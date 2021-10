Třinec zdolal ve šlágru kola Spartu 4:2

Třinec - Třinečtí hokejisté ve šlágru 19. kola extraligy porazili Spartu 4:2, bodovali pošestnácté v řadě a sérii výher prodloužili na šest zápasů. Obhájce titulu rozhodl v prostřední třetině, ve které odpověděl na vedoucí branku Michala Řepíka třemi góly v rozmezí 24. až 34. minuty. K obratu přispěl dvěma trefami Petr Vrána a třemi asistencemi Tomáš Kundrátek. Pražané prohráli popáté za sebou.

Sparta nastoupila s gólmanem Maximem Žukovem z prvoligové Jihlavy, který si odbyl v extralize premiéru, a se svým nejproduktivnějším hráčem Erikem Thorellem, jenž minule nehrál. Ocelářům naopak nově vypadl ze sestavy útočník z elitní řady Marko Daňo.

Sparta se ujala vedení v šesté minutě z nenápadné akce. Pavelka přistrčil po buly puk Řepíkovi, který zpoza levého kruhu překvapil Mazance a připsal si sedmou trefu sezony. Třinec v této pasáži nebezpečný nebyl a v největší šanci po střele Kundrátka z mezikruží vytáhl Žukov skvělý zákrok levým betonem. Ve zbytku úvodní třetiny ale hrozili především hosté. Řepík v úniku přestřelil a Chlapík trefil brankovou konstrukci.

Fair play gestem zaujal třinecký kapitán Vrána, který odvolal vyloučení Mikliše za podražení. Za svůj čin byl v prostřední části odměněn dvěma góly. U vyrovnávací branky hledal Vrána v přečíslení dva na jednoho Romana, ale puk si do vlastní sítě srazil vracející se Horák. Při druhém gólu tečoval střelu Zahradníčka od modré čáry.

Spartu ještě zachránila při střele Adámka tyč, ale v přesilové hře si Růžička vyměnil puk s Kundrátkem a prostřelil Žukova mezi betony. Hosté mohli v následujícím střídání snížit, ale Doležal trefil v úniku brankáře Mazance do ramene.

Třinec ve třetí třetině kontroloval vedení, které navíc zvýšil ve 48. minutě Martynek z dorážky Kundrátkovy střely od modré čáry. Krásnou střelou snížil Thorell a v oslabení ještě zahrozil v přečíslení Moravčík. Sparta hrála poslední tři minuty bez gólmana a Thorell tečoval puk do tyče. Domácí, kteří během série šesti výher inkasovali jen šestkrát, poté i přežili bez újmy několik závarů.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "První třetina byla snad nejhorší za dosavadní 17 či 18 odehraných zápasů. Nevím, zda si hráči mysleli, že to půjde samo. Nebruslili jsme, v naší hře nebylo nic a měli jsme štěstí, že Sparta neproměnila šance, co měla. Dvakrát trefila tyčku, a kdyby nám odskočila na 2:0 nebo 3:0, bylo by hodně těžké s takovým týmem zápas obracet. Ale přestáli jsme ji 0:1, něco jsme si o přestávce řekli. Začali jsme hrát jinak a převracet zápas na naší stranu. Dali jsme nějaké góly, to nám pomohlo a tým se nastartoval. Pak jsme hráli docela slušně a poslední dvě třetiny byly dobré, ale v první jsme měli kliku, že Sparta neodskočila na víc gólů."

Jaroslav Hlinka (Sparta Praha): "První třetina byla z naší strany velmi slušná. Šli jsme do vedení a měli jsme pár dalších šancí, které jsme bohužel nevyužili. Od druhé třetiny se zápas vyrovnal a Třinec proměnil svoje šance. Šel do vedení a od té doby jsme tahali za kratší konec. V poslední třetině jsme se za stavu 4:1 pokusili o nějaký zvrat, bohužel jsme měli sílu jen na snížení a Třinec si to zkušeně pohlídal."