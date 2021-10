Třinec vyhrál v Lize mistrů nad Slovanem Bratislava a má první výhru

Třinec - Třinečtí hokejisté porazili v Lize mistrů na svém ledě Slovan Bratislava 3:0 a připsali si ve skupině F po čtyřech prohrách první výhru. Utkání dvou týmů, které byly před zápasem bez bodu a bez šance na postup do play off, rozhodly branky Davida Kofroně, Ondřeje Kovařčíka a Romana Szturce. Čisté konto udržel David Kacetl.

Český mistr prohrál v předchozích zápasech s Fribourgem (2:6, 3:4) a Leksandem (2:3, 1:3). Oceláři tak dali příležitost hráčům ze svého partnerského klubu a z prvoligového Frýdku-Místku si "vytáhli" jednoho obránce a šest útočníků. "Kluci to odehráli velmi slušně a věřím, že ještě dostanou příležitost," řekl třinecký trenér Václav Varaďa na adresu nových tváří. Pochválil ale celý tým. "Hráli jsme velmi dobře, ať tam byl ten nebo onen," podotkl.

Slovan nastoupil kromě dvou zraněných v plné síle a v šestnácté minutě měl blízko k prvnímu gólu. Střelu Harrise ale zastavila v přesilové hře tyč. Skóre se měnilo na začátku druhé třetiny, když Kofroň tečoval nahození Jaroměřského od modré čáry. Třinci vyšel i začátek třetí třetiny. Souhru bratrů Kovařčíkových, kteří vedli elitní řadu, zakončoval Ondřej po pasu Michala do prázdné branky. Domácí ještě využili v 50. minutě svou jedinou přesilovou hru. Trefil se z levého kruhu Szturc, který je ve Frýdku-Místku s pěti góly nejlepším střelcem týmu. Na druhé straně pokryl Kacetl všech 27 střel.

"Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, dobře jsme bruslili a vytvářeli si šance, i když nás hosté zmáčkli hlavně v jejich přesilových hrách. Vytvářeli si v nich nebezpečné příležitosti, ale podržel nás Ondřej Kacetl. Ve druhé třetině měl soupeř malinko víc šancí, ale ustáli jsme to a dali gól. Ve třetí třetině jsme utkání kontrolovali, nepustili je do nějaké vážnější příležitosti a věřím, že jsme zaslouženě vyhráli," zhodnotil zápas Varaďa.

Oba týmy se střetnou ve svém posledním utkání letošního ročníku Ligy mistrů příští středu v Bratislavě.

Hokejová Liga mistrů - skupina F:

HC Oceláři Třinec - Slovan Bratislava 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Kofroň (Jaroměřský), 41. O. Kovařčík (M. Kovařčík, M. Roman), 50. Szturc (Adámek, Martynek). Rozhodčí: Kika, Šír - Hynek, J. Svoboda. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. Diváci: 1977.

Sestava Třince: Kacetl - Kundrátek, D. Musil, Adámek, Jaroměřský, Michálek, Zahradníček, Matyáš - O. Kovařčík, M. Kovařčík, M. Roman - Dravecký, Matěj, Daňo - Kofroň, Szturz, Christov - Ramik, Peterek, Martynek. Trenér: Varaďa.

Tabulka:

1. Fribourg-Gottéron 5 5 0 0 0 22:9 15 2. Leksand 5 4 0 0 1 17:13 12 3. Třinec 5 1 0 0 4 11:16 3 4. Slovan Bratislava 5 0 0 0 5 7:19 0