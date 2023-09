Třinec ztratil v 60. minutě dvougólový náskok, derby vyhrál až v prodloužení

Ostrava - Třinečtí hokejisté zdolali ve 4. kole extraligy na svém ledě Vítkovice 4:3 v prodloužení. Obhájce titulu ztratil v posledních 32 sekundách základní hrací doby dvoubrankový náskok, který si vypracoval ve třetí třetině góly Martina Růžičky a Petra Vrány. Ostravský klub kontroval dvěma trefami při risku bez gólmana. Prosadili se Stuart Percy a Dominik Lakatoš, který vyrovnal v čase 59:59. Derby rozhodl Libor Hudáček.

Až do prvního vyloučení v 18. minutě se hrál sice svižný hokej, ale bez výraznějších šancí. Obě obrany pracovaly spolehlivě a nepouštěly soupeře do přečíslení ani k dorážkám. Vítkovice si v úvodní přesilové hře vypracovaly dva větší závary a při pokusech Muellera, Kaluse i Kriegera skončil puk jen těsně mimo tři tyče. Udeřilo ale na druhé straně. Hrehorčák se s návratem na led z trestné lavice dostal do úniku a trefil se mezi Klimešovy betony.

Ještě před první sirénou zahrozila elitní formace Ostravanů, kteří byli v prostřední části nebezpečnějším týmem. Střela Muellera v přesilové hře prošla Mazancovi mezi betony, ale puk se zakutálel mimo branku. Třinecký gólman zkrotil i pokus Chlána z mezikruží, ale ve 37. minutě už kapituloval. Raskobovu střílenou přihrávku usměrnil Krieger za záda Mazance. Vzápětí se do sóla probíjel hostující Lakatoš, ukázkovým zákrokem jej ale zpacifikoval Smith.

V úvodu třetí třetiny zachytil Kurovský v útočném pásmu chybnou rozehrávku hostů, Klimeše však nepřelstil bekhendovou kličkou. Následně domácí útočník Nestrašil netrefil v přesilové hře odkrytou branku. Další oslabení už ostravský klub neustál. Růžička, který před utkáním převzal cenu za překonání historického klubového rekordu v počtu asistencí (360), se prosadil střelou z pravého kruhu.

Ostravané posbírali v úvodních dvou třetinách jen jeden trest, ale ve třetí třetině čtyři. Z další početní převahy zvýšil po vydařené souhře Vrána. Hosté se nevzdali. Při hře šest na čtyři snížil z mezikruží 32 sekund před koncem Percy. V dalším risku bez brankáře vyrovnal Lakatoš zpoza pravého kruhu v čase 59:59. Oceláři ale o výhru nepřišli, v prodloužení jim zařídil druhý bod Hudáček.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Třinec): "Viděli jsme velmi dobrý zápas. Z obou stran bojovný, nikdo si nic nedaroval, oba gólmani chytali výborně. Vypadalo to, že bude zápas o druhém gólu a dali jsme dokonce třetí. Takový stav (3:1) si už musíme pohlídat a dohrát ho nějakým způsobem do konce. Jsme rádi za vítězství, hráli jsme proti kvalitnímu soupeři a každý bod si ceníme, ale v tomhle zápase jsme jeden ztratili. Musíme se z toho poučit a jít dále."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Krásný zápas, velký boj na ledě i v hledišti, hráči cítili podporu fanoušků. Domácí nás (v první třetině) párkrát zatlačili. Na konci přesilovky jsme udělali hrubou chybu. Snažili jsme se hrát krosovou přihrávku, ta byla ztečovaná, samostatný únik a gól. Ve druhé třetině se hrál znovu dobrý hokej, podařilo se nám vyrovnat a do třetí jsme šli za stavu 1:1. Tam jsme udělali pár chyb v obraně plus zbytečná vyloučení, která nás skoro stála zápas. Musím hráče pochválit za nasazení, že se vydali úplně ze všeho a v závěru během asi 35 vteřin dali dva góly na 3:3. Pro nás zklamání z výsledku, že není bodů více. Na druhou je to ale zlatý bod, protože už byl zápas za stavu 1:3 možná v hlavách některých ukončen. Vzchopili jsme se. V prodloužení jsme měli taky tutovku, ale proměnil ji soupeř."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 4:3 v prodl. (1:0, 0:1, 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Hrehorčák (M. Roman), 50. M. Růžička (Nestrašil, Kundrátek), 57. P. Vrána (Pánik, L. Hudáček), 64. L. Hudáček (Mazanec) - 37. Krieger (Raskob, Mueller), 60. Percy (Lakatoš), 60. Lakatoš (Kalus). Rozhodčí: Kika, Vrba - Blažek, Rampír. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, M. Adámek, Nedomlel, Polášek - M. Růžička, D. Voženílek, Daňo - L. Hudáček, P. Vrána, Pánik - Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

Vítkovice: Klimeš - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Zeleňák, Gewiese, L. Kovář - Mueller, Krieger, J. Káňa - Lakatoš, Chlán, Fridrich - Kalus, Kotala, Roberts Bukarts - R. Půček, Přibyl, Krejsa. Trenér: Holaň.