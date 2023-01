Třinečtí hokejisté roznesli doma i díky gólu navrátilce Rotha Plzeň 6:1

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté deklasovali ve 36. kole extraligy na svém ledě Plzeň 6:1. Obhájce titulu vedl 3:0 už v čase 7:03 a v polovině utkání pak 5:0. Po třech bodech si připsali Andrej Nestrašil (1+2) a Jakub Jeřábek (0+3). Vladimír Roth, jehož příchod oznámil domácí klub v den utkání, se podílel na kanonádě gólem. Jednou skóroval i Marko Daňo, který nasázel jako první v sezoně dvacet branek. O nulu připravil Ondřeje Kacetla v 55. minutě Adrián Holešinský.

Plzeň postrádala několik obránců, i proto si připsal premiérový start v extralize šestnáctiletý Adam Jiříček. Na ledě strávil 27 minut a 50 sekund, důvěru dostal i v přesilové hře a oslabení. Ve statistice +/- zůstal na nule.

"Pracujeme v Plzni na tom, abychom dávali do sestavy mladé hráče. Jířu známe, je to náš odchovanec, tak jsme mu dali šanci a prostor," vysvětlil trenér Petr Kořínek. "Za toho stavu jsme chtěli, aby získal nějaké zkušenosti. Každou minutou a střídáním hráč roste a myslím si, že nezklamal a odehrál velmi dobré utkání," doplnil kouč.

Všechny první tři góly padly po oku lahodících akcích. Hrehorčák po přihrávce Romana zpoza branky vymíchal Pavláta a bekhendem otevřel skóre. V čase 3:05 našel Marcinko prudkou nahrávkou od modré čáry Rotha, který si sjel k levé tyčce a pohodlně zvýšil po zakončení do prázdné branky.

"Na tyhle věci už moc nehraju, jestli dám gól nebo ne," řekl Roth, který nastoupil v extralize poprvé od února 2022. Od té doby hrál v první lize. "Byla to příjemná premiéra. Výsledek hovoří za vše, pomohla nám hlavně první třetina, kdy jsme dali tři góly a to se hraje vždycky líp."

Pavláta vyhnal na střídačku v osmé minutě Nestrašil, který po pasu Jeřábka střílel rovněž do odkryté branky. Do hry tak šel dnešní náhradník Svoboda. V závěru úvodní třetiny se dvakrát zaskvěl Kacetl. Třinecký brankář ukryl do lapačky reflexivním zákrokem střelu Kodýtka zblízka. V dalším střídání kryl trestné střílení Rekonenovi, který neuspěl s kličkou mezi betony.

Třinec zkopíroval ve druhé třetině výsledkově tu úvodní a odskočil na 6:0. Nejdříve se prosadil Chmielewski v přesilové hře tečí. O další změnu skóre se postaral Zahradníček, který se po návratu z trestné lavice dostal po pasu Draveckého do úniku a nadvakrát zvýšil. Gól do šatny přidal tečí v početní převaze Daňo. Zkorigovat průběžný stav mohl Rekonen, ale jeho střela se v přesilové hře otřela jen o tyč.

Čestný úspěch Plzně měl na hokejce v úvodu třetí třetiny zblízka Lang, ale Kacetl jej vychytal. Na druhé straně nepřelstil Hudáček v sólovém úniku Svobodu. Plzeň, která v minulém utkání neskórovala, přeci jen zažila radost z branky. V přesilové hře ukončil v 55. minutě gólový půst týmu Holešinský.

"V minulém kole jsme s Litvínovem vedli 2:0 a vyhráli až v prodloužení. Nechtěli jsme připustit nějakou chybu, chtěli jsme furt hrát aktivně. Třetí gól nás uklidnil a pak měl Káca výborné zákroky, chytil nájezd, to bylo hodně důležité. Ve druhé třetině jsme to jen potvrdili. Troufnu si říct, že pak se zápas dohrával," řekl Jeřábek.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Třinec): "Jsme rádi za výsledek i předvedenou hru. Za stavu 3:0 měl soupeř dvě velké šance - jedno trestné střílení a jednu situaci před bránou - které Káca (brankář Kacetl) vyřešil, a to nám dodalo jistotu. Ve druhé třetině jsme přidali čtvrtý gól a zápas se tím víceméně zlomil. Jsem ale rád, že jsme nepolevili. Škoda inkasovaného gólu na konci, ale kluci šlapali celých šedesát minut, což nám v posledních zápasech trochu chybělo."

Petr Kořínek (Plzeň): "Takový zápas se těžko hodnotí. Nám se absolutně nepovedl. Vstup do utkání byl katastrofální, nedostávali jsme puky ven. Třinec nás proto zatlačil, dal tři branky a od toho se zápas odvíjel. Ještě za stavu 0:3 jsme neproměnili trestné střílení a potom jsme ve druhé třetině dvakrát inkasovali v oslabení. To se už těžko otáčí."

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 6:1 (3:0, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Hrehorčák (M. Roman), 4. Roth (Marcinko, J. Jeřábek), 8. Nestrašil (J. Jeřábek, L. Hudáček), 27. Chmielewski (Marinčin, Nestrašil), 30. Zahradníček (Dravecký), 40. Daňo (J. Jeřábek) - 55. Holešinský (Piskáček, Rekonen). Rozhodčí: Cabák, Jeřábek - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:1. Diváci: 3704.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marinčin, Havránek, Roth, J. Jeřábek, Čukste, Zahradníček - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček - Hrňa. Trenér: Országh.

Plzeň: Pavlát (8. Miroslav Svoboda) - L. Kaňák, Houdek, Jiříček, Piskáček, Kvasnička, Kremláček - Holešinský, Kodýtek, Schleiss - Rekonen, Mertl, M. Lang - Hrabík, Malát, Suchý - Adamec, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Kořínek.