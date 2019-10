Třinec vyzve v extralize Spartu, Brno narazí na Mladou Boleslav

Praha - Hned několik soubojů mezi favority soutěže nabídne v pátek kompletní program 16. kola hokejové extraligy. Obhájce titulu Třinec změří síly se Spartou, Plzeň čeká duel s Hradcem Králové, vedoucí Brno vyzve čtvrtou Mladou Boleslav, která na Kometu ztrácí jen tři body. Proti druhým Karlovým Varům se bude snažit přetrhnout sérii pěti porážek Kladno. Pardubice po zdravotních potížích narazí na Litvínov.

Třinec z posledních tři utkání odešel dvakrát poražen, ale drtivým vítězstvím 7:1 v Kladně se podle všeho znovu chytil. Sparta patří k oblíbenějším soupeřům Ocelářů, pokud jde o domácí led: ve Werk Aréně dokázali mistři proti Spartě zabodovat dvanáctkrát po sobě. Sparta pod Javorovým naposledy zvítězila v normálním čase 17. října 2014. Třinec postrádá dlouhodobě zraněné Růžičku a Matyáše, o startu několika hráčů s drobnějšími šrámy se rozhodne před utkáním.

Vítězná série Sparty se zastavila na čísle devět, dvojciferný počet úspěšných zápasů po sobě nedovolil Pražanům Liberec, který vyhrál v úterý v Praze 2:0. "Jak nám ofenziva předtím šla, tak v tomto zápase nikoliv," uvedl trenér Jaroslav Nedvěd. "Mrzí to, ale jsme rádi za devět výher v řadě. Když uděláme devět výher a jeden zápas se nepovede, tak to bude dobré," doplnil obránce Jan Košťálek.

Plzeň a Hradec Králové nabídnou souboj tabulkových sousedů na hraně první šestky. "Chceme vyhrát, tak jako každý zápas. Chceme být v první čtyřce, musíme proto porazit každého soupeře. Máme méně odehraných zápasů než soupeři, takže kdybychom je vyhráli, mohli bychom být ještě o něco výše," podotkl útočník Jaroslav Kracík.

Tým Mountfieldu od příchodu trenéra Vladimíra Růžičky ještě nevyšel naprázdno. "Musíme hrát zase celých 60 minut jako jeden tým a věřit, že uspějeme. Je třeba mít dobrou defenzivu a z toho potom co nejvíce těžit i vepředu. Máme dobrý tým a můžeme hrát s kýmkoliv v téhle lize," uvedl obránce Richard Nedomlel.

Kladno potřebuje nutně zabrat. Rytíři prohráli pětkrát za sebou a od posledních Pardubic je dělí jediný bod. "My nemáme problém s tím, že bychom nebojovali nebo neměli fyzičku. Tam je ta hokejovost, ale tu shání asi všichni. Teď máme doma rozjeté Vary, pak jedeme do Vítkovic. Každý zápas je pro nás důležitý. Hrajeme o přežití. Kdybychom měli o deset bodů víc, tak nikdo nemůže říct ani slovo, ale my je bohužel nemáme," řekl útočník Jaromír Jágr.

Hokejisté Karlových Varů dokázali posbírat sedm výher z posledních osmi zápasů. "Zápas na Kladně bude velice těžký a potřebujeme do něho jít v úplné pohodě. Určitě chceme přivézt body, nejlépe tři, ale bude to obtížné, neboť v Kladně se hraje velmi těžko. Bude to hodně o maličkostech a očekávám velký boj," konstatoval útočník Dávid Gríger. Speciální přípravu na hrající legendu Jágra odmítl. "Na každý zápas se připravujeme stejně, a to platí i na zápas s Kladnem a s Jardou Jágrem," dodal Gríger.

Pardubice se pomalu vrací k běžnému režimu po epidemii střevní chřipky, kvůli níž hájili minule barvy Dynama v Karlových Varech junioři. "První trénink jsme absolvovali v omezeném režimu. Především jsme chtěli vědět, jak budou hráči reagovat na zátěž. Počkáme na ráno, jak a v jakém stavu se sejdeme a co rozhodne klubový lékař," nastínil trenér Radek Bělohlav.

Litvínov na zdravotní stav soupeře nehledí. "Nemůžeme přemýšlet, zda je někdo oslabený. Musíme koukat na náš výkon. Pro nás je to jen soupeř, kterého chceme porazit, na nic jiného nekoukáme," řekl trenér Jiří Šlégr.

"Zažil jsem to v Chomutově, každý den, který člověk stráví na záchodě nebo zvrací, je velkým zásahem pro organismus, ale na každého to působí jinak, třeba budou v pohodě, třeba ne. My tam musíme jít vyhrát a nekoukat okolo," doplnil obránce David Štich.

Kometu čeká v pátek třetí zápas po sobě doma a v neděli šlágr v Praze. "Bude to náročný víkend, dva kvalitní soupeři, ale jsem přesvědčený o tom, že čím lepší tým, tím se hráči lépe nachystají. Je potřeba podat kvalitní výkon a zkoncentrovat se hned od začátku," zdůraznil trenér Petr Fiala.

Na Boleslavi si cenní kvalitní výkonnost a vyrovnanost. "Každá jejich lajna může dát gól, o to víc se na ně musíme připravit. Každopádně my máme také kvalitní mužstvo a věřím, že to zvládneme," dodal Fiala. K dispozici nebude mít zraněné Baranku a Muellera, na reprezentačním srazu je mladík Stanislav Svozil.

Mladoboleslavští mohou za určitých okolností vyskočit až úplně do čela extraligového pelotonu. Základním předpokladem k tomu je tříbodová výhra v Brně. "Jsme spokojení s pozicí v tabulce, ale musíme stejně tak pokračovat i nadále. Čekají nás teď dva zápasy ve dvou dnech s velmi silnými soupeři, nebude to nic lehkého," řekl brankář Gašper Krošelj s vyhlídkou sobotního domácího duelu s Libercem.

Olomouc prochází složitým obdobím a z uplynulých devíti kol pouze jednou vyhrála. "Vytváříme si šance, ale chce to zjednodušit hru a víc se tlačit do branky. Musíme střílet, bojovat a věřit, že to tam padne a že se nám to otočí," prohlásil olomoucký útočník Vojtěch Tomeček. Hanáci postrádají distancovaného Strapáče a marody Knotka, Ostřížka, Káňu a Laše.

Zlín se v úterý bodovým ziskem po porážce ve Vítkovicích na nájezdy odpoutal o skóre z posledního místa. V pátek jej čeká další důležitý duel, derby s Olomoucí. "Hrajeme vyrovnané zápasy, jenže sbíráme málo bodů. Ale celkově se zvedáme," prohlásil útočník Pavel Kubiš.

Na Hané budou Berani chtít vrátit domácím porážku 1:4 z první čtvrtiny. Tehdy ale vedl tým Antonín Stavjaňa, současný progres jde na konto Roberta Svobody, který s týmem získal už sedm bodů. "S Olomoucí to bývá vždy o jednom rozdílovém gólu, věřím, že potvrdíme naši stoupající výkonnost, jedeme tam s otevřeným hledím," řekl Svoboda.

Liberec už má za sebou trápení v podobě pětizápasové šňůry bez vítězství a výhru z ledu Sparty chce potvrdit i doma s Vítkovicemi. "V sezoně jsme zatím nepředváděli nejlepší výkony. Musíme se posunout dál. Hodně jsme pracovali na obranném systému a na tom, abychom všichni chápali svou roli a byli na stejné vlně," řekl brankář Justin Peters.

Vítkovice poslední tři zápasy dotáhly k dvoubodovým výhrám. V Liberci se jim však dlouhodobě nedaří a z posledních deseti zápasů tam devětkrát prohrály. "Pokud jde o herní stránku, tak máme představu o tom, jak na tom Liberec je. Za nás to chce určitě zrychlit hru, zlepšit hru na kotouči, vše musí do větší rychlosti, protože víme, jak to v Liberci bývá," podotkl trenér Jakub Petr, kterému scházejí marodi Bukarts, Výtisk a Černý.

Statistické údaje před pátečním 16. kolem extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (5.) - HC Sparta Praha (3). Začátek zápasu: 17:00 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 2:4. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Marcinko 15 zápasů/16 bodů (6 branek + 10 asistencí) - Michal Řepík 15/14 (6+8). Statistiky brankářů: Patrik Bartošák 2,24, 92,50 a jednou udržel čisté konto, Petr Kváča 2,68 a 91,20 - Jakub Sedláček 2,04 a 92,90, Matěj Machovský 2,46, 92,54 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Oceláři doma vyhráli všech šest zápasů v této sezoně a ztratili v nich jediný bod. - Sparta po devíti výhrách za sebou v úterý podlehla doma Liberci 0:2. - Pražané venku vyhráli šestkrát za sebou a ztratili v této sérii jen dva body. - Třinec při zářijové porážce na Spartě 2:4 vyšel ve vzájemných duelech bodově naprázdno poprvé po šesti duelech, v nichž byl pětkrát stoprocentně úspěšný a jednou podlehl doma po nájezdech. HC Škoda Plzeň (6.) - Mountfield Hradec Králové (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:6. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 14/30 (16+14) - Radek Smoleňák 16/14 (7+7). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 2,66, 89,89 a třikrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100 - Marek Mazanec 2,46, 89,67 a třikrát udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 5,45 a 60,00 . Zajímavosti: - Plzeň doma bodovala čtyřikrát za sebou, ale po třech vystoupeních s plným počtem bodů v neděli podlehla Spartě 2:3 po samostatných nájezdech. - Mountfield bodoval čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrál. Ve třech zápasech pod novým trenérem Vladimírem Růžičkou, který doplnil na pozici hlavního kouče Tomáše Martince, si připsal šest bodů. - Hradec Králové při zářijové výhře domácí výhře 6:5 ukončil sérii pěti porážek ve vzájemných zápasech. Rytíři Kladno (12.) - HC Energie Karlovy Vary (2.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:7. Nejproduktivnější hráči: Jaromír Jágr 12/12 (8+4) - Tomáš Rachůnek 16/21 (8+13). Statistiky brankářů: Denis Godla 3,48 a 89,76, Lukáš Cikánek 5,04 a 86,23 - Filip Novotný 2,16, 93,26 a jednou udržel čisté konto, Jan Bednář 3,43, 90,34 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Rytíři prohráli pětkrát za sebou a získali v této sérii pouze dva body. Doma si Kladno připsalo tři porážky v řadě. - Energie třikrát za sebou naplno bodovala a vyhrála sedm z posledních osmi duelů. - V prvním vzájemném utkání v sezoně 20. září na ledě Karlových Varů hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr nastoupil v extralize poprvé od 8. ledna 2013. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:1. Nejproduktivnější hráči: Radoslav Tybor 13/9 (6+3) - Jakub Petružálek 13/10 (4+6). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 2,59 a 91,52, Jakub Štěpánek 3,21 a 85,15, Michal Borovička 5,00 a 84,21, Vojtěch Nečas 12,00 a 72,22 - David Honzík 2,48 a 91,01, Jaroslav Janus 3,32 a 90,30. Zajímavosti: - Dynamo prohrálo čtyřikrát za sebou a získalo během této šňůry jen bod. V úterý v Karlových Varech nastoupilo při epidemii střevní chřipky celého týmu s juniorským týmem a prohrálo 0:8. Byl to rekordní debakl této sezony extraligy. - Pardubice po třech domácích výhrách za sebou naposledy před vlastním publikem podlehly Mladé Boleslavi 1:2. - Litvínov čeká na plný bodový zisk šest zápasů, z nichž pouze jeden vyhrál. - Verva vyhrála venku pouze jeden z osmi duelů v této sezoně. - Pardubice v zářijovém duelu v Litvínově vyhrály 2:1 a ukončily sérii čtyři porážek ze vzájemných zápasů. HC Kometa Brno (1.) - BK Mladá Boleslav (4.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:3 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Martin Zaťovič 14/15 (7+8) - Pavol Skalický 15/16 (8+8). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 1,98, 94,01 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 5,45 a 72,73 - Gašper Krošelj 2,32 a 92,28, Jan Růžička 1,35 a 95,73, Radek Haas 4,00 a 90,24. Zajímavosti: - Kometa vyhrála šestkrát za sebou a ztratila během této šňůry jediný bod. Brňané vyhráli deset z posledních jedenácti duelů. - Od debaklu 0:7 se Zlínem zvítězila Kometa před vlastním publikem čtyřikrát za sebou. - Mladá Boleslav vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. - Bruslařský klub zvítězil ve vzájemných duelech šestkrát za sebou. Kometa uspěla naposledy 8. prosince 2017, kdy zvítězila doma 4:1. Od té doby dosáhla proti Mladé Boleslavi jen na dva body. - Útočník Tomáš Plekanec z Brna dnes slaví 37. narozeniny. HC Olomouc (10.) - PSG Berani Zlín (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 4:1. Nejproduktivnější hráči: Zbyněk Irgl 15/8 (6+2) - Antonín Honejsek 15/10 (4+6). Statistiky brankářů: Jan Lukáš 2,99 a 90,77, Branislav Konrád 2,83 a 90,75 - Marek Čiliak 3,55, 88,69 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,05 a 89,84. Zajímavosti: - Olomouc prohrála třikrát za sebou a získala v této sérii jediný bod. Hanáci zvítězili v jediném z posledních devíti utkání. - Zlín prohrál pět z minulých sedmi duelů, v poslední čtyřech utkáních ale dosáhl na sedm bodů. - Olomouc ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou naplno bodovala. Zlín naposledy uspěl 21. října loňského roku, kdy doma vyhrál 4:0. - Útočník Petr Strapáč z Olomouce si odpyká druhý z dvouzápasového disciplinárního trestu za faul na vítkovického obránce Tomáše Černého. Do sestavy se může vrátit v neděli v Karlových Varech. Bílí Tygři Liberec (8.) - HC Vítkovice Ridera (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 5:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 13/18 (8+10) - Roberts Bukarts 11/14 (5+9). Statistiky brankářů: Marek Schwarz 2,62, 89,68 a jednou udržel čisté konto, Justin Peters 3,93, 87,37 a jednou udržel čisté konto - Miroslav Svoboda 2,69, 92,64 a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,47 a 88,07. Zajímavosti: - Liberec po pěti zápasech bez bodu v úterý vyhrál na ledě Sparty 2:0. - Bílí Tygři doma po úvodních čtyřech vítězstvích dvakrát za sebou nebodovali. - Ostravané třikrát za sebou vyhráli, ale na plný bodový zisk čekají už čtyři zápasy. - Doma Vítkovice po předešlých čtyřech porážkách za sebou třikrát v řadě zvítězily. - Liberec ve vzájemných soubojích čtyřikrát za sebou bodoval a z toho třikrát vyhrál. Další program: -------- Sobota 2. listopadu - předehrávky 17. kola: 17:00 HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov (vzájemný zápas v této sezoně: 3:2), 17:30 BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec (3:4; O2 TV Sport). Neděle 3. listopadu - 17. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc (2:3), PSG Berani Zlín - HC Škoda Plzeň (4:5), 16:00 HC Sparta Praha - HC Kometa Brno (0:2; ČT Sport), HC Vítkovice Ridera - Rytíři Kladno (3:2 v prodl.), 18:00 Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice (2:1; ČT Sport).