Třinečtí hokejisté zdolali Hradec i díky dvěma gólům Voženílka

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili ve 21. kole extraligy doma Hradec Králové 4:1 a poslední čtyři zápasy vyhráli bez ztráty bodu se skóre 18:3. Obhájce titulu vedl už po 94 sekundách o dva góly trefami Arona Chmielewského a Daniela Voženílka, který navíc v polovině utkání zvýšil na 3:0 a také obdržel v 50. minutě trest ve hře. Hostující Radek Smoleňák během jeho vyloučení snížil, než Marko Daňo technickým gólem stanovil konečný výsledek.

Ráz zápasu určil nástup Ocelářů. Ještě před prvním gólem netrefil kanonýr Martin Růžička odkrytou branku, ale v dohráváném střídání se střela Marcinka odrazila k Voženílkovi, který doklepl puk do prázdné branky. I druhá formace Hradce odcházela z ledu se sklopenými hlavami. Po chytré přihrávce Hrehorčáka zakončil do odryté branky Chmielewski.

Hosté postupně vyrovnali hru a radovali se ve 12. minutě z gólu, který vstřelil v přesilové hře Lalancette. Oceláři si ale vzali takzvanou trenérskou výzvu a rozhodčí po dlouhém zkoumání gól odvolali pro postavení Smoleňáka v brankovišti.

"To je výborná práce našeho videokouče, který hned zahlásil, ať bereme challenge. Asi to normálním okem člověk nepostřehne, jestli tam Smoleňák stojí. Hlavní byl pohled horní kamery, z boční se to nepozná, a opravdu byl," řekl třinecký trenér Zdeněk Moták. "Prý jsem tam byl patama. Je to pravidlo, které se obhájí na obě dvě strany," doplnil Smoleňák.

V úvodu prostřední třetiny se vyznamenali oba gólmani při únicích. Hostující Růžička zasáhl betonem proti Daňovi, Mazanec si poradil se zakončením Radovana Pavlíka, jemuž zlikvidoval i následující dorážku.

V polovině utkání zvýšil zblízka Voženílek. Jan Růžička ještě předtím, než puk přešel čářu posunul při zákroku branku, ale videorozhodčí gól v souladu s pravidly potvrdil. V závěru třetiny mohl snížit z úniku Zachar, ale Mazanec vyškrábl jeho pokus lapačkou.

Na začátku třetí části Daňo opět neuspěl ze samostatného nájezdu a Třinec kontroloval vedení, než mu v 50. minutě zkomplikoval závěr Voženílek. Rozhodčí posoudili jeho zákrok na Okuliara jako podkopnutí a vyloučili jej na pět minut a do konce zápasu.

Po trestech na obou stranách odvolal Hradec gólmana a měl dlouhou přesilovou hru pět na tři, ve které Lalancette nezakončil do odkryté branky. Vzápětí snížil ale Smoleňák z dorážky do posunuté branky. Gól platil ze stejného důvodu jako Voženílkův.

"Když padne puk do míst, kde by branka reálně stála, tak je to asi v pořádku. Nevidím v tom problém. Když hráč zabrání čistému gólu, tak je to správné rozhodnutí. Podle mých informací je to stejné i v NHL. Podle mě je pravidlo dobře nastavené," řekl Daňo.

Hosté se odhodlali k risku bez gólmana opět v 57. minutě, ale nic si nevytvořil a inkasovali počtvrté, když Filip Pavlík fauloval unikajícího Daňa. Rozhodčí přiznali slovenskému útočníkovi technický gól.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Třinec): "Měli jsme výborný vstup do utkání. Dali jsme nejen dva góly, ale ještě jsme měli pár další příležitostí, které jsme neproměnili. Dobře jsme se pohybovali, dokázali jsme bránit brejky a výborné bruslaře soupeře. I tak se dostali do pár nájezdů a měli jsme štěstí, že z toho góly nepadly. Mohlo to vypadat jinak. Ve třetí třetině jsme si zase zkomplikovali situaci. Pořád se nám objeví v zápase nějaký lehký problém, zatím ještě nedokážeme dovést utkání do klidného konce. Ale vážím si výkonu a bodů, které jsme udělali."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Domácí vyhráli jednoznačně a zaslouženě. Vše umocnil začátek, ve kterém dali rychlé góly. Nalilo jim to krev do žil, zatímco nám sebralo veškeré sebevědomí, a to se projevilo v další fázi utkání. Domácí se lépe pohybovali, byli lepší v osobních soubojích a vůbec jsme se nedokázali do zápasu dostat. Vybrali jsme si špatný den. Jediné pozitivum je výkon brankáře Růžičky, který zabránil tomu, že rozdíl nebyl ještě větší."

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. D. Voženílek (Marcinko, Marinčin), 2. Chmielewski (Hrehorčák, Jaroměřský), 30. D. Voženílek (Marcinko), 59. Daňo (Hrehorčák) - 54. Smoleňák (Lalancette, Lev). Rozhodčí: Hradil, Stano - Axman, Synek. Vyloučení: 6:5, navíc D. Voženílek (Třinec) 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 3922.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Ročák, Marinčin, J. Jeřábek, Čukste, M. Doudera, Jaroměřský - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.

Hradec Králové: J. Růžička - McCormack, Jank, Blain, Piegl, F. Pavlík, Pilař - Zachar, Lev, Okuliar - Jergl, Lalancette, Kevin Klíma - Kelly Klíma, Cingeľ, R. Pavlík - Doležal, Štohanzl, Smoleňák. Trenér: T. Martinec.