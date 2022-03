Třinec porazil Vítkovice po gólu Vrány, neovlivnila ho ani kuriózní branka

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 20. března 2022 v Třinci. Zleva brankář Vítkovic Aleš Stezka, Patrik Hrehorčák z Třince, Aron Chmielewski z Třince a Patrik Koch z Vítkovic.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 2. zápas: HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera, 20. března 2022 v Třinci. Zleva brankář Vítkovic Aleš Stezka, Patrik Hrehorčák z Třince, Aron Chmielewski z Třince a Patrik Koch z Vítkovic. ČTK/Sznapka Petr

Třinec - Třinečtí hokejisté zdolali díky gólu kapitána Petra Vrány z 54. minuty Vítkovice 2:1 a po dvou domácích zápasech vedou ve čtvrtfinále play off 2:0. Stejně jako v úvodním duelu otevřel skóre z přesilové hry Andrej Nestrašil. I díky šťastném odrazu od mantinelu vyrovnal Robert Flick a ukončil neprůstřelnost Ondřeje Kacetla, která trvala i s loňským play off 278 minut. Série se stěhuje do Ostravy, kde bude pokračovat ve středu.

Stejně jako v zahajovacím utkání, které vyhráli Oceláři 3:0, nepadl v první třetině gól. Před oběma brankami ale bylo výrazně rušněji. Stezka kryl už úvodním minutě individuální průnik domácího Michala Kovařčíka a zastavil i šance Nestrašila, Daňa a Draveckého.

Vítkovice, které hrály opět bez kapitána Poláka, si počínaly sebevědoměji než v úvodní třetině zápasu číslo jedna, kdy v první třetině vystřelily jen jednou. Fridrich i Krenželok prověřili v dobrých pozicích Kacetla, který ale vykopl puk betonem. V přečíslení dva jednoho pak Lednický nepřihrál přesně Dejovi.

Po přestávce se už množily šance zejména na straně obhájce titulu. Vránova dělovka propadla Stezkovi, ale puk protančil jen několik centimetrů od pravé tyčky. Chmielewski na hranici brankoviště ani nadvakrát nedostal puk za záda gólmana Vítkovic a Nestrašil trefil břevno. Udeřit mohlo i na druhé straně, Fridrich ale v úniku nenašel skulinku mezi betony Kacetla.

Oba týmy si dávaly pozor na zbytečný faul a na trestnou lavici sedali hráči pouze za vzájemné pošťuchování až do času 39:48. První přesilová hra za faul Kováře trvala jen čtyři sekundy a po vydařené kombinaci zakončil mezi betony zblízka Nestrašil.

Pojistku mohl přidat na začátku třetí části Hrňa, ale ze sóla přestřelil. V dalším střídání Bitten na dvakrát nepřelstil Kacetla. Vítkovice hrály ve 48. minutě první přesilovkou hru a s notnou dávkou štěstí vyrovnaly. Kacetl jel za branku pro nahozený kotouč, který se ale odrazil od mantinelu před branku a Flick skóroval pohodlně do prázdné.

Domácím vrátil vedení před brankou neobsazený Vrána, který nadvakrát překonal Stezku. V podobné situaci se v dalším střídání neprosadil Guman a hosté ještě zahrozili v power play, ale Třinec těsnou výhru udržel.

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branka a nahrávky: 40. A. Nestrašil (Svačina, Kundrátek), 54. P. Vrána (Martin Růžička, Zahradníček) - 50. Flick (J. Stehlík, Pedan). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Brejcha, Malý. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 4965.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Hrňa, Marcinko, Svačina - Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa.

Vítkovice: Stezka - Solovjov, Pedan, J. Stehlík, Plášil, L. Kovář, Koch - Bernovský, Marosz (od 21. Guman), L. Krenželok - Lakatoš, J. Hruška, Fridrich - M. Kalus, Flick, Bitten - Lednický, Chlán, Dej. Trenér: Holaň.