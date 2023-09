Třinec zdolal doma Liberec a má první výhru v sezoně

Praha - Třinečtí hokejisté porazili ve 3. kole extraligy na svém ledě Liberec 4:1 a vyhráli poprvé v sezoně. Obhájce titulu položil základ úspěchu v úvodní třetině, po které vedl 2:0 po gólech Petra Vrány a Marka Daňa. Zápas zdramatizoval Ian McCoshen první trefou v české extralize. Vítězství Ocelářů zpečetili Daňo a Richard Pánik při risku hostů bez gólmana.

První třetina nabídla minimum šancí, přesto na jejím konci vedli Oceláři o dva góly. První přesilovou hru zápasu využil na hranici brankoviště důrazný kapitán Vrána. Druhý gól zařídila elitní lajna domácích. Růžička vyslal z pravého kruhu křížný pas na levou stranu a Daňo překonal Krále, ačkoli zakončoval z velkého úhlu.

Liberec vrátila do hry početní výhoda a dělovka McCoshena. Americký obránce se zkušenostmi z NHL se prosadil od modré čáry. Hosté ožili, na Mazance si ale z bezprostřední blízkosti nepřišli Rychlovský, Melancon ani Bulíř. Největší příležitost domácích spálil Hrehorčák, který vyprášil ze sólového úniku Královu lapačku.

Domácí začali třetí třetinu aktivně, ale promarnili obě přesilovové hry a pak si oddechli, že se Mazanec včas přemístil proti šanci Bulíře v přečíslení tři na dva. Oceláři zahrozili tečí Pánika i tvrdou ranou Voženílka.

Hosté si v závěru vypracovali několik závarů a už v 57. minutě se odhodlali ke hře bez brankáře. Rychle ale inkasovali potřetí. Po vhazování ujel Daňo a nejlepší střelec extraligy posledního ročníku se nemýlil střelou z červené čáry. Liberec pokračoval v risku v šesti a v poslední minutě stanovil konečný výsledek Pánik.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Třinec): "Byl to těžký zápas s kvalitním soupeřem. Šli jsme v první třetině do vedení a celkem dobře jsme si ho hlídali. Vytvořili jsme si ještě pár střeleckých, možná i brankových příležitostí, nicméně ve druhé třetině jsme vinou častých vyloučení vypadli z konceptu kvalitní hry. Na chvíli se stala naše hra neučesanou, hledali jsme svou tvář. To se přelilo i do třetí třetiny. Nějaké šance jsme si vytvořili, i v přesilových hrách jsme něco měli. Nicméně jsme skórovali až dvakrát do prázdné branky. Za vítězství jsem rád, je důležité z hlediska hlavy a psychiky."

Jiří Kudrna (Liberec): "V Třinci je každé utkání těžké a mrzí nás špatný vstup. Inkasovali jsme v první třetině dvě branky, hráli jsme dvakrát v šesti, tyhle věci si musíme pohlídat. Když se podívám na zápas jako celek, tak o výsledku rozhodla právě první třetina. I když si nemyslím, že jsme ji odehráli špatně. Utkání bylo jinak vyrovnané, měli jsme dobré pasáže. Ale chyběl nám i důraz na brankovišti, měli jsme pár hloupých zbytečných vyloučení. To jsou všechno věci, když je sečtete, které zapříčinily, že si neodvážíme ani bod. Je to škoda, máme na čem pracovat, musíme se poučit, protože za dobré pasáže a okamžiky se body nedávají. Musíme vydržet pracovat šedesát minut, ve kterých musíme udělat maximum, abychom si odvezli nějaké body nebo i vyhráli."

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. P. Vrána (L. Hudáček, Miloš Roman), 19. Daňo (M. Růžička), 57. Daňo (D. Voženílek), 60. Pánik (J. Jeřábek, Kurovský) - 28. McCoshen (Kelly Klíma). Rozhodčí: Hribik, Obadal - Blažek, Lederer. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Diváci: 3312.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Marian Adámek, Nedomlel, Polášek - M. Růžička, D. Voženílek, Daňo - L. Hudáček, P. Vrána, Pánik - Hrehorčák, Miloš Roman, Walega - Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

Liberec: D. Král - M. Ivan, McCoshen, Melancon, Aubrecht, Kolmann, Derner - Kelly Klíma, Bulíř, Birner - Faško-Rudáš, Filippi, J. Pérez - Flynn, J. Vlach, Rychlovský - Gajda, J. Šír, Mucha. Trenér: Pešán.