Třinec zdolal Mladou Boleslav i podruhé, brankáři inkasovali až v nájezdech

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté porazili ve druhém semifinále na svém ledě Mladou Boleslav 1:0 po nájezdech a vedou v sérii 2:0. Zápas rozhodl v rozstřelu Vladimír Svačina, který proměnil oba pokusy. Ondřej Kacetl udržel stejně jako při nedělním vítězství 3:0 nulu a Bruslařský klub jej i v součtu s loňským play off nepřekonal ze hry už 220 minut. Série se stěhuje do Mladé Boleslavi, kde bude pokračovat dvěma zápasy ve čtvrtek a pátek.

Hostující Ševc, který nedohrál úvodního utkání za úder do hlavy Daňa, mohl i po přezkumu vyššího trestu nastoupit a domácí diváci na něj při každém jeho kontaktu s pukem pískali. Sestavy zůstaly na obou stranách beze změn.

Ani jeden tým nepouštěl soupeře v úvodní třetině do mnoha šancí, ty největší se zrodily na straně domácích po přečísleních dva na jednoho. V obou případech se do něj dostal Růžička. V první akci ale po jeho pasu Vrána ani nezakončil a při druhé vystihl Krošelj jeho pokus o bekhendový blafák a puk mu vypíchl holí. Mladá Boleslav si připsala jen tři střely, Třinec vyslal o čtyři více, ale v letošním play off ještě neskóroval dříve než ve 29. minutě.

Růžičku dělily v prostřední třetině od branky jen centimetry, když jeho střelu v přesilové hře vyrazil Krošelj na tyč. Hostující gólman poté vytáhl efektní zákrok lapačkou proti šanci Hrehorčáka. Na druhé straně Eberle usměrnil chytrou přihrávku Ševce na třineckou branku, ale Kacetl se stačil přemístit a sklapnout včas betony. V závěru třetiny se už množily spíše strkanice před oběma brankami.

Domácí Ondřej Kovařčík z přečíslení těsně minul ve 45. minutě branku a vyrovnané třetí třetině mohl přiblížit hosty k výhře Šťastný, ale z individuálního průniku ztroskotal na Kacetlovi.

Od začátku prodloužení bylo rušno před oběma brankami, za domácí zahrozil z otočky Hrehorčák a Krošelj zasahoval na brankové čáře vyrážečkou. Na druhé straně jen těsně netrefil branku z přečíslení Raška a Kotala napálil Kacetla ve velké šanci jen do hrudi. Na ledě se i přiostřilo, Růžička srazil k ledu Bičevskise a Pláněk Vránu, který ještě bruslí zasáhl nepříjemně do nohy Kotalu. Oba týmy promarnily po jedné přesilové hře.

V nájezdech hned v první sérii překonal Krošelje střelou Svačina a ve třetím kole vyrovnal forhendovou kličkou Kousal. Oba úspěšní střelci si zopakovali souboj v šesté sérii a uspěl jen Svačina, byť hosté reklamovali, že při forhendové kličce udělal pohyb zpět, když se snažil vyhnout vystrčené hokejce Krošelje.

Hlasy trenérů po utkání semifinále hokejové extraligy

Václav Varaďa (Třinec): "Byl to od prvních minut boj, oba brankáři chytali skvěle. A přestože padl jediný gól, tak se to muselo líbit. Pro nás super vítězství do dalšího pokračování v sérii. Očekáváme ještě tuhou bitvu v Boleslavi, ale bude se nám dobře odpočívat a těšíme se na třetí zápas. Vláďa (Svačina) to udělal velmi dobře, vstřelil branku, rozhodčí to uznal a to nám dalo vítězství."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Zápas byl z naší strany výborný. Hlavně jsme ubránili přesilovku soupeře, kterou má úplně skvělou. Drželi jsme i díky tomu celý zápas ve hře. Byl docela zvláštní, protože aby Třinec nedal doma gól čtyři třetiny, tak se asi nestávalo často. Podali jsme strašně obětavý výkon, postupně to byl vyrovnaný zápas. Došel do nájezdů a rozhodl jeden nájezd, o kterém nejsem přesvědčený, že byl regulérní. Regule říkají, že se nesmí kotouč vrátit zpátky, že musí jít ve směru dopředu, a to se nám nepozdávalo. Tím se ale nic nemění."

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 1:0 po samostatných nájezdech

Rozhodující sam. nájezd Svačina. Rozhodčí: Stano (SR), Veselý - Brejcha, Špůr. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:0.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Bičevskis, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Eberle - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, T. Knotek, A. Raška. Trenér: R. Rulík.