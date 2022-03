Třinec porazil Mladou Boleslav i počtvrté v sezoně

Mladá Boleslav - Hokejisté Třince vyhráli v 60. kole extraligy na ledě Mladé Boleslavi 3:2 v prodloužení a porazili tak Středočechy i ve čtvrtém vzájemném zápase v sezoně. Utkání rozhodl v čase 64:08 slovenský útočník Patrik Hrehorčák.

Třinec obsadil v konečném hodnocení základní části druhé místo a postoupil přímo do čtvrtfinále play off, Mladá Boleslav skončila jedenáctá a v předkole se utká s Plzní.

V první třetině si hosté zahráli hned dvakrát přesilovou hru, ale puky neomylně trefovali brankáře Krošelje do výstroje. Na druhé straně se blýskl individuální akcí Flynn, ale Mazanec by na místě. Byla to ale další povedená akce jednotlivce, která stála za otevřením skóre zápasu. Minutu před koncem třetiny si našel volný puk v útočném pásmu Stránský, obkroužil okolo několika bránících protihráčů a o tyčku poslal puk do branky.

Domácí Bruslaři šli do dvoubrankového vedení po sedmi vteřinách druhé třetiny, když si Moravcův pas zpracoval za obránci Šťastný a trefil se přesně. Do kabin se však šlo po druhé siréně za vyrovnaného stavu. Nejprve Krošelje prostřelil Dravecký a na 2:2 srovnal v čase 38:30 Ondřej Kovařčík. To už bylo proti Janu Růžičkovi, který slovinského gólmana Krošelje nahradil ve 34. minutě zápasu.

Ve třetí třetině se oba celky soustředily na to, aby neinkasovaly, a to se oběma povedlo. Nejblíž rozhodnutí byl v přesilovce třinecký Chmielewski, ale z dobré pozice trefil jenom horní tyčku. Zápas tak šel do prodloužení, které rozhodl v 65. minutě Hrehorčák.

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 2:3 v prodl. (1:0, 1:2, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 20. J. Stránský, 21. Šťastný (Moravec) – 26. Dravecký (Kofroň), 39. O. Kovařčík (M. Roman, Mazanec), 65. Hrehorčák (P. Vrána). Rozhodčí: R. Svoboda, Micka - Kajínek, Axman. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 1589.

Mladá Boleslav: Krošelj (34. J. Růžička) - Ševc, Moravec, Pláněk, Pýcha, Fillman, Lintuniemi, Jánošík - Šťastný, Kotala, Raška - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Kelemen, Fořt, Lunter - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenér: Rulík.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, Jaroměřský - Bakoš, P. Vrána, Svačina - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil - Chmielewski, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký, Kofroň. Trenér: Varaďa.