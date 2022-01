Třinec vyhrál předehrávku v Kladně a vede hokejovou extraligu už o osm bodů

Chomutov - Hokejisté Třince zvítězili v předehrávaném utkání 52. kola extraligy v Chomutově nad domácím Kladnem 2:1 a upevnili si tak vedení v soutěži. Průběžné tabulce vévodí s náskokem osmi bodů na východočeské rivaly Hradec Králové a Pardubice. Na první gól se čekalo do 27. minuty, kdy otevřel skóre Miloš Roman. Ještě ve druhé třetině zvýšil Ondřej Kovařčík, za domácí už jen snížil Ladislav Zikmund. Kladno tak neprodloužilo pětizápasovou bodovou sérii.

"Myslím, že první třetinu jsme neodehráli špatně, měli jsme tam slušný pohyb. Druhou třetinu jsme však bohužel nesehráli dobře. Nepohlídali jsme si dvě situace v předbrankovém prostoru a dostali jsme dva góly z dorážek. Nevyužili jsme v ní ani dvě přesilovky, tam jsme se trošku přibrzdili. Hned zkraje třetí třetiny se nám podařilo snížit na rozdíl gólu, ale do nějakého souvislejšího tlaku, aby se nám podařilo vyrovnat, jsme se nedostali. Třinec zaslouženě vyhrál," uvedl asistent domácího trenéra Jiří Burger.

V domácí sestavě se poprvé představila čerstvá posila, kterou se stal v pondělí ruský obránce Zachar Arzamascev, nadále však chyběl hrající majitel Jaromír Jágr. Úvodní dějství nabídlo hodně dietní menu, o čemž nejlépe vypovídá velmi nízký poměr střel na branku, který vyzněl 3:2 pro Kladno. Šlo ale veskrze o pokusy z uctivé vzdálenosti, s nimiž si gólmani Bow a Kacetl bez větších potíží poradili. Změnu stavu nepřinesly ani přesilovky.

Jednu z nich si přenesli domácí takřka celou do druhého dějství, ale Kacetla nijak výrazněji neohrozili. Podobně si vedli vzápětí i Oceláři, kteří však alespoň jednou zahrozili dobře mířeným pokusem Daňa. Již v plném počtu se proháčkoval do koncovky domácí bek Baránek, jenže mířil vedle. Jen o chvilku později se však dobře zorientoval před kladenskou brankou Roman a otevřel skóre pohotovou dorážkou.

V polovině zápasu hráli Rytíři další početní výhodu, jenže ihned po vhazování v útočném pásmu propadli a musel je zachránit Bow, když zlikvidoval Hrňovo sólo. Ve 34. minutě neuspěl v obrovské šanci při zakončení zblízka Chmielewski, sám ale vzápětí zjednal nápravu, když našel ideálně Ondřeje Kovařčíka, jemuž stačilo nastavit hůl - 0:2. Vzápětí mohl snížit Filip, avšak tváří v tvář proti Kacetlovi neuspěl.

Kladenští ožili zkraje třetí části, když po 68 sekundách tečoval Ticháčkův pokus od modré čáry Zikmund. Úspěšný střelec mohl ve 44. minutě dokonce vyrovnat, chyběla mu však porce štěstí a zazvonil jen na brankovou konstrukci. Stejně dopadl na druhé straně při přesilovce Marinčin. Kýžené vyrovnání už pak nepřinesla Rytířům ani hra bez gólmana.

Obhájce titulu tak uhájil po úvodní porážce s Rytíři po nájezdech třetí těsnou výhru za sebou. Jen jednou však vyhrál dvoubrankovým rozdílem. "Ti kluci se proti nám chtějí nejspíš vytáhnout a hrají nadoraz. Kladno bojuje v podstatě o život a v posledních pěti šesti zápasech se jim daří sbírat bodíky a trápit soupeře. A my jsme dnes nečekali nic jiného. Věděli jsme, že to bude těžké. Hrou jsme si zasloužili vyhrát, ale bylo to velmi vyrovnané," přiznal hostující kouč Václav Varaďa.

"Nechybělo mnoho, abychom Třinec obrali zase o nějaký bod. Hned střídání po tom gólu (na 1:2) mi to Tonda Melka hodil a já trefil tyčku. Ale na to se nemůžeme koukat. Dnes jsme tahali celý zápas za kratší konec. Třinec to zvládl dobře a potvrdil roli favorita. Škoda té druhé třetiny, kdy jsme si nechali dát dva góly z naší pasivity, z toho se musíme poučit. Trošku mi přišlo, že jsme byli na obláčku a mysleli si, že to půjde samo, ale takhle to nefunguje," zdůraznil kladenský útočník Zikmund.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Burger (Kladno): "Myslím, že první třetinu jsme neodehráli špatně, měli jsme tam slušný pohyb. Druhou třetinu jsme však bohužel nesehráli dobře. Nepohlídali jsme si dvě situace v předbrankovém prostoru a dostali jsme dva góly z dorážek. Nevyužili jsme v ní ani dvě přesilovky, tam jsme se trošku přibrzdili. Hned zkraje třetí třetiny se nám podařilo snížit na rozdíl gólu, ale do nějakého souvislejšího tlaku, aby se nám podařilo vyrovnat, jsme se nedostali. Třinec zaslouženě vyhrál."

Václav Varaďa (Třinec): "Věděl jsem, že nás nečeká nic jednoduchého. V celé sezoně hrajeme s týmem Kladna vyrovnané zápasy, které jsme byli třeba schopní v závěrech překlopit na naši stranu, ale já jsem hlavně rád za tři body a vítězství na venkovní šňůře, kterou teď máme. Ten zápas byl hodně vyrovnaný. Pak jsme to možná uhráli zkušeností; drželi jsme domácí na nízký počet střel na naši branku a s pomocí Ondry Kacetla, který chytil ve druhé třetině možná zlomovou situaci při brejku domácích, se nám podařilo si to přes ten trošku nervózní závěr ohlídat."

Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 42. Zikmund (Ticháček, Pytlík) - 27. Miloš Roman (Dravecký, Hrehorčák), 34. O. Kovařčík (Chmielewski, M. Kovařčík). Rozhodčí: Kika, Hejduk - Gerát, Rampír. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Ticháček, J. Suchánek, Baránek, Arzamascev - Kubík, Plekanec, Hlava - Pytlík, Zikmund, Melka - M. Beran, M. Filip, M. Indrák - Babka, Kuťák, M. Kadlec. Trenér: D. Čermák.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Chmielewski - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Kofroň. Trenér: Varaďa.