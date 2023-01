Tripartita bude jednat o exportní strategii či o podpoře celoživotního učení

Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes odpoledne sejdou, aby jednali o chystané exportní strategii ČR, o zřízení státního fondu na podporu celoživotního vzdělávání či o změnách v učňovském školství. Na svém prvním letošním zasedání by tripartita měla debatovat také o dopadech energetické krize a připravované evropské ekologické legislativy na české zemědělce.

Podle podkladů pro tripartitu by ministerstvo průmyslu mělo exportní strategii připravit do konce prvního čtvrtletí. Dokument by se měl soustředit mimo jiné na zajištění kapitálu pro vývozní firmy, propagaci s využitím digitálních technologií, poradenství i na ekonomickou migraci. Připravený materiál by pak projednali zástupci resortů a podnikatelů. Výsledný návrh by měla vláda dostat do konce června.

Tripartita by měla jednat také o vzniku státního fondu na podporu celoživotního učení, který navrhují zástupci zaměstnavatelů s podporou odborů. Přispíval by na rekvalifikace a další vzdělávání pracovníků. Využil by k tomu peníze z EU, z rozpočtu, od zaměstnavatelů i z dalších příjmů. Debata by se měla vést i o učňovském školství a přípravě řemeslníků. Podle podkladů pro tripartitu by se v regionech měly vybrat "páteřní školy", které by připravovaly profesionály pro stavebnictví podle potřeb trhu práce. Mezi návrhy je i posílení pracovní výchovy a propagace technických oborů ve školách či zvýhodnění firem, u kterých budou učni na praxi.

Tripartita by měla diskutovat i o dopadech energetické krize a předpisů na ochranu životního prostředí na zemědělce. Jednat by se mohlo o agrovoltaice, využívání bioplynu či o vlivu snižování emisí na chovy zvířat.