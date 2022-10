Třinec se rozloučil s Ligou mistrů výhrou nad Davosem, Sparta prohrála

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince se rozloučili s Ligou mistrů výhrou 4:3 nad Davosem. O vítězství Ocelářů rozhodl v 58. minutě útočník Daniel Voženílek. Český mistr skončil v základní skupině H s osmi body třetí, už před zápasem byl bez šance na postup do play off. Naopak Sparta zakončila účast v mezinárodní soutěži porážkou, doma prohrála s finským týmem Mikkelin Jukurit 3:6. I Pražané nastoupili k zápasu s jistotou, že do vyřazovací části neprojdou.

Třinec přišel před týdnem v Davosu o naději na postup, a tak nastoupil v improvizované sestavě. Šetřil elitní hráče Marinčina, Růžičku, Marcinka a Nestrašila, vedle nich Ocelářům chyběli i zranění Adámek, Vrána a Hrňa.

Šanci proto dostal například polský útočník Lyszczarczyk, který ve 12. minutě prostřelil z úhlu brankáře Senna a otevřel skóre. Davos kontroval ještě v úvodní třetině, po Ambühlově pasu překonal Kacetla zblízka Prassl. Už po 39 sekundách prostřední části překlopil Corvi z rychlého protiútoku vedení na stranu Švýcarů.

Třinec kontroval ve 23. minutě z nenápadné akce, Hudáček vyrovnal nahozením z nulového úhlu odrazem od zad Senna. V čase 32:52 domácí vedli, poté co prošla do branky Jeřábkova střela od modré čáry. Hosté reklamovali, že Svačina rozhodil Senna, ale gól potvrdil i videorozhodčí.

Poté se gólové příležitosti střídaly na obou stranách. Schmutz nevyzrál v úniku na Kacetla, Hudáček z přečíslení dva na jednoho přestřelil. Hostující Knak poté k údivu všech minul prázdnou branku, ale ve 39. minutě z úniku vymetl horní růžek branky.

Ve třetí třetině ubylo šancí. Davosu mohl ale zařídit v 58. minutě výhru extřinecký útočník Stránský, který vystihl rozehrávku Jaroměřského, jenže zblízka přestřelil. A tak udeřil o pár sekund později na druhé straně důrazný Voženílek. Hosté hráli zbytek zápasu bez brankáře, ale domácí bez problémů odolali a připsali si druhou výhru v soutěži.

"Je to cenné vítězství. Ukázali jsme, že když budeme bojovat a dobře bruslit, můžeme porazit kohokoliv. I tak kvalitní mužstvo, jakým je Davos," řekl třinecký trenér Zdeněk Moták. "Věděli jsme, že je to náš poslední zápas, tak jsme se se soutěží chtěli rozloučit vítězně. Davos má hodně kvalitní tým, pro nás je to super porovnání s tím nejlepším evropským hokejem. I proto nás těší, že jsme zápas zvládli. Hlavně kvůli fanouškům," řekl Voženílek.

Sparta přišla o šanci na postup před týdnem poté, co kvůli poruše letadla neodcestovala do Finska a vedení soutěže zápas zkontumovalo ve prospěch Seveřanů. I Pražané proto k zápasu nastoupili bez řady opor, na střídačce zůstala brankářská jednička Kovář, nehráli kapitán Řepík, obránci Němeček, Graňák, Jurčina nebo útočníci Sobotka, Forman a Přibyl.

Domácí se v první třetině dostali zásluhou Gustafa Thorella do vedení, ale Jukurit o 89 sekund později v přesilovce vyrovnal. Asistenci si připsal i Michal Kovařčík, jeden ze dvou českých hráčů v sestavě finského týmu.

Ve druhé části posunul v přesilovce pět na tři Spartu do vedení Polášek, ale následně se prosazoval jen soupeř. Jeden ze čtyř gólů vstřelil Kovařčík, jenž do Jukuritu přišel před sezonou z extraligového Třince. Hostům pomohl i pětiminutový trest Safina, v přesilovce se prosadili dvakrát. V závěrečné třetině skórovbal jednou každý tým, o osudu utkání bylo ale rozhodnuto.

Utkání základních skupin hokejové Ligy mistrů:

Skupina A:

HC Sparta Praha - Jukurit Mikkeli 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Branky a nahrávky: 17. Safin (G. Thorell, Mikliš), 25. Polášek (Tomášek), 46. Tomášek (E. Thorell, Horák) - 19. Jurmo (Puistola, M. Kovařčík), 27. Jormakka (Harju), 30. Mäkiaho (Harju, Larsen), 31. Häkkilä (Immonen, Batna), 36. M. Kovařčík (Puistola, Jurmo), 41. Mäkinen (Puistola, Mäkiaho). Rozhodčí: Iwert (Něm.), Pražák - Špůr, J. Svoboda (všichni ČR). Vyloučení: 4:7, navíc Safin (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:3. Diváci: 2673.

Sestava Sparty: Kořenář - Polášek, Krutil, Mikliš, M. Jandus, Böhm, Tomek, Ducháč - E. Thorell, Horák, Tomášek - Safin, G. Thorell, Simon - Hrabík, M. Vitouch, Hauser - Konečný, D. Vitouch. Trenér: Patera.

Lulea - Aalborg 2:1 v prodl.

Konečná tabulka:

1. Lulea 6 5 1 0 0 22:11 17 2. Jukurit Mikkeli 6 4 0 0 2 22:15 12 3. Aalborg 6 1 0 1 4 10:21 4 4. Sparta Praha 6 1 0 0 5 15:22 3

Skupina C:

Tappara Tampere - Mnichov 4:0, Rapperswil - Slovan Bratislava 4:1.

Konečná tabulka:

1. Tappara Tampere 6 4 1 1 0 20:9 15 2. Mnichov 6 3 1 1 1 21:15 12 3. Rapperswil 6 2 1 1 2 19:19 9 4. Slovan Bratislava 6 0 0 0 6 9:26 0

Skupina F:

Cracovia Krakov - Färjestad 4:3 (za domácí Husák, Račuk a Kasperlík všichni 1+0, Gula a E. Němec oba 0+1), Straubing - Villach 8:0.

Konečná tabulka:

1. Straubing 6 5 0 0 1 24:11 15 2. Färjestad 6 4 0 0 2 25:12 12 3. Cracovia Krakov 6 2 0 0 4 13:23 6 4. Villach 6 1 0 0 5 10:26 3

Skupina H:

HC Oceláři Třinec - HC Davos 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Lyszczarczyk (Matěj), 23. L. Hudáček (Daňo), 33. J. Jeřábek (Čukste, Lyszczarczyk), 58. Voženílek (L. Hudáček) - 16. Prassl (Ambühl, Wieser), 21. Corvi (Nordström, Egli), 39. Knak. Rozhodčí: Smetana (Rak.), Mrkva - Hynek, Rampír (všichni ČR). Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 1732.

Sestava Třince: Kacetl - Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Zahradníček, Ročák, M. Doudera, Zeleňák - Daňo, L. Hudáček, Voženílek - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Svačina - Łyszczarczyk, Haas, Matěj. Trenér: Moták.