Třinec zdolal i díky čtyřem gólům ve třetí třetině Liberec 6:3

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince porazili ve 33. kole extraligy na svém ledě Liberec 6:3. Obhájce titulu odskočil během 40. až 46. minuty z 1:1 na 4:1. Nejproduktivnější hráč sezony Martin Růžička si upevnil první místo v kanadském bodování dvěma góly, třemi body (1+2) přispěl k výhře Libor Hudáček. Ve dvou brankách hostů měl prsty Richard Nedomlel (1+1). Bílí Tygři vyšli bodově naprázdno po pěti zápasech.

Marcinko trefil v přesilové hře tyč, ale Třinec přesto otevřel v 16. minutě skóre po pohledné akci. Daňo se zbavil na levé straně Nedomlela, vytvořil situaci dva na jednoho, vyměnil si puk s Hudáčkem a zakončil do prázdné branky. Liberec mohl rychle vyrovnat po špatné rozehrávce brankáře: Mazanec zasáhl hůl Ordoše, od které puk těsně minul levou tyčku.

Na začátku prostřední třetiny hledal Hudáček v dalším přečíslení Voženílka a moc nescházelo, aby si bránicí Kolmann vstřelil vlastní gól. Poté převzali iniciativu hosté. Melancon v šanci vyprášil Mazancův beton, před brankou osamocený Filippi promáchl puk a Ordoš, jenž se posunul do druhého útoku místo chybějícího Frolíka, zazvonil na tyč. Liberec vyrovnal až z nenápadné akce a Flynn z úhlu našel volné místo nad ramenem Mazance.

Před gólem ještě neprošla Nestrašilova přihrávka v přečíslení dva na jednoho na Hrehorčáka. Do kabin šel Třinec ale opět s jednogólovým vedením. K Daňovi se odrazil mezi kruhy puk, předložil jej Hudáčkovi, který bez problémů trefil odkrytou branku.

Pojistku přidali domácí ve 44. minutě, když Douderovo nahození od modré čáry tečoval Marcinko a po něm i Růžička. Úspěšný střelec zvýšil za 119 sekund tvrdou ranou z pravého kruhu už na 4:1.

Liberec dostal zpět do hry Nedomlel, jehož nahození od modré čáry skončilo ve 48. minutě až v síti. Vzápětí nebezpečně dorážel hostující kapitán Jelínek. Klid dodal domácím Roman v čase 53:26 z dorážky a za 78 sekund ještě zvýšil Kurovský. Poslední slovo měli hosté, když v přesilové hře zmírnil prohru Najman dělovkou z levého kruhu pod horní tyč.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Třinec): "Jsme velmi rádi za tři body, protože jsme hráli proti velmi dobrému soupeři, který potvrdil svoji formu z posledních zápasů. Dvě třetiny byl zápas vyrovnaný. I když jsme vedli, tak byl soupeř stále nebezpečný. Důležité bylo, že jsme se ve třetí třetině víc tlačili do brány a přálo nám i štěstí na odražené puky. Ale to vyplývalo z toho, že jsme chodili do předbrankového prostoru. Vypracovali jsme si náskok, který jsme si udrželi, ale byl to těžký zápas a jsme rádi, že jsme ho zvládli."

Patrik Augusta (Liberec): "Jsme zklamaní z výsledku, ale ne až tolik z předvedené hry. Trošku jsme to od začátku tlačili do kopce, odrazy šly na soupeřovu hokejku a asi tři góly padly, kdy mířil puk mimo naši bránu. Odehráli jsme parádní druhou třetinu. Je škoda, že jsme nepřidali druhý gól a nechali jsme si naopak dát branku po špatném pokrytí hráče těsně před odchodem do kabin (na 2:1). Ale pořád jsem z mužstva cítil, že s tím chceme něco udělat. Brzy jsme však inkasovali třetí gól po naší nevynucené chybě a pak to soupeři napadalo. Když jsme se malinko nadechli, tak jsme dostali další gól. Kvalita v útoku soupeře je obrovská."

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

Branky a nahrávky: 16. Daňo (L. Hudáček), 40. L. Hudáček (Daňo, Nestrašil), 44. M. Růžička (Marcinko, M. Doudera), 46. M. Růžička (Dravecký, Zahradníček), 54. M. Roman (Voženílek, Zahradníček), 55. Kurovský (M. Doudera, L. Hudáček) - 35. Flynn (Nedomlel), 48. Nedomlel (J. Vlach, Rychlovský), 59. A. Najman (Balinskis, Flynn). Rozhodčí: Cabák, Šír - Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 4677.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Havránek, Zahradníček, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste - M. Růžička, Marcinko, Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.

Liberec: Neužil - Nedomlel, Balinskis, Melancon, M. Ivan, Kolmann, Derner - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Ordoš - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - Hrníčko, A. Dlouhý, Průžek. Trenér: P. Augusta.