Třinec vykročil do sezony vítězně, vyhrál v Karlových Varech 5:2

Karlovy Vary - Hokejisté Třince ve svém prvním vystoupení v nové extraligové sezoně zvítězili ve 2. extraligovém kole na ledě Karlových Varů 5:2. Západočeši, kteří se představili podruhé doma po předchozí výhře nad Mladou Boleslaví (3:2), otočili stav z 0:1 na 2:1, druhá polovina zápasu ale patřila stále úřadujícím šampionům.

Třinečtí nastoupili trochu překvapivě bez útočníka Zadiny. V sestavě Energie se naopak objevil Hladonik, kmenový hráč Ocelářů. Hned v úvodních vteřinách zamotala první domácí formace hlavu třinecké obraně a moc nescházelo, aby střela Fleka skončila za zády Štěpánka. Nakonec skóre otevřel v končící čtvrté minutě při oslabení domácích za prohřešek brankáře Novotného Michal Kovařčík, jehož opakovaná střela skončila těsně za brankovou čarou.

Už za 39 sekund bylo vyrovnáno: Flek u zadního mantinelu obral o puk Musila a po následných zmatcích v hostující obraně překvapil přízemní střelou i strážce hostujícího brankoviště Štěpánka. Vrátit vedení mohl na stranu Severomoravanů ve 14. minutě Hrňa, ale Novotný jeho střelu kryl.

Hráči z lázeňského města šli do vedení ve 22. minutě poté, co se po Mikúšově přihrávce trefil z bezprostřední blízkosti Beránek. Až do poloviny druhého dějství držel akcie domácích vysoko především Novotný, který předvedl několik výborných zákroků. Z nich vynikl zejména výborný skluz, jímž zneškodnil střelu Draveckého.

Ve 34. minutě se zápas na několik minut zastavil. Po ataku Stránského právě na Novotného na úrovni brankoviště využil rozhozené obrany Kundrátek a od modré čáry vyrovnal. To se však vůbec nelíbilo domácí střídačce a kouč Pešout požádal o trenérskou výzvu. Po dlouhé odmlce byla nakonec branka uznána z důvodu nefunkčnosti videozařízení.

Poté, co Černoch po efektní kombinaci třetí formace střelou z první Štěpánka nepřekvapil, miska vývoje zápasu se převážila zase na druhou stranu. Ve 38. minutě vývoj zápasu otočil Ondřej Kovařčík, který využil nezištnou Kundrátkovu přihrávku.

Naděje na vyrovnání se naskytla Karlovarským po třinecké sérii vyloučení a půlminutové přesilovce pět na tři, při které si však větší příležitost nevytvořili. Utkání ve prospěch Ocelářů se definitivně rozhodlo ve chvíli, kdy ve 49. minutě po krásné kombinaci na jeden dotek navýšil vedení Doudera. Po zbytek základní hrací si hosté již výsledek s přehledem pohlídali a při power play Energie dal v 59. minutě definitivní podobu výsledku do opuštěné branky Dravecký.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Prohra nás dnes mrzí, protože jsme se připravovali na velmi těžkého soupeře, což se i potvrdilo. I přesto jsme zvládli začátek utkání. I když jsme obdrželi první branku, hned jsme se do zápasu vrátili a první třetina byla minimálně vyrovnaná. Měli jsme tam několik velmi dobrých příležitostí, ale nebyli jsme tak produktivní jako v předchozím zápase. Myslím si, že ve druhé třetině jsme svůj výkon ještě zlepšili, ale v té nejlepší pasáži, kdy jsme se dostali do vedení, přišla taková nešťastná situace a vyrovnávací gól Třince, který byl asi klíčovou situací celého utkání."

Václav Varaďa (Třinec): "V první třetině bylo vidět, že domácí hodně chtěli; měli jsme problémy z jejich rychlostí, vytvořili si spoustu šancí. Tam nás primárně podržel Kuba Štěpánek, který tam měl velmi dobré zásahy. Začátek byl velmi otevřený, my jsme si také vytvořili nějaké šance, hrál se až moc otevřený hokej, což z naší strany až tak nesplňovalo představu hry na venkovním hřišti. Ve druhé třetině se naše hra i přesto, že se domácí dostali do vedení, zlepšila a celkově vyrovnala. Vytvořili jsme si šance, které jsme také proměnili a změnili vývoj zápasu. Ve třetí třetině jsme si vedení už pohlídali. Myslím, že se dnes hrál vyrovnaný hokej a mohlo to skončit i ve prospěch domácích, případně nějakou dělbou bodů, ale jsme rádi za první zápas v sezoně, který se nám bodově povedl."

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Flek, 22. O. Beránek (T. Mikúš, Hladonik) - 4. M. Kovařčík (Martin Růžička, M. Doudera), 34. Kundrátek (P. Vrána, M. Stránský), 38. O. Kovařčík (Kundrátek, Chmielewski), 49. M. Doudera (Chmielewski, O. Kovařčík), 59. Dravecký (Hrehorčák). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 3:7. Využití: 0:1. Diváci: 1707 (omezený počet).

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Kotvan, Plutnar, Graňák, Zábranský ml., M. Rohan, Weinhold - Flek, D. Kaše, Lauko - O. Beránek, T. Mikúš, Hladonik - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Třinec: Štěpánek - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Hrňa, Jašek, Raška - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.