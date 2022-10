Třinec prohrál v LM na ledě Davosu 0:4, extraligový šampion skončí ve skupině

Davos - Hokejisté Třince si v Lize mistrů v základní skupině H připsali po úvodní výhře čtvrtou porážku za sebou, když prohráli na ledě Davosu 0:4. Oceláři tak přišli o šanci na postup do vyřazovacích bojů. Čtyřbrankové manko měli už krátce po polovině zápasu.

Třinečtí potřebovali v souboji proti lídrovi průběžné tabulky, s nímž své vystoupení v soutěži pro tuto sezonu za týden také uzavřou, nutně uspět, jenže plány začaly brát za své už v první desetiminutovce. V polovině osmé minuty poslal švýcarský tým do vedení Paschoud, hned o dvě a půl minuty později navíc zvýšil Corvi.

Snížit mohl záhy Dano, jenže gólmana Aeschlimanna v souboji tváří v tvář nepřekonal. A stejně dopadl o chvilku později i Hudáček, když zazvonil pouze na brankovou konstrukci. Slezané následně neuspěli ani v první přesilovce zápasu.

Zkraje druhé části měl další velkou možnost při další přesilovce Ocelářů Hudáček, jenže ani tentokrát nulu na kontě svého týmu neodmazal. Ve 25. minutě naopak překvapil Mazance pohotovou dorážkou Schmutz. Oživit naděje hostů nedokázal ani Ročák, ve 31. minutě ale rozjásal domácí při přesilovce Wieser a bylo to už 4:0.

Chvilku nato zamířil do třineckého brankoviště dnešní náhradník Kacetl. Ve zbytku utkání sice uhájil čisté konto, ale Třinci to nebylo nic platné, když na jeho kontě už zůstala nula až do samotného závěru. Na druhé straně zachránila Kacetla po Egliho akci tyčka.

Výsledky hokejové Ligy mistrů - základní skupiny, 5. kolo:

Skupina A:

Jukurit Mikkeli - Sparta Praha 3:0 kontumačně, Aalborg - Lulea 1:3 (za hosty Pyrochta 1+0).

Tabulka:

1. Lulea 5 5 0 0 0 20:10 15 2. Jukurit Mikkeli 5 3 0 0 2 16:12 9 3. Sparta Praha 5 1 0 0 4 12:16 3 4. Aalborg 5 1 0 0 4 9:19 3

Skupina D:

Katovice - Székesfehérvár 2:4, Rögle - Curych 3:2 v prodl.

Tabulka:

1. Rögle 5 4 1 0 0 22:9 14 2. Curych 5 3 0 2 0 20:8 11 3. Székesfehérvár 5 1 0 0 4 8:23 3 4. Katovice 5 0 1 0 4 10:20 2

Skupina E:

Ilves Tampere - Stavanger 4:1.

Tabulka:

1. Fribourg-Gottéron 4 3 0 0 1 8:3 9 2. Salcburk 4 0 3 1 0 10:8 7 3. Ilves Tampere 5 1 1 1 2 10:10 6 4. Stavanger 5 1 0 2 2 6:13 5

Skupina F:

Färjestad - Cracovia Krakov 5:1 (za hosty Ježek 0+1), Villach - Straubing 1:3.

Tabulka:

1. Färjestad 5 4 0 0 1 22:8 12 2. Straubing 5 4 0 0 1 16:11 12 3. Villach 5 1 0 0 4 10:18 3 4. Cracovia Krakov 5 1 0 0 4 9:20 3

Skupina G:

Grenoble - Frölunda 2:10 (za hosty Lenc 1+0).

Tabulka:

1. Frölunda 5 4 0 0 1 27:12 12 2. Hradec Králové 4 3 0 0 1 14:12 9 3. Eisbären Berlín 4 2 0 0 2 16:14 6 4. Grenoble 5 0 0 0 5 11:30 0

Skupina H:

HC Davos - HC Oceláři Třinec 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Paschoud (Knak, Schmutz), 10. Corvi (Nordström, Ambühl), 25. Schmutz (Fora, Egli), 31. Wieser (Rasmussen, Bristedt). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Hebeisen - Obwegeser, Wolf (všichni Švýc.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 3536.

Sestava Třince: Mazanec (33. Kacetl) - Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský, Zeleňák, Ročák - M. Růžička, Marcinko, Voženílek - Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil - Kurovský, J. Hudáček, Daňo - Svačina, Doktor, Chmielewski. Trenér: Moták.

Belfast - Skelleftea 2:4.

Tabulka:

1. Davos 5 4 0 0 1 20:11 12 2. Skelleftea 5 3 1 0 1 19:13 11 3. Třinec 5 1 0 2 2 12:15 5 4. Belfast 5 0 1 0 4 9:21 2