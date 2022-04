Třinec vstoupil do semifinále s Mladou Boleslaví vítězně, nulou se blýskl Kacetl

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zdolali v úvodním semifinále play off extraligy Mladou Boleslav 3:0. Skóre otevřel Michal Kovařčík v čase 39:05, David Musil zvýšil ve 44. minutě a výhru zpečetil v závěru Miloš Roman. Domácí brankář Ondřej Kacetl vychytal druhou nulu v letošní vyřazovací části. Hosté hráli od poloviny utkání bez kapitána Martina Ševce, který byl vyloučen na pět minut a do konce zápasu za zákrok na Marka Daňa.

Třinec, který vyřadil Vítkovice v nejkratší možné době, hrál první zápas od 24. března a Mladá Boleslav působila v úvodní třetině aktivnějším dojmem. V největší šanci se Kacetl vytáhl proti teči i následné dorážce Stránského do odkryté branky.

Domácí dali gól po šestnácti sekundách hry prostřední třetiny, když Daňo tečoval nahození Marinčina od modré čáry. Rozhodčí ale ještě prověřili situaci u videa a branku neuznali, protože padla vysokou holí.

S Oceláři verdikt neotřásl a zůstal v tlaku po dvou vyloučeních Ševce. Hostující kapitán se nejdříve provinil držením a po návratu obdržel vyšší trest za hrubost na Daňa. Třinecký hráč se při přechodu do útočného pásma soustředil v pokleku na to, aby neudělal ofsajd, a těsně za modrou čárou narazil do Ševce. Daňo byl po zásahu otřesený, ale brzy se opět zapojil do zápasu.

Třinec měl v základní části nejefektivnější přesilové hry a využíval je s téměř třiceti procenty, ale tentokrát si v dlouhé početní výhodně nic moc nevytvořil. V největší šanci minul Daňo z dobré pozice branku. Zahrozila i Mladá Boleslav v oslabení, ale Kelemen po chybě Marinčina nepřelstil tváří v tvář Kacetla.

Středočeši ubránili pětiminutový trest i ve čtvrtfinále s Hradcem Králové a v dalším průběhu otočili zápas z 0:2, čímž nastartovali i obrat v sérii na 4:1. Tentokrát mohl opařit domácí Kousal, ale z úniku na Kacetla nevyzrál. A tak udeřil Třinec v čase 39:05: Dravecký získal u zadního hrazení puk pro Chmielewského a polský útočník přihrál zpoza branky Michalu Kovařčíkovi, který překonal Krošelje z levého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči.

Domácí se v poslední třetině neuchýlili k defenzivní taktice a po vzájemné potyčce Marcinka s Fořtem se při hře čtyři na čtyři trefil Musil. Sváteční střelec se prosadil precizní ranou z pravého kruhu pod břevno. Šance třineckých se začaly množit, Chmielewski ani Hrňa ale zblízka nezvýšili. V oslabení neuspěl proti Krošeljovi z úniku ani Marcinko. Později neuspěl ještě Vrána v přečíslení dva na jednoho.

Hosté se nevzdávali, ale do gólových šancí se nedostávali ani při hře bez gólmana. Po zakázaném uvolnění se vrátil Krošelj do branky a střelou švihem jej překonal Roman 39 sekund před koncem.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Chtěl bych klukům poděkovat za odvedený výkon. Souhlasím, že v první třetině to nebylo z naší strany ono. Měli jsme kliku v několika situacích a Ondra Kacetl nás podržel. Měli jsme problém zachytit rychlost napadání boleslavských hráčů a bylo pro nás výhrou, že skončila první třetina 0:0. Od druhé jsme po faulu nesehráli přesilovky moc dobře, ale měli jsme kliku, že jsme dali gól do šatny. Pomohl nám, hráči si začali více věřit. Ve třetí třetině to byl boj. I když si Boleslav nějaké šance vytvořila, tak jsme je ustáli a dali dva další góly. Asi jsme byli o tu jednu branku lepší a ceníme si výhry. Je to ale první zápas, série není u konce."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Vstup do zápasu jsme neměli špatný a první třetinu jsme hráli docela slušně. Tušili jsme, že se Třinec ve druhé třetině zlepší a zatlačí nás. To se stalo. Pak přišel moment, kdy jsme byli vyloučeni na pět minut, ztratili jsme hráče, ale ubránili jsme to strašně dlouhé oslabení. Třinec má nejlepší přesilovku v lize, pro nás to bylo povzbuzením. Bohužel jsme v závěru inkasovali gól. Skočil tam hráč ze střídačky, a než jsme ho zaregistrovali, tak se něj přihrálo a skóroval. Gól do šatny pomohl Třinci, nám ublížil a ve třetí třetině jsme dostali dvě branky po buly. Hlavně při druhé jsme to měli mít lépe rozebrané. Bohužel jsme z toho inkasovali podruhé a zápas byl rozhodnutý."

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 40. M. Kovařčík (Chmielewski, Dravecký), 44. D. Musil (Martin Růžička, A. Nestrašil), 60. Miloš Roman (Daňo, P. Vrána). Rozhodčí: Pražák, Sýkora - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:2, navíc Ševc (Mladá Boleslav) 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc (od 35. D. Moravec), Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi - D. Šťastný, Bičevskis, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Eberle - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, T. Knotek, A. Raška. Trenér: R. Rulík.