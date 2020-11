Třinec vyhrál nad hokejisty Zlína 5:2 a udržel neporazitelnost

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zdolali v 18. kole extraligy na svém ledě Zlín 5:2 a zvítězili i v sedmém utkání sezony. Oceláři vedli už po osmi minutách hry díky dvěma gólům Ondřeje Kovařčíka 2:0. Na snížení Antonína Honejska odpověděli Matěj Stránský, který vstřelil už osmý gól v ročníku, a Petr Vrána. Hosté v 57. minutě zkorigovali trefou Daniela Gazdy a skóre uzavřel Filip Zadina.

První velkou šanci spálil hostující Kubiš, který se po Zadinově zaváhání ocitl sám před Štěpánkem. Vzápětí přišly na druhé straně dvě Kovařčíkovy gólové radosti. Domácí útočník si v brejku dvou na jednoho vyměnil puk s Jaškem a střelou do prázdné branky otevřel skóre. U druhé trefy nahodil Kovařčík kotouč před branku, kde se puk odrazil od brusle bránícího Žižky mezi Hufovy betony. Hosté snížili za 28 sekund, když Honejsek doklepl Šlahařovu střelu.

Domácím mohl na začátku prostřední třetiny vrátit dvougólový náskok Zadina, ale po Jaškově přihrávce netrefil z levé strany odkrytou branku. Zvýšil až Stránský, který se v polovině utkání prosadil z mezikruží. Třinec soupeře ve druhé části několikrát uzamkl v pásmu a výrazně jej přestřílel (13:2), ale převahu už dalším gólem nezúročil.

Třinec v úvodu poslední třetiny nepotvrdil, že má na prahu sezony nejefektivnější přesilové hry, a v krátkém sledu dvě promarnil. Litovat ale nemusel, protože Gernátův chytrý pas usměrnil v 48. minutě do prázdné branky Vrána. Zlín měl v 56. minutě padesátisekundovou výhodu čtyři na tři, ale snížil až v klasické přesilovce po Gazdově střele.

Hosté ani neodvolali gólmana, přesto v poslední minutě inkasovali. Osamocený Zadina se zblízka trefil do horního růžku a Oceláři tak stále zůstávají jediným neporaženým týmem v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Hrajeme s nimi vyrovnaná utkání a čekali jsme, že to bude těžké. Vyšel nám ale vstup do utkání, vedli jsme 2:0 a kluci hráli dobrý hokej. Gól na 2:1 nás trochu srazil a vyvedl z míry, ale jen na chvíli a zase jsme se vrátili zpátky. Ve druhé a třetí třetině hráli kluci velmi dobře. Bruslili, kombinovali, byli silní na puku a vyjádřili to góly. Jsme rádi za výhru za tři body a klukům chci poděkovat za přístup."

Martin Hamrlík (Zlín): "Nějak to na nás padlo, nejezdilo to a Třinec vyhrál zaslouženě. Kašíka jsme nechali odpočinout."

HC Oceláři Třinec - PSG Berani Zlín 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. O. Kovařčík (Jašek), 8. O. Kovařčík (Jašek), 32. M. Stránský (Kundrátek, Galvinš), 49. P. Vrána (Gernát, Martin Růžička), 60. F. Zadina (Miloš Roman) - 9. Honejsek (Šlahař), 58. Gazda (Honejsek, Řezníček). Rozhodčí: Pražák, R. Svoboda - Malý, J. Svoboda. Vyloučení: 5:6. Využití 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Třinec: J. Štěpánek - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Chmielewski, Marcinko, F. Zadina - O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.

Zlín: Huf - D. Nosek, Řezníček, Ferenc, Suhrada, Gazda, Žižka, Matyáš Hamrlík - Dobiáš, Fryšara, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Karafiát, P. Sedláček, Kubiš - J. Ondráček, Herman, Václavek. Trenér: R. Svoboda.