Třinec v předehrávce vyzve hokejisty Pardubic, další zápasy se odehrají v pátek

Praha - Atraktivní předehrávkou mezi obhájcem titulu Třincem a hlavním favoritem této sezony Pardubicemi začne ve čtvrtek 15. kolo hokejové extraligy. Zbývajících šest utkání je na programu během svátečního pátku. Brněnská Kometa bude hrát o prodloužení pětizápasové vítězné série proti Českým Budějovicím, poslední Litvínov s nově složeným realizačním týmem v čele s Karlem Mlejnkem se pokusí utnout sérii sedmi porážek v duelu se Spartou.

Úřadující šampion Třinec začal sezonu čtyřmi prohrami, ale v následujících osmi zápasech neprohrál v základní hrací době a získal 19 bodů z 24 možných. Oceláři se mohou opřít o přesilové hry, ve kterých dali polovinu branek v sezoně (16) a využívají je s vysokou úspěšností 36,36 procenta. Přesto to zatím stačí jen na umístění ve středu tabulky.

"Pořád to chce ještě trošku přidat, abychom se dostali výše. Nejsme spokojeni, kde v tabulce jsme," řekl člen elitního útoku Daniel Voženílek, který začal s hokejem v Pardubicích a prošel zde všemi mládežnickými týmy. Rezervy vidí ve hře pět na pět, při níž Oceláři za poslední dva zápasy neskórovali. "Hodně situací přehráváme, ztrácíme proto zbytečně puky. Chce to zjednodušit střelbu, více se tlačit do brány. Věřím, že s tímhle přístupem budeme mít ještě lepší výsledky," dodal Voženílek.

Pardubičtí se přetahují o pozici lídra s Vítkovicemi, pod Javorovým bude hrát Dynamo o páté vítězství v řadě. "Třinec má samozřejmě dobrý tým. Už v utkání u nás doma hráli dobře a my jsme to urvali až v prodloužení. Mají výborné přesilovky, je tam sice nový trenér, ale myslím, že hrají celkově hodně podobný systém jako předtím," uvedl obránce David Musil.

"Pro nás je dobré, že jsme v posledních zápasech začali dávat góly. Dodá nám to sebevědomí, ale musíme se zlepšovat zápas od zápasu a dívat se především na náš výkon," řekl Musil, jenž hájil předchozích pět sezon barvy domácích. "Těším se, bude to urputný boj," dodal.

Brňané mají Jihočechům co vracet, na ledě Motoru podlehli v úvodu sezony vysoko 2:6. Od té doby se však forma obou celků rapidně proměnila. Kometa prohrála jedinkrát z posledních devíti zápasů, a to jen těsně (2:3) v Mladé Boleslavi. V pátek ale budou domácí kvůli třízápasovému disciplinárnímu trestu postrádat již desetigólového střelce Horkého.

Českobudějovičtí v úvodu ročníku neztratili za tři zápasy ani bod, od té doby na plný zisk čekají už 11 zápasů. Poslední dva duely hráči Motoru po šňůře devíti porážek zvládli vítězně v nájezdech. "Nálada je teď určitě mnohem lepší. Musíme na tom stavět. Musíme hrát to, co jsme si řekli a odměna přijde," uvedl pro klubový web obránce Kristofers Bindulis.

V Litvínově nahradil odvolaného kouče Vladimíra Růžičku jeden z jeho asistentů Karel Mlejnek, jenž bude mít nově k ruce asistenty Davida Kočího s Robertem Reichlem. Na startu nové kapitoly Severočechy prověří Sparta. "V naší pozici v extralize si nemůžeme moc vybírat, proti komu hrajeme. Soustředíme se vždy na nejbližšího soupeře," prohlásil Mlejnek.

"Není moc lepších soupeřů na začátek. Na nějaký nový start, který bychom teď chtěli prožít, a zápas, od kterého se odrazit," řekl zkušený útočník Petr Straka. "Musíme do toho šlapat, jít naplno a nevynechat jediný puk, jediný souboj. Od toho se musíme odrazit. Jsou to věci, které vedou k tomu, že místo abychom na konci gól ztráceli, tak ho budeme mít navrch a zápasy začneme vyhrávat," věří.

Spartu čeká druhé utkání ve třech dnech po dnešní předehrávce 31. kola s Vítkovicemi. "Nejsme v optimální formě, v jaké bychom chtěli být, ale pracujeme na tom, mluvíme o tom, chceme se dál zlepšovat," řekl kapitán Michal Řepík.

Ostravané se v pátek představí v Plzni, která bodovala čtyřikrát za sebou, z toho dvakrát vyhrála. "Doufám, že to nebyl jenom výkřik do tmy, ale že takto budeme hrát dál. Doufejme, že i nadále budeme sbírat body. Každá výhra je cenná," uvedl brankář Indiánů Dominik Pavlát.

"Musíme hrát zodpovědně, zápasy jdou v rychlém sledu a sil trošku ubývá. O to je důležitější nastavení hlavy, že se to musí zlomit i přes vůli, únavu nebo zranění. V posledních zápasech se nám nedařilo jít do vedení a udávat tempo, takže to musíme zkusit změnit, abychom to byli my, kteří nedotahují, ale kteří určují," řekl trenér Miloš Holaň klubovému webu.

Předposlední Kladno se utká s Libercem, jehož hráče tíží série čtyř porážek. Čtvrtá Mladá Boleslav vyzve v souboji tabulkových sousedů Olomouc a Hradec Králové prověří venku výborně hrající Karlovy Vary. Energie zvítězila v arénách soupeřů už čtyřikrát za sebou a 13 ze svých 20 bodů získala právě venku.

Statistické údaje před zápasy 15. kola hokejové Tipsport extraligy: Čtvrtek 27. října: HC Oceláři Třinec (7.) - HC Dynamo Pardubice (1.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4 v prodl.. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 12 zápasů/15 bodů (7 branek + 8 asistencí) - Lukáš Radil 14/16 (6+10). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 2,18 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroku 91,41 procenta, Ondřej Kacetl 2,95 a 89,83 - Roman Will 2,24 a 91,47, Dominik Frodl 1,10, 95,76 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Třinec bodoval osmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrál. - Oceláři doma po čtyřech porážkách v řadě z úvodu sezony třikrát za sebou naplno bodovali. - Pardubice čtyřikrát za sebou vyhrály a ztratily jen dva body. - Dynamo venku bodovalo ve všech pěti duelech v tomto ročníku a jen jednou prohrálo. - Pardubice bodovaly ve čtyřech z uplynulých pěti vzájemných zápasů a z toho třikrát vyhrály. - Obránce Tomáš Dvořák z Pardubic by mohl v neděli proti Plzni sehrát 400. zápas v extralize. Pátek 28. října: Rytíři Kladno (13.) - Bílí Tygři Liberec (9.). Začátek zápasu: 16:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Plekanec 14/7 (2+5) - Michael Frolík 13/10 (7+3). Statistiky brankářů: Landon Bow 3,05 a 90,74, Adam Brízgala 2,36 a 93,58 - Petr Kváča 2,12 a 92,36, Jakub Neužil 2,90 a 90,91, Daniel Král 3,84 a 85,45. Zajímavosti: - Kladno dvakrát za sebou nebodovalo a vyhrálo jediné z posledních devíti utkání. - Rytíři doma po třech porážkách v řadě naposledy minulý týden v úterý porazili České Budějovice 2:1. - Liberec čtyřikrát za sebou prohrál a získal jen dva body. - Bílí Tygři v pátek prohráli v Ostravě s Vítkovicemi a poprvé v sezony vyšli venku naprázdno. Předtím mimo svůj led třikrát vyhráli v nastavení a dvakrát podlehli v prodloužení. - Liberec vyhrál ve vzájemných duelech šestkrát za sebou a ztratil jediný bod. Kladno naposledy uspělo 3. ledna 2020, kdy doma zvítězilo 2:0. - Útočník Jakub Klepiš se může vrátit do sestavy Kladna po odpykání čtyřzápasového trestu za faul na forvarda Davida Vitoucha ze Sparty. BK Mladá Boleslav (4.) - HC Olomouc (5.). Začátek zápasu: 16:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 1:2. Nejproduktivnější hráči: Pavel Kousal 13/12 (5+7) - Jan Káňa 12/9 (6+3). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj 1,56 a 93,44, Filip Novotný 1,78, 93,04 a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 2,02, 93,14 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 1,88, 94,05 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Mladá Boleslav vyhrála tři z posledních čtyř zápasů, ale jen jednou z toho vyšla naprázdno. - Bruslařský klub doma prohrál tři z uplynulých čtyř duelů. - Olomouc prohrála dva z posledních tří zápasů. - Hanáci venku vyhráli tři ze čtyř utkání v tomto ročníku. - Olomouc zvítězila ve čtyřech z posledních pěti vzájemných soubojů. Mountfield Hradec Králové (6.) - HC Energie Karlovy Vary (8.). Začátek zápasu: 16:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2. Nejproduktivnější hráči: Jakub Lev 13/12 (3+9) - Tomáš Rachůnek 13/12 (4+8). Statistiky brankářů: Henri Kiviaho 1,98, 92,41 a jednou udržel čisté konto, Jan Růžička 2,46 a 90,40 - Vladislav Habal 2,78 a 90,40, Štěpán Lukeš 3,25, 89,30 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové vyhrál tři z posledních čtyř zápasů. - Mountfield doma prohrál jediný z uplynulých čtyř duelů. - Karlovy Vary bodovaly čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrály. - Energie venku zvítězila čtyřikrát v řadě a ztratila jen dva body. - Hradec Králové vyhrál sedm z posledních osmi vzájemných duelů. - Trenér Karlových Varů David Bruk v neděli oslaví 54. narozeniny. HC Škoda Plzeň (11.) - HC Vítkovice Ridera (2.). Začátek zápasu: 16:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:4. Nejproduktivnější hráči: Petr Kodýtek 14/13 (7+6) - Dominik Lakatoš 14/16 (8+8) . Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 2,47 a 92,75, Dominik Pavlát 2,49 a 91,53 - Aleš Stezka 2,21, 92,78 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 3,05 a 89,29. Zajímavosti: - Plzeň bodovala čtyřikrát za sebou a dvakrát z toho vyhrála. - Škoda doma prohrála tři z posledních čtyř zápasů, ale jen jednou z toho vyšla naprázdno. - Vítkovice, které dnes hrají na Spartě, vyhrály pět z posledních šesti duelů a venku zvítězily ve dvou z uplynulých tří utkání. - Ostravané bodovali ve třech z posledních čtyř duelů a z toho dvakrát vyhráli. - Obránce Jakub Stehlík z Vítkovic oslaví v sobotu 32. narozeniny. HC Kometa Brno (3.) - HC Motor České Budějovice (12.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 2:6. Nejproduktivnější hráči: Petr Holík 14/14 (3+11) - Lukáš Pech 14/14 (3+11). Statistiky brankářů: Dominik Furch 2,09 a 93,78, Marek Čiliak 2,67 a 92,31 - Dominik Hrachovina 2,91, 90,03 a jednou udržel čisté konto, Jan Strmeň 2,71 a 91,01. Zajímavosti: - Kometa vyhrála pětkrát za sebou a ztratila jen dva body. - Brňané doma zvítězili čtyřikrát v řadě a ztratili jediný bod. - České Budějovice po sérii devíti porážek dvakrát za sebou vyhrály po nájezdech. - Motor venku šestkrát za sebou vyhrál a nezískal ani bod. - České Budějovice vyhrály ve vzájemných duelech dvakrát za sebou a třikrát z posledních pěti utkání. - Forvard Jakub Flek z Brna může sehrát 300. zápas v extralize. - Útočník Luboš Horký z Komety si začne odpykávat třizápasový disciplinární trest za faul na obránce Martina Rohana z Karlových Varů. HC Verva Litvínov (14.) - HC Sparta Praha (10.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 0:3. Nejproduktivnější hráči: Giorgio Estephan 12/11 (2+9) - Michal Řepík 13/11 (6+5). Statistiky brankářů: Šimon Zajíček 3,20 a 90,77, Matej Tomek 2,17, 91,01 a jednou udržel čisté konto, Denis Godla 4,46 a 84,71 - Jakub Kovář 2,69, 90,63 a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 3,00 a 88,46. Zajímavosti: - Litvínov povede poprvé jako hlavní kouč dosavadní asistent Karel Mlejnek, který nahradil odvolaného Vladimíra Růžičku. Jeho novými asistenty jsou Robert Reichel a David Kočí. - Verva prohrála sedmkrát za sebou a získala jediný bod. - Litvínov doma bodoval ve čtyřech z uplynulých pěti duelů, ale jen jednou z toho vyhrál. - Sparta, která dnes hostí Vítkovice, v neděli zabrala po třech porážkách a zdolala doma Mladou Boleslav 3:2 v prodloužení. - Pražané venku po třech výhrách v řadě dvakrát za sebou nebodovali. - Sparta porazila Litvínov třikrát za sebou a v posledních dvou soubojích neinkasovala. - Lotyšský obránce Ralfs Freibergs z Litvínova si odpyká proti Spartě poslední část z třízápasového disciplinárního trestu za faul na útočníka Filipa Koffera z Pardubic. Další program: Neděle 30. října - 16. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec (2:1), 16:00 Rytíři Kladno - HC Kometa Brno (3:1), HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové (2:3 po sam. nájezdech), Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov (3:2 po sam. nájezdech), HC Sparta Praha - HC Olomouc (0:4), 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň (4:1), HC Motor České Budějovice - BK Mladá Boleslav (1:5; ČT sport).