Třinecký Růžička překonal Krále a o klubovém rekordu nevěděl

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Útočník Martin Růžička pojistil výhru Třince nad Brnem na konečných 4:1 rekordním gólem. Excelentní kanonýr se posunul do čela klubových historických statistik v počtu vstřelených branek v základní části. Pětatřicetiletý hráč předčil v tabulce 191. zásahem Richarda Krále.

"Mám z toho velkou radost. Vůbec jsem nevěděl, že takhle meta je přede mnou," uvedl Růžička v on-line rozhovoru s novináři. To jeho spoluhráč Petr Vrána měl lepší informace, hned jel pro kotouč. "Když mi Havran bral puk, tak jsem ho ptal, co dělá. Je to skvělý milník, asi to docením časem. Patří velký dík spoluhráčům, co jsem tady měl. Vždy byli jen špičkoví, díky nim jsem tohle dokázal," dodal.

Růžičku těší, že překonal Krále, jehož dres visí pod stropem Werk Arény. "Richard Král je pořád ikona třineckého hokeje. Těší mě to, nebudu říkat, že ne. Jsem rád, že jsem překonal takovou osobnost. Je zatím spousta dřiny," pokračoval. Kam až může rekord posunout, nechtěl odhadovat. "To vám neřeknu, takové ambice nemám. Každý zápas se snažím pracovat na maximum. Pomoct týmu gólem, čímkoliv," podotkl.

Třinec v utkání s Brnem od čtvrté minuty prohrával, ale za 42 sekund vyrovnal a ještě v první třetině otočil. Další góly přidal ve 33. a 46. minutě.

"Rozhodlo více věcí. Výborný Kouba (Jakub Štěpánek) v bráně nás hodně podržel. Ubránili jsme jejich přesilovky a že jich nebylo málo. Mají je výborné, hned z první dali gól. Skórovali jsme ale, když jsme to potřebovali. Otočili jsme už v první třetině. Hrálo se nám lépe a kontrovali jsme hru. Podali jsme skvělý týmový výkon," hledal příčiny vítězství Růžička.

Kritika se v poslední době i v médiích snášela na hlavy třineckých gólmanů. Spekuluje se, zda vedení Ocelářů nepřivede před nedělní uzávěrkou přestupu posilu i do brankoviště. Jakub Štěpánek byl po Vánocích ve třech zápase v řadě střídán, Ondřej Kacetl zase pustil gól i přes celé kluziště.

Štěpánek se ale chytil. Proti Brnu si připsal výhru v obou zápasech a v odvetě kryl 30 střel. "Teď nás ty dva zápasy podržel, bylo to jeden z našich nejlepších hráčů, ne-li nejlepší. Nějaké období na hráče vždycky v sezoně přijde. Je to ale skvělý gólman, dnes to předvedl. Už jsem si kolikrát myslel, že to bude gól a vytáhl tam skvěle zákrok. Podržel nás a přejeme mu, aby to tak pokračovalo," řekl Růžička.

Oceláři začali sezonu úchvatně, bodovali v úvodních dvaceti zápasech, přičemž sedmnáct vyhráli. V následujících deseti utkáních si ale připsali jen šest bodů a přenechali pražské Spartě první místo. Zdá se, že se Třinci forma opět vrací - zvítězili v šesti z posledních sedmi zápasů.

"Cítím, že se to posledních pár zápasů otočilo. Na tým během sezony vždycky nějaká krize přijde. Trvala trošku déle, než čekali a nebylo úplně jednoduché se z toho dostat. Ale doufám, že jsme se z ní dostali a že to tak bude pokračovat," dodal. Růžička se rekordním gólem dostal jako první hráč na padesát bodů (14+36) a je nejen nejproduktivnějším hráčem soutěže, ale i nejlepším nahrávačem.