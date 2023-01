Třinec porazil Litvínov i díky dvěma gólům Daňa, Gódla zaujal fair play gestem

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Třinečtí hokejisté zdolali ve 35. kole extraligy na svém ledě Litvínov 3:2 v prodloužení, zápas rozhodl v čase 64:04 Andrej Nestrašil. Obhájce titul vedl už v sedmé minutě 2:0 po gólech Marka Daňa, který se dotáhl na lídra tabulky střelců a spoluhráče Martina Růžičku. Oba mají na kontě 19 tref. Hosté vyrovnali brankami Matúše Sukeľa a Andreje Kudrny. Verva prohrála popáté v řadě, během série získala dva body.

Daňo si podmanil minulý vzájemný zápas v Třinci, už v čase 7:17 měl na kontě hattrick, a také tentokrát mu patři úvod. Z rychlého výpadu po levé straně otevřel v páté minutě skóre a za 157 sekund zvýšil po pasu Hudáčka zpoza branky střelou z ostrého úhlu.

Litvínov se vrátil do hry v 11. minutě využitou přesilovou hrou. Od bruslí několika domácích hráčů se dostal puk v předbrankovém prostoru k Sukeľovi, který napoprvé promáchl, ale opakovaným pokusem překonal Mazance.

Hosté ožili a Abdul promarnil dvě šance. V brejku dva na jednoho ale ani nevystřelil a při druhé akci nepřehodil Mazancův beton. Na druhé straně předložil Havránek v přečíslení puk Hudáčkovi, který ale nepřelstil Godlu.

Zhruba v polovině utkání se k Chalupovi odrazil puk před odkrytou třineckou branku, ale v rychlosti jej netrefil ideálně. Vzápětí Oceláři prohýřili dvouminutovou přesilovou hru, během které zaujal Godla gentlemanským gestem. Z obou trestů uplynulo 21 sekund, když rozhodčí signalizoval vyloučení Marcinka za sekání do chráničů brankáře Litvínova, který ale přiznal, že nešlo o faul.

Godla byl za fair play hru odměněný, i díky obětavosti spoluhráčů přežil těžké chvilky a navíc jej ve třetí třetině dvakrát zachránila tyč po střelách Romana v oslabení a Voženílka.

To už platil stav 2:2, který zařídil ve 43. minutě individuální akcí Kudrna. Litvínov poté ještě neužitkoval dvacet sekund dlouhou přesilovku pět na tři. V prodloužení byl aktivnější Třinec. Hrehorčák ani Hudáček si ještě na Godlu nepřišli, ale v čase 64:04 rozhodl Nestrašil po průniku z levé strany.

Hlasy trenérů po utkání 35. kola hokejové extraligy HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov (3:2 v prodl.):

Vladimír Országh (Třinec): "Měli jsme dobrý začátek zápasu, ale jako by nám ty dva góly uškodily a dalších čtyřicet minut jsme se hledali. Nešly nám přesilovky, tam jsme ztráceli momentum a Litvínov neustále hrozil. Dostali jsme se zase do zápasu až za stavu 2:2, kdy jsme měli nějaké dobré šance. Prodloužení je nahoru dolů, vytvořili jsme nějaké příležitosti a dali gól. Zápas nebyl lehký a jsem rád, že jsme našli cestu k vítězství. Litvínov si ale minimálně bod za úsilí zasloužil."

Karel Mlejnek (Litvínov): "Přestože jsme velmi brzy prohrávali 0:2, tak si nemyslím, že bychom špatně vstoupili do utkání. Dvě inkasované branky nás trochu zastavily, padly po zbytečných hrubých chybách. Ve druhé třetině jsme ubránili oslabení tří na pět a troufám si říci, že šlo pro nás o klíčový moment z pohledu bodového zisku z horké půdy favorizovaného týmu. Jsme rádi, že jsme dali ve třetí třetině gól na 2:2. V prodloužení byli domácí lepším týmem, více drželi kotouč. Domácí mužstvo za to nemůže, ale za nás co předcházelo (vítězné) brance nebudu komentovat."

35. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 3:2 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Daňo (Nestrašil, Zahradníček), 7. Daňo (L. Hudáček), 65. Nestrašil - 11. M. Sukeľ (Hlava, Š. Stránský), 43. Kudrna (D. Zeman, Estephan). Rozhodčí: Hradil, Stano - Gebauer, Synek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 4571.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Marinčin, Havránek, J. Jeřábek, Jaroměřský, Čukste, Zahradníček - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Wesley, Freibergs, Jaks, Demel, Strejček - P. Zdráhal, M. Sukeľ, Š. Stránský - Abdul, Estephan, Kudrna - Hlava, Gut, P. Straka - Chalupa, Jurčík, Šalda. Trenér: Mlejnek.