Třinec ukončil ve Zlíně sérii neúspěchů a upevnil si vedení

Zlín - Hokejisté vedoucího Třince vyhráli v 31. kole extraligy ve Zlíně 3:2 v prodloužení a uspěli poprvé po čtyřech porážkách v řadě. V čele tabulky mají už čtyřbodový náskok před druhou Spartou i třetí Mladou Boleslavi. Zlín počtvrté v řadě prohrál a poprvé v této sérii alespoň bodoval.

Do vedení šli Oceláři. V deváté minutě z první větší šance zápasu padl gól, když při přesilovce dostal od Růžičky nabito na kruh Hrňa, jenž svou střelu z první umístil přesně k tyčce. Poté se ale hosté dostali do velikých problémů po čtyřech téměř po sobě jdoucích prohřešcích v rozmezí minuty a půl. Nejprve přesilovku pěti proti třem už po 13 sekundách využil Honejsek, který za Kacetla pohotově doklepl Gazdovu střelu odraženou od zadního mantinelu.

Za pár chvil ale hráli Zlínští zase dvojnásobnou početní výhodu, tentokrát trvala celé dvě minuty, další trefu už ale nepřidali. Naopak Třinci mohl vedení vrátit Kundrátek či následně přes minutu a čtvrt trvající přesilovka pět na tři tentokrát v podání Ocelářů, stav 1:1 ale do přestávky vydržel.

Berani se dnes poprvé ujali vedení ve 27. minutě. Vopelka se ocitl s pukem mezi kruhy, kde trochu v nesnázích vyslal kotouč na bránu a trefil se přesně. Čtyřiadvacetiletý útočník do Zlína přišel na měsíční zkoušku, při níž hrál naposledy. V jedenácti zápasech zaznamenal osm bodů (4+4), o jeho možném pokračování však zatím není rozhodnuto.

Po zbytek třetiny už byl ale lepší Třinec, který také krátce za polovinou duelu srovnal. Po zbytečném vyloučení Ference si v přesilovce vzal puk Hrňa a po individuální akci a střele do protipohybu Kašíka se prosadil podruhé v zápase. Opětovné vedení Ocelářů pak měli na hokejce Ondřej Kovařčík či Jaroměřský, jenže neuspěli.

Na startu třetího dějství mohl stav zvrátit Michal Kovařčík, zblízka ale pálil mimo. Za Zlín zase dobře tečoval Okál, ale jen do Kacetla. Kouzelníkem na přesilovky Ocelářů se ukazoval Hrňa, na hattrick cílil ve 47. minutě, Kašík však na poslední chvíli zasáhl lapačkou.

K výhře měli blíže hosté. V poslední minutě třetiny své vystoupení v utkání završil třetím faulem Ferenc. Zatímco jeho předchozí dva fauly znamenaly vždy inkasovaný gól, tentokrát se Berani ubránili i pokračujícímu oslabení ve třech v prodloužení. Oceláři ale přeci jen přerušili sérii čtyř proher - dva body jim vystřelil Růžička a udržel Třinci první místo. Zlín zůstal předposlední s 24 body a zažil nejhorší polovinu soutěže při tříbodovém systému.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Bylo to hektické, spousta přesilovek a oslabení. Na naší straně maximální bojovnost a vynikající výkon Kašíka. Mohli jsme myslet i na druhý bod, v prodloužení jsme měli příležitost, ale rozhodl soupeř. Po těch minulých zápasech jsme rádi, že jsme dnes bodovali, byl tam dobrý kolektivní výkon. Ohledně pokračování Lukáše Vopelky se vyjádříme ve čtvrtek, dneškem mu skončila měsíční zkouška. Po polovině soutěže nemáme moc bodů, ale bylo to hodně dáno zraněními. Odtáhla to hrstka hráčů, teď se většina vrátila. Nějak jsme to přežili, tak věřme, že to bude lepší. Máme dobrý tým, ale musí být kompletní. Pokud však budeme bojovat jak dnes, nejsme bez šance s nikým."

Marek Zadina (Třinec): "Chtěl bych poděkovat našemu týmu za to, jakou hru předvedl. Kluci hráli velmi dobře, srdcem, bojovně. Dostali jsme se do spousta šancí, což byl náš záměr. Moc se nadřeme na góly, musíme zjednodušit hru, tlačit se více do brány. To se ale dnes celkem dařilo a jsme rádi, že se nám povedlo proměnit také přesilovky. Těší nás dva zasloužené body a ještě jednou děkuji týmu za velmi dobrý hokej."

PSG Berani Zlín - HC Oceláři Třinec 2:3 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Honejsek (Gazda, Řezníček), 27. Vopelka (Herman) - 9. Hrňa (Martin Růžička), 33. Hrňa (Martin Růžička, Gernát), 64. Martin Růžička (M. Stránský, D. Musil). Rozhodčí: Kika, Pilný - Lučan, Kis. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:2. Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: Kašík - Řezníček, Gazda, Žižka, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Dluhoš - Köhler, Fryšara, Dufek - Kubiš, Herman, Vopelka - Okál, Honejsek, Šlahař - J. Ondráček, P. Sedláček, Karafiát. Trenér: R. Svoboda.

Třinec: Kacetl - M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, Hrehorčák - O. Kovařčík, M. Kovařčík, M. Stránský - Šedivý, Mikulík, Martynek - Hrňa, Peterek, Dravecký - Kurovský. Trenér: Varaďa.