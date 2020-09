Třinec vyhrál úvodní pohárové finále nad Pardubicemi 3:0

Třinec - Hokejisté Třince porazili v úvodním finále Poháru Generali České pojišťovny Pardubice 3:0. O branky se postarali útočníci Filip Zadina, posila Ocelářů pro začátek sezony z Detroitu, Miloš Roman a Martin Růžička. Brankář Jakub Štěpánek vychytal čisté konto. Odveta se se hraje v sobotu od 15:20 v Pardubicích.

Oba celky postoupily ze semifinále bez boje, protože jejich soupeřům zabránila v odehrání zápasů karanténa kvůli pozitivním testům na covid-19. Třinec měl hrát s Plzní a Pardubice s Libercem.

Bezbrankový stav v úvodním dějství neprolomili domácí ani při vyloučení Kusého. V 18. minutě v dalším oslabení Dynama při Nakládalově trestu ujel Mandát, jehož fauloval Stránský. Mandát tak dostal možnost vyzrát na Štěpánka z trestného střílení, ale třineckého gólmana mezi betony neprostřelil.

Oceláři se navíc kvůli Zadinovu nesportovnímu chování museli bránit v oslabení, což se jim podařilo. Sami v 27. minutě svou třetí početní výhodu v utkání už využili. Při Poulíčkově pobytu na trestné lavici se trefil z pravého kruhu Zadina poté, co byl Klouček rozhozený po předchozí Jaškově střele. V 37. minutě mohl vyrovnat Vála, ale jeho rána skončila na pravé tyči.

V úvodu závěrečného dějství měl další velkou možnost Dynama Zeman, ale trefil před odkrytou brankou tyč. V 50. minutě se opět radovali Oceláři v početní výhodě, když Stránský našel zpoza branky volného Romana, který zvýšil na 2:0. Za 141 sekund opět Stránský přihrál Růžičkovi, jenž završil skóre. Třinec tak bude hájit v Pardubicích v odvetě tříbrankový náskok.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Hráli jsme velmi dobře. Vytvořili jsme si spoustu šancí, které ale zůstaly nevyslyšeny. I když ve druhé třetině mohlo být po tyči srovnáno a stejná situace nastala ještě ve třetí třetině, kdy měli úplně prázdnou bránu. Z našeho pohledu jsme zápas zvládli velmi dobře takticky. I Pardubice hrály slušný hokej, podržel je brankář. Myslím si, že na začátek září se hrál oboustranně velmi dobrý zápas. Máme solidní náskok, ale sport je nevyzpytatelný. Pojedeme tam odmakat zápas a uvidíme, jak to dopadne."

Milan Razým (Pardubice): "Domácí byli jasně lepší a ukázali, v čem je jejich síla. Lépe se pohybovali a od toho se odvíjela jejich herní i střelecká převaha. Nicméně po dvou třetinách byl stav 1:0 pořád přijatelný výsledek. Paradoxně největší šance jsme měli v oslabení, blízko ke gólu jsme v nich měli z trestného střílení a v situaci dva na jednoho. Do třetí třetiny jsme si řekli, že musíme zlepšit organizaci hry. Bohužel se nám ale do hry vkradla, nevím zda nervozita, asi spíše únava z dlouhé přípravy, a rozpadl se nám trochu systém hry. Začali jsme dělat nesmyslné věci v obranném pásmu a tak kvalitní tým, jakým je Třinec, to potrestal dalšími dvěma góly. Ale byl jasně lepší a zaslouženě vyhrál. Naděje je vždy, ale ztrácet proti tak silnému týmu tři góly, to je hodně."