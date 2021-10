Třinec vyhrál ve Vítkovicích, Sparta podlehla Pardubicím po nájezdech

Praha - Hokejisté Třince jsou novými lídry extraligové tabulky. Na první místo pomohl obhájcům titulu z posledních dvou dokončených sezon plný bodový zisk z derby na ledě Vítkovic, kde vyhráli 4:1. Díky lepšímu skóre tak Oceláři přeskočili hráče Pardubic, jimž se podařilo vyhrát v O2 areně proti domácí Spartě až po lépe zvládnutých samostatných nájezdech.

Třinec zvítězil v dohrávaném utkání 8. kola na ledě Vítkovic 4:1. Oceláři tak bodovali podvanácté v řadě, derby opanovali potřetí za sebou, vedou tabulku a vítězně odstartovali čtyřzápasovou sérii zápasů v arénách soupeřů.

"Vítkovice na nás vletěly. Hrály agresivní hokej, ale dokázali jsme to přestát. Na konci první třetiny se nám podařilo dát gól, což nás dostalo do laufu. Poté jsme sice inkasovali gól na 1:2, ale ve třetí části jsme hráli zodpovědně a výsledek jsme si pohlídali,“ řekl obránce hostů Tomáš Kundrátek.

Sparťané prohráli v předehrávaném zápase 18. kola s Pardubicemi 1:2 po samostatných nájezdech a připsali si třetí nezdar za sebou. Rozhodující nájezd proměnil útočník Robert Kousal.

Pražané jsou tak nadále pátí, Dynamo kleslo na druhé místo za Třinec. Při shodném bodovém zisku mají Oceláři lepší skóre. Východočeši bodovali poosmé v řadě, sedm zápasů z toho vyhráli. Spartu nyní čeká série devíti utkání na kluzištích soupeřů, doma se opět představí až 28. listopadu.

"Když jsme se ke konci dostali do vedení, tak jsem věřil, že to dotáhneme. Bohužel mohu mužstvo pochválit jen za 58 minut, v závěru jsme zase udělali dva hloupé fauly a šli jsme do penalt, které nám bohužel nejdou. Bereme jen bod, ale mužstvo dřelo a makalo," ocenil přes porážku přístup hráčů kouč Pražanů Josef Jandač.

Statistiky středečních zápasů:

Branky a nahrávky: 30. Chlán (Gewiese, J. Stehlík) - 20. O. Kovařčík (M. Adámek, M. Doudera), 24. Kundrátek, 45. Daňo (Kundrátek), 49. Miloš Roman (Daňo). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 5325.

Branky a nahrávky: 52. Chlapík (E. Thorell, Moravčík) - 59. J. Mikuš (Košťálek, Camara), rozhodující sam. nájezd R. Kousal. Rozhodčí: Pešina, M. Sýkora - Špůr, D. Klouček. Vyloučení: 7:9, navíc Říčka (Pardubice) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 10.712.

Tabulka:

1. Třinec 14 8 2 3 1 50:29 31 2. Pardubice 15 8 3 1 3 50:34 31 3. Hradec Králové 14 8 2 0 4 40:27 28 4. Mladá Boleslav 14 8 1 1 4 40:26 27 5. Sparta Praha 15 6 3 3 3 55:46 27 6. Plzeň 14 7 1 2 4 47:41 25 7. České Budějovice 14 7 0 2 5 43:44 23 8. Olomouc 12 5 3 0 4 28:24 21 9. Brno 14 4 4 1 5 40:42 21 10. Karlovy Vary 14 5 0 2 7 41:42 17 11. Litvínov 14 4 1 2 7 41:45 16 12. Liberec 14 4 0 4 6 26:39 16 13. Vítkovice 12 3 2 0 7 20:35 13 14. Kladno 14 1 3 2 8 37:56 11 15. Zlín 14 0 1 3 10 24:52 5

Další program:

Čtvrtek 21. října - předehrávky 16. kola:

17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno (vzájemný zápas v této sezoně: 4:3), BK Mladá Boleslav - HC Olomouc (2:3 v prodl.; O2 TV Sport).