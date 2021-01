Třinec uspěl v Litvínově, Hübl při jubileu prohru neodvrátil

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté druhého Třince vyhráli v dohrávce 37. kola extraligy na ledě dvanáctého Litvínova 2:1 a po třetím vítězství za sebou se přiblížili vedoucí Spartě na rozdíl tří bodů. Navíc mají Oceláři oproti Pražanům dva zápasy k dobru. Dvaačtyřicetiletý litvínovský útočník Viktor Hübl nastoupil k jubilejnímu 1200. utkání v nejvyšší soutěži - tuto hranici pokořil jako třetí v historii po obráncích Petru Kadlecovi (1250 utkání) a Františku Ptáčkovi (1210). Připsal si asistenci, ale prohře domácího týmu nezabránil.

V úvodu se hrálo bez větších šancí, které přinesla až přesilová hra při vyloučení Růžičky a domácí ho potrestali. Nejdříve Štěpánkovi pomohla horní tyč po střele obránce Balinskise a puk těšně za brankovou čáru dostal až v čase 7:38 Lukeš tečí Pospíšilovy přihrávky. Na potvrzení si ale musel počkat až do přerušení hry od videorozhodčího. Domácí byli i nadále aktivnější, ale svou převahu nezužitkovali. Na druhé straně mohl vyrovnat Kanaďan Leier.

Druhá třetina patřila Ocelářům. Po šancích Hrehorčáka a Draveckého se Slezané radovali ve 29. minutě po bleskovém využití přesilové hry při Šcotkově vyloučení už po dvou sekundách. Vhazování v levém kruhu Vrána vyhrál tak, že se Marcinko dostal sám před Zajíčka, přehodil si puk z bekhendu na forhend a překonal devatenáctiletého gólmana, který dostal teprve podruhé v sezoně šanci od začátku.

Třetí přesilovka zápasu po špatném střídání Třince už zůstala nevyužita. V 37. minutě otočil stav tečí střely Mariana Adámka od modré čáry kapitán Ocelářů Vrána, který si připsal 10. gól v sezoně a 99. trefu v extralize. Před druhou pauzou ještě nebezpečně pálil hostující bek Jaroměřský.

Zvýšit vedení Třince mohl na začátku třetí třetiny Kundrátek a další možnost měl Leier. Oceláři k pojištění náskoku nevyužili ani Pospíšilovo vyloučení, ale do velkých šancí domácí nepouštěli a těsný náskok uhájili i v závěrečné power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Odehráli jsme kvalitní zápas se špičkovým týmem extraligy. Samozřejmě mrzí, že nemáme body, ale výkon byl velice solidní. Myslím, že obě mužstva si to odmakala hlavně v defenzivě a nepouštěli jsme soupeře moc do šancí. Rozhodly maličkosti - chyba při buly v přesilovce Třince a dobré clonění a teč při druhém gólu. Minimálně bod bychom si zasloužili."

Václav Varaďa (Třinec): "Přijeli jsme si pro tři body, ale kdyby tady byli diváci, tak by to pro nás nebyl nejlepší zápas. Litvínovští i my jsme zápas odmakali, hráli jsme urputně. Nebylo to o hokejové kráse, ale o těžké dřině. Proti soupeři, který v poslední době dokázal vyhrávat utkání, si tří bodů ceníme. Děkuji klukům za odvedený výkon, taky pro (brankáře) Kubu Štěpánka je to vzpruha do dalších bojů. Určitě také čekal na vítězství, které si dnes zasloužil velmi dobrým výkonem."

Dohrávka 37. kola hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. F. Lukeš (Pospíšil, V. Hübl) - 29. Marcinko (P. Vrána), 37. P. Vrána (M. Adámek, Rodewald). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Kis, Šimánek. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Litvínov: Zajíček - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich, D. Zeman - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Petružálek, Žejdl, M. Látal - Helt, Jícha, Zygmunt. Trenér: Országh.

Třinec: Štěpánek - M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, M. Kovařčík, Leier - Dravecký, Marcinko, Hrehorčák - Kurovský, Rodewald, Kofroň. Trenér: Varaďa.

Tabulka:

1. Sparta Praha 35 21 1 5 8 132:80 70 2. Třinec 33 18 4 5 6 113:83 67 3. Mladá Boleslav 34 16 5 5 8 111:81 63 4. Liberec 34 16 4 4 10 102:79 60 5. Plzeň 34 15 4 6 9 109:86 59 6. Hradec Králové 34 17 3 2 12 95:80 59 7. Pardubice 34 14 5 3 12 92:96 55 8. Karlovy Vary 33 14 5 2 12 98:105 54 9. Brno 33 11 5 4 13 89:92 47 10. Vítkovice 33 9 4 5 15 74:94 40 11. Olomouc 34 10 3 4 17 66:100 40 12. Litvínov 33 7 7 3 16 76:93 38 13. Zlín 34 8 3 2 21 70:109 32 14. České Budějovice 34 4 3 6 21 81:130 24