot nebo plynu.

Řekl také, že Evropský hospodářský a sociální výbor, kterého je členem, připravuje materiál, který se zabývá stabilitou cen elektrické energie v návaznosti na jadrnou energii. Je podle něj potřeba stabilizovat cenu emisních povolenek. "Je velice špatná politika nechat volnou tvorbu cen, protože pak se povolenka stává spekulativním materiálem a neustále působí tlakem na cenu a nepůsobí tlakem na snižování CO2," řekl.

ČR by podle něj měla jasně říci, že je potřeba předělat celou systemizaci burzy, protože spekulativními nákupy se neustále zvedají ceny a doplácejí na to občané. "Není možné trpět chyby, které se rodí v Německu, aby je odnášel český občan," doplnil.