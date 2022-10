Třinec porazil podesáté v řadě Mladou Boleslav, v prodloužení rozhodl Růžička

Mladá Boleslav - Hokejisté Třince vyhráli v zápase 13. kola extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:2 v prodloužení a porazili Středočechy podesáté za sebou. Utkání rozhodl v čase 61:56 svým druhým gólem Martin Růžička, Oceláři stejně jako domácí vstřelili všechny branky v přesilových hrách.

Domácí v repríze semifinále play off minulé sezony nevyužili v úvodu přesilovou hru a následně sami v oslabení inkasovali. Faul Aberga potrestal po patnácti sekundách obránce Jakub Jeřábek, který prostřelil brankáře Novotného a připsal si první gól v třineckém dresu po návratu do extraligy.

O minutu později byl navíc vyloučen Kantner a i druhou přesilovku Oceláři rychle využili. Gól pro Růžičku připravil přesnou křížnou přihrávkou Nestrašil a Středočechům nepomohl ani obětavý skok Novotného.

Trenéři Mladé Boleslavi zareagovali na nevydařený úvod oddechovým časem. V 11. minutě přesto mohl po rychlém protiútoku a přečíslení snížit Kotala, gólman Kacetl byl ale pozorný. Stejný hráč se do slibné šance dostal i při Kurovského vyloučení v závěru první části.

Při Zahradníčkově trestu ve druhé třetině Kotala nejprve spálil další gólovou příležitost, ale ve 25. minutě se už první branky v sezoně. Kacetla překonal pohotovou dorážkou. Bruslaři následně opanovali led a vyrovnat mohli Fořt, Radek Jeřábek nebo ze samostatného nájezdu Šmerha. Kacetl ale Třinec držel.

Hosté ale doplatili na častá vyloučení. Při Čuksteho trestu Kacetl zlikvidoval šanci aktivního Kotaly, následně ale lapačkou ideálně nepokryl puk a pohotový Stránský vyrovnal.

V závěrečné dvacetiminutovce se ale hosté vrátili zpět do hry a práci měl i Novotný. Ve 42. minutě mohl vrátit Třinci vedení Daňo, neuspěl ale stejně jako pět minut později Čukste. Za domácí mohl odpovědět v 55. minutě Kotala, podruhé skórovat se mu ale nepodařilo.

Na přelomu základní hrací doby a prodloužení domácí nevyužili další přesilovou hru a poté v oslabení inkasovali rozhodující gól. Novotného prostřelil kapitán soupeře Růžička a Oceláři tak vyhráli čtvrté utkání za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Nepovedla se nám první třetina i z důvodů, že jsme ve dvou oslabeních dostali dvě branky. Ve druhé třetině jsme byli lepší, i díky přesilovkám. Myslím si, že náš herní projev byl dobrý, byli jsme schopni dostat Třinec pod tlak. Ve třetí třetině byl Třinec lepší, měl i více střel a my jsme se těžko dostávali do zakončení. Mrzí mě, že jsme nedali ještě jeden gól ve druhé třetině, možná by to pak bylo trošku jiné. V závěru jsme měli přesilovou hru, nedali jsme (gól), Třinec pak dostal také přesilovku a byli úspěšní. V přesilovce byli o gól lepší."

Zdeněk Moták (Třinec): "Jsme spokojeni, že bereme dva body. V první třetině jsme se díky přesilovkám dostali do dvoubrankového vedení, bohužel jsme ho ve druhé části kvůli oslabení ztratili. Třetí třetina byla, myslím, hokejově nejlepší. Z naší strany byla výborná, domácí jsme k ničemu nepustili, až na závěrečnou přesilovku, kterou jsme dobře zvládli. Zvládli jsme i úvod prodloužení a pak jsme si šli za vítězstvím. Dnes jsme byli silní v přesilových hrách, důrazní."

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 2:3 v prodl. (0:2, 2:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Kotala (Aberg), 39. J. Stránský (Kotala, P. Kousal) - 7. J. Jeřábek (Marcinko), 9. M. Růžička (Nestrašil, J. Jeřábek), 62. M. Růžička (Hrňa). Rozhodčí: Hribik, Sýkora - Komárek, Lhotský. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:3. Diváci: 3012.

Sestavy:

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Stříteský, R. Jeřábek, Hanousek, Lintuniemi, Štich - Šťastný, Lantoši, Šmerha - J. Stránský, Fořt, Aberg - P. Kousal, Kotala, Kantner - Eberle, Bičevskis, Lunter. Trenér: Čihák.

Třinec: Kacetl - Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Zahradníček, Jaroměřský - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrňa, Hrehorčák, Chmielewski - Kurovský, Lyszczarczyk, Buček. Trenér: Moták.