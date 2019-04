Praha - Třetím zápasem bude v pondělí pokračovat finále play off hokejové extraligy mezi Třincem a Libercem. Oceláři se v něm poprvé představí v domácím prostředí, jehož výhodu mají díky jedné výhře pod Ještědem nyní na své straně. Bílí Tygři mohou zase čerpat sebevědomí z druhého duelu, v němž dokázali uspět a vyrovnat stav série na 1:1. V úterý se pak na třineckém ledě odehraje zápas číslo čtyři.

Třinec rozhodl první utkání v přesilových hrách, ve druhém dal jediný gól rovněž v početní výhodě. Oceláři však sami cítili, že si v přesilovkách měli počínat ještě lépe. "Měli jsme spoustu přesilových her, které zůstaly nevyužity. Jsem však přesvědčený o tom, že můj tým nic nevypustil, makal až do poslední minuty a chtěl tohle utkání zvládnout. Věřím, že i ty následující zápasy budou obdobného rázu," prohlásil trenér Václav Varaďa.

Že nedokázali jeho svěřenci najít za 120 minut hry recept na Severočechy v rovnovážném počtu hráčů na ledě, ho netrápilo. "Máme na to další utkání. Teď nám nebylo souzeno, ale v tom prvním utkání jsme měli spoustu příležitostí při hře pět na pět a zůstaly nevyužité. V pátek jich moc nebylo a měli jsme problémy udržet se v útočném pásmu, ale jsem přesvědčený o tom, že v těch dalších domácích zápasech bude náš výkon jiný," řekl Varaďa.

"Kdyby nám někdo řekl před sérií, že to bude 1:1, tak to bereme všemi deseti," podotkl třinecký brankář Šimon Hrubec. "Musíme být mnohem agresivnější. Víme, že pokud budeme hrát tím naším systémem jako ve čtvrtek, tak máme velkou šanci na výhru. V druhém zápase jsme v tom ale nebyli tak důslední," připomněl útočník Tomáš Marcinko.

Liberci pomohla rozprava v kabině po úvodní porážce. Tým se dostal do zcela jiného nastavení. "Vnímal jsem to tak. Na nás trošku dolehla nerozehranost. Není to výmluva, ale ve čtvrtek přijel Třinec z plné palby a plného programu, zatímco my jsme týden čekali, což možná trošku ovlivnilo ty emoce, které tam nebyly. Od rána pátečního tam už naopak byly," všiml si trenér Bílých Tygrů Filip Pešán.

"Je to o každém hráči. Nebylo potřeba nějakým způsobem nabudit tým od trenérů, protože ten tým cítil, že první zápas nehrál, jak by měl. Na ten druhý ale přišlo jiné mužstvo," doplnil Pešán.

Zkušený obránce Ladislav Šmíd nabádal, aby liberecký tým nepodlehl přílišnému uspokojení po zvládnutí druhého zápasu. "Vyrovnání v sérii nás nakopne, ale zase si nemůžeme myslet o sobě nějaké takové kraviny, že série končí a podobně. Doufám, že si každý v kabině zapamatuje, co dnes to vítězství obnášelo, a převedeme to i do třineckých utkání," řekl Šmíd.

Statistické údaje před zápasy finále play off extraligy (22. a 23. dubna): HC Oceláři Třinec (po základní části 2.) - Bílí Tygři Liberec (1.). Začátky: pondělí 17:00 (ČT sport a O2 TV Sport), úterý 17:00 (ČT sport a O2 TV Sport). Stav série: 1:1. Výsledky zápasů v sérii: 2:1, 1:3. Nejproduktivnější hráči v sérii: Tomáš Marcinko 2 zápasy/2 body (1 branka + 1 asistence) - Petr Vrána 2/2 (1+1). Nejproduktivnější hráči v play off: Martin Růžička 13 zápasů/15 bodů (6 branek + 9 asistencí) - Michal Birner 13/11 (6+5). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 42/44 (19+25) - Marek Kvapil 47/57 (25+32). Statistiky brankářů v sérii: Šimon Hrubec průměr 2,00 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,98 procenta - Roman Will 1,52 a 94,91. Statistiky brankářů v play off: Šimon Hrubec 2,08, 92,50 a jednou udržel čisté konto - Roman Will 1,79 a 93,16. Statistiky brankářů v základní části: Šimon Hrubec 2,18, 92,17 a pětkrát udržel čisté konto, Lukáš Daneček 1,50 a 92,86, Pavel Kantor 2,22, 90,96 a jednou udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,77 a 85,71 - Roman Will 2,26, 91,55 a pětkrát udržel čisté konto, Marek Schwarz 2,74 a 90,43. Zajímavosti: - Liberec v Třinci vyhrál dva z posledních tří zápasů. - Oceláři doma vyhráli pět z uplynulých sedmi utkání, před vlastním publikem neuspěli v prvních dvou duelech semifinále s Plzní. - Bílí Tygři vyhráli venku tři z minulých čtyř utkání. - Obránce Patrik Husák z Třince oslaví v úterý 29. narozeniny. - Útočníkovi Martinu Růžičkovi z Třince chybějí tři branky k tomu, aby vstoupil do Klubu hokejových střelců deníku Sport s 250 góly v domácí nejvyšší soutěži a české reprezentaci.