Třinec strhl v Brně vítězství na svoji stranu v poslední minutě

Brno - Hokejisté Třince vyhráli ve 20. kole extraligy v Brně 3:2, když o jejich tříbodovém zisku rozhodl v čase 59:21 Ondřej Šedivý svým prvním gólem v sezoně. Oceláři tak prodloužili svoji šňůru vítězství na sedm a sérii zápasů, v nichž bodovali, natáhli už na sedmnáct. Naopak Kometa padla v domácím prostředí po třech předchozích výhrách za tři body. Třinec si udržel v čele tabulky náskok sedmi bodů na Hradec, který má ale o zápas méně.

Oceláři vstoupili do utkání aktivněji. Ve 2. minutě ještě Hrehorčák své sólo neproměnil, ale o dvě minuty později se prosadil Vrána střelou z mezikruží, když využil zaváhání při brněnské rozehrávce.

Kometa se dostávala do hry velmi pozvolna i proto, že důsledně bránící hosté jí nedali ani kousek prostoru na ledě zdarma. V 11. minutě se dostal do střelecké příležitosti Mueller, při přesilovce Haščák, ale brankář Kacetl jej vychytal. Stejně jako Ďalogu v posledních vteřinách první části.

Brňané se vyrovnání dočkali v úvodu druhé třetiny. Jednu z malá chyb při rozehrávce v obranném pásmu Třince potrestal po nájezdu dvou na jednoho Haščák. Kometu gól povzbudil k vyšší útočné aktivitě, šanci otočit vývoj měli Kollár i Rákos.

Povedlo se to až v přesilové hře, kdy Kollár jemně tečoval Ďalogovu střelu. Kometa ale vedení do přestávky neudržela. Střelou od modré se jedenáctou trefou v sezoně prosadil Martin Růžička.

Ve třetí třetině se obě mužstva snažila strhnout výhru na svoji stranu, Vincour ve vlastním oslabení otřel puk o tyč třinecké branky, sám před Klimešem se ocitl Vrána, ale puk za jeho záda nedostal.

S přibývajícím časem sílil nápor Komety a její touha po třech bodech ale nebyla vyslyšena. Naopak v poslední minutě zajistil Třinci poněkud šťastné vítězství Šedivý, když prostřelil Klimeše.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Začali jsme rozpačitě a možná nervózně, hráli jsme proti týmu, který má skvělou formu a sérii vítězství. Hru jsme vyrovnali, ale závěr jsme ztratili, což nás mrzí. Tým ale celý zápas odmakal a odfáral, za což mu musím poděkovat."

Václav Varaďa (Třinec): "Jsem samozřejmě rád za ten finální výsledek. Musím říct, že jsme do utkání vstoupili výborně, dobře jsme bruslili a vytvářeli si příležitosti. Pak se hra srovnala, dostali jsme se zbytečně do problémů, udělali jsme dvě chyby a dostali z toho gól. Brno dostalo vítr do plachet a dost nás mačkalo, ale my jsme vyrovnali. Ve třetí třetině to byl boj a musím poděkovat hráčům za výkon, že nic nevypustili."