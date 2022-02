Třinec porazil Litvínov i počtvrté v sezoně, na severu Čech vyhrál 6:2

Litvínov - Hokejisté vedoucího Třince zvítězili v utkání 48. kola extraligy na ledě Litvínova 6:2. Oceláři porazili Severočechy i počtvrté v sezoně, přenechali jim pouze jediný bod. Zatímco domácí si připsali čtvrtou porážku za sebou, obhájci titulu uspěli po dvou prohrách.

Zatímco domácí se museli obejít pouze bez olympionika Balinskise, na straně Ocelářů scházela ze stejného důvodu hned pětice hráčů stabilního kádru - vedle českých beků Musila s Kundrátkem postrádal kouč Václav Varaďa i slovenského beka Marinčina a jeho krajany z útoku Daňa s Romanem.

Do domácího brankoviště se po nedělním odpočinku vrátil Godla a v páté minutě vychytal v první větší šanci Kurovského. Na druhé straně trefil o chvilku později Estephan tyčku. Litvínovští pak sice nevyužili přesilovku, ale ve 14. minutě slavili vedoucí zásah, když si zlepšil náladu Estephan. Jenže 82 sekund před první přestávkou zavěsil bekhendem Svačina a vyrovnal.

I ve druhém dějství patřila první větší možnost Kurovskému, jenž těsně minul. V končící 26. minutě už byl však po 22 sekundách z přesilovky přesný hostující kapitán Vrána a 11. gólem sezony poslal hosty do vedení. Před polovinou zápasu kontroval litvínovský ostrostřelec Irving a začínalo se znovu. Závěr třetiny však patřil opět hostům a Hrehorčák vrátil vedení na jejich stranu.

Jak se nakonec ukázalo, byl to také gól vítězný. Do domácí branky šel ve třetím dějství Zajíček, ale ani tento tah už zvrat nepřinesl. I proto, že Mazanec vychytal v úvodních sekundách Fronka a tým Vervy nevyužil vzápětí přesilovku. V 52. minutě ještě rozezvučel tyčku Jarůšek. Třinečtí byli v koncovce nemilosrdní: mezi 53. a 57. minutou přidali další góly Chmielewski, Kofroň a Szturc.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Růžička (Litvínov): "První třetinu jsme měli výbornou, ale bohužel jdeme do kabiny za stavu 1:1 místo toho, abychom vedli. Soupeř měl jednu gólovou šanci a proměnil jí, my jsme jich měli o dost víc, ale dali jsme také jediný gól. Ve druhé třetině hosté hru zrychlili a více po nás šli, ale z naší strany nebyla ani tahle část špatně odehraná. Měli jsme zase šance, ale nedali jsme góly a ke konci třetiny jsme udělali hrubou chybu a dostali jsme gól na 2:3. Ve třetí třetině jsme hráli přesilovku, měli tutovou šanci na 2:3, ale Marek Mazanec to chytil. Více a více jsme pak hru otvírali, jenže soupeř v podstatě každou šanci, co měl, tak využil a potrestal nás. Třinec to zkrátka umí, je vidět, že v té koncovce je hodně dobrý. My ty góly bohužel nedáváme. Ale právě na góly se ten hokej hraje."

Marek Zadina (Třinec): "Myslím, že první třetina nebyla ideální, do zápasu jsme nevstoupili zrovna optimálně, nebyli jsme důrazní v osobních soubojích a soupeř nás přehrával. Domácí měli více ze hry, měli šance i více střel. Ale my jsme to přestáli, něco jsme si řekli k té druhé třetině a tam se to už zlepšilo. Při forčeku a v útočné třetině jsme byli důraznější, dostávali jsme se na kotouče a naše hra se zlepšila, dali jsme i nějaké góly. Ve třetí třetině jsme vyhrávali o gól, soupeř se do nás tlačil a měl spoustu šancí, ale podržel nás Mazanec, hlavně pak tím, jak chytil to zakončení do prázdné brány, to myslím, že rozhodlo. Místo srovnání na 3:3 jsme pak odskočili z našeho brejku, dali jsme gól na 4:2, soupeř to musel otevřít a my jsme to tím měli jednodušší. Jsme hrozně rádi, že jsme tady vyhráli a připsali si tři body."

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 14. Estephan, 29. Irving (M. Sukeľ, Jarůšek) - 19. Svačina (M. Doudera), 26. P. Vrána (M. Adámek), 39. Hrehorčák (P. Vrána), 53. Chmielewski (Svačina), 55. Kofroň (R. Szturc), 57. R. Szturc (Dravecký, Kofroň). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček - Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Litvínov: Godla (41. Zajíček) - Irving, D. Kolář, Strejček, Demel, O. Baláž, Hrbas, Stříteský - P. Zdráhal, Estephan, P. Straka - Jarůšek, M. Sukeľ, A. Kudrna - Fronk, V. Hübl, Zygmunt - P. Svoboda, Gerhát, Havelka. Trenér: V. Růžička.

Třinec: Mazanec - M. Adámek, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, Teper, D. Krenželok - Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Svačina, Marcinko, Kurovský - Dravecký, R. Szturc, Hrehorčák - Kofroň. Trenér: Varaďa.