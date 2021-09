Třinec podlehl doma Kometě 2:3 v prodloužení

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Brna otočili zápas 5. kola extraligy v Třinci ze stavu 0:2 a zvítězili 3:2 v prodloužení. Obhájce titulu vedl v repríze jarního čtvrtfinále ještě po 27 minutách brankami Andreje Nestrašila a Martina Růžičky 2:0, Kometa vyrovnala trefami Luboše Horkého a Martina Zaťoviče. Zápas rozhodl obránce Tomáš Bartejs v čase 62:24 a Kometa tak vyhrála venku poprvé v sezoně.

Třinec vyrukoval v brance s Kacetlem, jenž Brno v jarním play off trápil a ve čtyřech zápasech pustil jen čtyři góly. Kometa, která prohrála s Oceláři v minulé sezoně všech osm utkání, nezačala vůbec dobře. Život si zkomplikovala hned v úvodní minutě dvěma vyloučeními gólmana Tomka a obránce Gulašiho za zdržování hry, ale domácí v 96 sekund dlouhé přesilovce pět na tři nic nevymysleli. V dohrávané početní převaze Růžička zacinkal na horní tyčku, Třinec se přesto ujal v sedmé minutě vedení dorážkou Nestrašila.

Autor prvního gólu mohl po přestávce přidat druhou branku, jeho střela škrtla o tyč. Zanedlouho se ale třinečtí fanoušci radovali. V přesilové hře zvýšil ranou z levého kruhu bez přípravy Růžička, který si připsal osmý bod sezony (4+4). Kanonýr Ocelářů navíc ještě neuspěl z úniku, ve kterém nic nevymýšlel a tvrdě pálil, ale Tomka nepřekonal.

Vzápětí udeřilo na druhé straně: Horký se z levého kruhu trefil přesně k bližší tyči. Ve velkých šancích poté ještě zblízka neuspěli hostující útočníci Dočekal a Holík.

Kometa hrála první přesilovou hru ve 44. minutě a využila ji, když po přihrávce Muellera napříč brankovištěm zakončoval u levé tyčky Zaťovič. Asistenci si u gólu připsal i obránce Roth, který v extralize nastoupil poprvé od loňského prosince. Brno hrozilo i ve druhé početní převaze a Kacetl se vytáhl proti Muellerovi. Na druhé straně Roman zazvonil v 55. minutě na tyč.

V prodloužení trefil brankovou konstrukci i Nestrašil. Na druhé straně Kacetl chytil úniky Krištofa a Rákose, který ale poté nabil Bartejsovi a ten dělovkou rozhodl o druhém bodu pro Brno.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "První třetinu jsme odehráli velmi dobře. Vypracovali jsme si spoustu šancí, soupeře jsme nepustili do hry. Hodně jsme hráli ve středním i útočném pásmu, nedělali jsme chyby. Na začátku druhé třetiny jsme v naší přesilovce utekli na 2:0, ale hra už nebyla tak dobrá jak v první třetině. Dělali jsme zbytečné chyby v našem obranném pásmu a trošku jsme vypadli z role. Ve třetí už se hrálo nahoru dolů se spoustou šancí, měli jsme tyčky. Kluci dřeli, bohužel v prodloužení jsme opět trefili tyčku a z protiakce padl gól, ještě k tomu vlastní po naší teči. Závěr byl tedy nešťastný a máme jen jeden bod, což je ztráta. Musíme se poučit ze slabších chvilek a na tom zapracovat. Diváci ale viděli velmi dobré utkání."

Jiří Kalous (Brno): "Hrál se výborný hokej, bylo to nahoru dolů. My jsme tahali za kratší konec v první třetině, kdy byli domácí lepší a náš výkon nebyl dobrý. Byli jsme bez pohybu, nedohrávali jsme souboje, ztráceli jsme kotouče. Inkasovali jsme dvě branky, ale něco jsme si po první třetině řekli a od půlky zápasu jsme vyrovnali hru. Jsou to hodně cenné body. Zvlášť proti týmu, jakým je Třinec. Obhájce titulu, skvělý mančaft, pro nás to jsou opravdu cenné body."