Tripartita bude jednat o hospodářské strategii i o dotacích z EU

Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes chystají jednat o hospodářské strategii Česka do roku 2030, o novele o významné tržní síle či o čerpání peněz z EU v příštích letech. Chtějí se zaměřit také na řešení kůrovcové kalamity či na opatření proti přemnoženým hrabošům. Tripartita se schází po více než třech měsících. Naposledy zasedala loni v polovině listopadu.

Vláda schválila teze hospodářské strategie do roku 2030 v lednu. Výsledný dokument by měla pak dostat do konce června. Předložit by ho měl vicepremiér, ministr průmyslu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Schválené teze zahrnují osm hlavních oblastí: průmysl, stavebnictví a suroviny, dopravu, energetiku, vzdělávání a trh práce, podnikání a obchod, výzkum, vývoj, inovace a digitalizaci, regiony, krajinu a zemědělství a zdraví.

Tripartita se chystá zaměřit i na využívání peněz z EU. O tom, jak se daří českým projektům čerpat evropské dotace, diskutují zástupci podniků a odborů s vládou pravidelně. Tentokrát budou debatovat i o přípravě nového programovacího období. O podpoře v příštích letech, jakou by mohla ČR získat, se nyní vyjednává.