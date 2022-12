Třinec porazil Mladou Boleslav, Mazanec udržel čisté konto

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zdolali ve 26. kole extraligy na svém ledě Mladou Boleslav 3:0. První gól zápasu vstřelil ve 28. minutě Aron Chmielewski, výhru pojistili Libor Hudáček v čase 56:45 a Miloš Roman při hře hostů bez gólmana. Marek Mazanec udržel druhou nulu v sezoně. Středočeský klub neskóroval ve druhém utkání po sobě.

Mladá Boleslav nastoupila bez svého nejlepšího střelce i nejproduktivnějšího hráče Pavla Kousala (9+11), ale měla v úvodní třetině nejblíž ke změně skóre. Puk se po střele obránce Luntiemiho od modré čáry a lehkém přistrčení Bičevskise odrazil od zadního hrazení před branku a od brusle domácího Jeřábka orazítkoval tyč. I Třinec měl šance. V největší si s gólovou dorážkou Kurovského poradil Novotný.

Úvodní gól padl pár sekund po vypršení třinecké přesilové hry. Svačina vyslal zpoza pravého kruhu střílenou přihrávku před branku a Chmielewski usměrnil puk do sítě. Vzápětí mohl zvýšit Růžička, jeho individuální akci ale zastavil Novotný. Hosté ve druhé polovině prostřední třetiny přidali a několikrát Oceláře zatlačili, ale bez gólového efektu - Kotala, Lunter ani zblízka Pýcha nepřekonali Mazance.

Třinec získal v předchozích pěti zápasech jen dva body, přičemž třikrát prohrál gólem z předposlední minuty. I minule vstupoval v Olomouci do třetí třetiny s vedením 1:0, ale podlehl 2:4. Těsný náskok nehodlal jen bránit, vsadil na aktivní pojetí a už v úvodním střídání jej dělily centimetry od druhého gólu, když teč Daňa zacinkala na tyč. Stejný hráč z přečíslení dva na jednoho přestřelil a své šance neproměnili Hrehorčák, Hrňa, Kurovský ani Voženílek.

Na druhé straně mohl individuální akcí vyrovnat Fořt a Najman, ale Třinec měl navrch a byl odměněn. Vedení zvýšil Hudáček, když se od jeho brusle odrazil puk do branky. Rozhodčí ještě ověřili u videa, zda gólu nedosáhl úmyslným kopnutím, ale platil. Hosté se ve zbytku zápasu odhodlali k power play a Najman mohl zdramatizoval zápas, ale Mazance nepřelstil a Roman zpečetil do prázdné branky výhru domácích.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Třinec): "Vítězství si po třech prohrách vážíme. Navíc jsme ve stavu, kdy máme spoustu zraněných a nemocných hráčů, proto si cením i bojovnosti a nasazení. Šli jsme do vedení, mohli jsme se uklidnit, ale v posledních zápasech jsme dostávali branky v posledních minutách. To jsme chtěli odstranit a myslím si, že se nám to určitým způsobem podařilo. Jsem rád, že jsme odolali tlaku Boleslavi, třetí třetinu jsme odehráli zkušeně. Pár icingů sice nemuselo být, ale dozadu jsme hráli výborně a skvěle zachytal Mazi (Mazanec)."

Petr Haken (Mladá Boleslav): "Zápas se mi hodnotí špatně. Podruhé za sebou jsme nedali branku, tak nemůžeme pomýšlet na body. Na konci druhé třetiny jsme se nadechli a byli hodně blízko, abychom protlačili puk do branky a vyrovnali. Třinec ale v utkání výborně bránil, zkušeně odehrál i třetí třetinu. Věděli jsme, že klíčové budou i přesilovky, oslabení. Sice jsm obě oslabení ustáli, ale v následném tlaku jsme dostali první dvě branky. Na druhou stranu nám teď přesilovky nefungují. To byl rozdíl v zápase."

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. Chmielewski (Svačina, L. Hudáček), 57. L. Hudáček, 59. Miloš Roman (M. Růžička, Daňo). Rozhodčí: Kubičík, Šír - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 3442.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Zahradníček, Jaroměřský - M. Růžička, D. Voženílek, Daňo - Kurovský, L. Hudáček, Buček - Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski - Hrňa, Haas, Svačina - Lyszczarczyk. Trenér: Moták.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Bernad, R. Jeřábek, Štich - Aberg, O. Najman, Lantoši - J. Stránský, Fořt, Lunter - M. Beránek, Závora, Kantner - Štastný, Bičevskis, Kotala. Trenér: Čihák.