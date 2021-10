Třinec zdolal Karlovy Vary 3:2 v prodloužení, rozhodl Hrňa

Třinec - Hokejisté Třince zdolali v 10. kole extraligy doma Karlovy Vary 3:2 v prodloužení. Ve vzájemných soubojích bodovali posedmé za sebou a pošesté z toho vyhráli. Oceláři sice ztratili vedení 2:0, ale v čase 62:54 rozhodl Erik Hrňa. Třemi body za gól a dvě asistence se na vítězství podílel Martin Růžička.

Oceláři se v úvodu ubránili při trestu Jaroměřského, při kterém si Kacetl poradil s Koblasovou střelou. Po skončení početní výhody se neprosadil před třineckou brankou ani Osmík. Skóre otevřeli v 6. minutě při Pulpánově vyloučení domácí. Růžička nabil zpoza branky na levý kruh Vránovi, který přesnou ranou překonal Novotného. Třinecký kapitán si připsal první branku v sezoně.

Odpovědět se snažil Beránek. Potom měli sérii šancí Oceláři, ale vedení nezvýšili. Po Kundrátkově střele dorážel Michal Kovařčík, hosté odvrátili puk po Marinčinově pokusu a po Daňově přihrávce minul Vrána. Kacetl kryl Průžkovu příležitost.

Na začátku druhé části odolal Třinec při Vránově pobytu na trestné lavici a ve 24. minutě využil svou další početní výhodu při Dlapově vyloučení díky Růžičkovi, který dal svůj sedmý gól v sezoně. Energii se podařilo snížit v čase 27:56, kdy překonal v přečíslení dvou na jednoho Kacetla bekhendovým zakončením sedmnáctiletý Kulich a vstřelil už svůj třetí gól v sezoně. V polovině utkání při hře čtyř proti čtyřem vypálil nebezpečně Pulpán. Oceláři byli aktivnější, ale zvýšit vedení se jim nepodařilo.

Třinec neproměnil v gól ani nápor v úvodu třetí třetiny a ve 46. minutě vyrovnal Beránek, který se dostal do střelecké pozice po akci po levé straně a překonal Kacetla mezi betony. Oceláři se ubránili v oslabení při trestu pro svého brankáře za zdržování hry a na přelomu třetí části a prodloužení nevyužili výhodu při Plutnarově trestu. Oceláři se ale nakonec radovali, když se po Růžičkově přihrávce trefil z pozice mezi kruhy Hrňa.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Hráli jsme velmi pohledný hokej. Vytvářeli jsme si spoustu šancí, nebyli jsme ale dostatečně produktivní, proto se hosté drželi ve hře. Po inkasované brance ve druhé třetině jsme malinko znervózněli, v některých situacích jsme měli štěstí a povedlo se nám ustát oslabení. Ve třetí třetině jsme si za tím šli, odměnou je bod navíc, kterého si velmi ceníme. Věřím, že si to fanoušci užili. Zasloužili bychom si tři body, máme však jen dva. Děkuji hráčům, že to nevypustili a zabrali. Zlatý gól je skvělý, jsou to dobré dva body do tabulky.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Bylo to velmi těžké utkání s velmi silným soupeřem. Nezačali jsme dobře, udělali zbytečné fauly a domácí ukázali velkou kvalitu v přesilových hrách. Filip Novotný nám pak dal šanci zůstat v zápase a rvát se o něj dál. My jsme si řekli, že se budeme rvát o každý bod. Dali jsme kontaktní branku, věřili jsme, že můžeme srovnat. To se nakonec povedlo a jsme odměněni bodem. Sice jsme před zápasem chtěli více, dělba bodů je ale nakonec spravedlivá. Za získaný bod jsme rádi."